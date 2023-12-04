Легальные хитрости клубов не красят КХЛ. Когда лига заставит всех уважать свои контракты?

КХЛ уже второй сезон живёт в условиях изоляции российского хоккея, но лига весьма успешно справляется с этим вызовом. Кто-то скажет, что общий уровень просел и стало меньше звёзд, и будет прав, но у этой медали есть и другая сторона – турнир выравнялся, конкуренция уплотнилась, а регулярка стала не только длиннее, но и интереснее. Другой положительный момент состоит в том, что в большинстве команд увеличилась роль тренеров: если раньше почти всё определяло качество состава, то сейчас зачастую главной звездой клуба становится Тренер. КХЛ прирастает авторскими командами, и тут можно привести в пример не только каноническое «Торпедо» с его последователем в лице «Северстали», но и «Адмирал», и «Ладу», и «Металлург» Андрея Разина, и «Спартак» Алексея Жамнова. Виктор Козлов меняет саму философию «Салавата Юлаева», Игорь Никитин пытается строить чемпионскую команду в Ярославле, Алексей Кудашов не едет на голом мастерстве Гусева, О’Делла и прочих, а пытается встроить лидеров в свою тренерскую систему…

Много позитива в это тяжёлое для нашего спорта время, и в целом мы видим отклик от болельщиков в виде посещаемости. Клубный хоккей цепляет не повсеместно, ему далеко до футбольного охвата, но в локальных очагах его исторического развития нет упадка, а кое-где благодаря результатам и/или маркетингу можно увидеть и новый интерес.

При всём этом есть моменты, которые КХЛ не красят. Или, если говорить мягче, нуждаются в доработке. Например, урезание лимита на иностранцев с пяти до трёх вакансий выглядит совершенно ненужной, даже вредной мерой, из-за которой страдают клубы, не имеющие в силу разных причин возможности качественно и полноценно комплектоваться на российском рынке. Лозунг «Боремся с второсортными легионерами, отбирающими места у молодёжи» изначально был смешон в текущих реалиях, когда менеджеры проделывают гигантский объём работы по привлечению любого иностранца извне, и уж конечно, если они это делают, то неспроста и после тщательного разбора возможностей хоккеиста. Да и в целом по пять легионеров в каждый российский клуб сейчас набрать невозможно буквально физически, так зачем вставлять палки в колёса тем единичным командам, которые нуждаются в этом шаге, чтобы стать сильнее и конкурентнее, и могут его сделать?

Но лимит – ладно. Все уже знают, что это вовсе не инициатива КХЛ, а приказ, спущенный сверху от Минспорта. Другая проблема, гораздо более давняя – контракты в нашей лиге. Важнейшие документы, увы, слишком часто превращаются в филькины грамоты, подверженные бесконечному количеству изменений, вместо того чтобы быть гарантом прав и обязательств клуба перед игроком и наоборот.

В этом сезоне говорить о проблеме заставляют главным образом СКА и «Ак Барс». Два амбициозных клуба, стремясь по старинке добыть преимущество над конкурентами за счёт мощного и глубокого состава, втискиваются в потолок зарплат КХЛ благодаря манипуляциям с уже действующими контрактами хоккеистов.

Вот самый свежий пример: «Ак Барс», который в межсезонье с трудом влез «под кепку», на прошлой неделе укрепился сразу тремя хоккеистами — нападающим Райли Барбером, защитниками Алексеем Марченко и Митчеллом Миллером. Расстались казанцы при этом только с Кристианом Хенкелем. Согласно данным коллег из «Спорт-экспресса», суммарная зарплата трёх новичков в нынешнем сезоне составляет 69 млн. Такой свободной суммы не было у «Ак Барса» перед стартом сезона, а зарплата Хенкеля (35 млн), разумеется, далека от этого числа.

Райли Барбер в «Ак Барсе» Фото: photo.khl.ru

Что же, казанцы прямо сейчас играют с «пробитым» потолком? А мы не знаем наверняка. Прозрачности в этом вопросе не хватает лиге, и это ещё один важный момент. Но, вероятнее всего, проблему с умещением новичков «под кепку» «Ак Барс» решил за счёт контрактов других хоккеистов. В конце ноября казанцы переподписали контракты с двумя защитниками – Дмитрием Юдиным и Никитой Лямкиным. При этом, по данным всё того же «СЭ», Юдин подвинулся в зарплате по действующему контракту, который он заключил буквально в этом феврале. Было 35 млн в год – стало 22 млн. Вот вам и деньги на Миллера с Марченко. По зарплате Лямкина информации нет, но, вероятно, она тоже была урезана, в противном же случае «Ак Барс» попросту не укладывается в потолок.

Но это свежие примеры, а в целом что казанцы, что СКА хитрят ещё с межсезонья. Мы помним, как Дамир Жафяров ужимался в зарплате на 20 млн, чтобы играть в «Ак Барсе». Мы помним, как армейцы экстренно переподписывали контракты с целым рядом хоккеистов, чтобы уместить весь свой огромный состав под потолок – на этот сезон подвинулись в зарплате Никишин, Хайруллин, Педан, Пашнин.

А история с переходом в СКА голкипера Никиты Серебрякова – это вообще прелесть. Напомним, вратарь перешёл в Санкт-Петербург не в результате обмена с «Адмиралом», а после того, как расторг контракт с «моряками» и затем заключил со СКА новое соглашение. Если смотреть только на цифры, то это выглядит слегка безумно: Серебряков отказался от 47 млн в год, которые он должен был заработать по заключённому этим летом контракту с «Адмиралом», ради 2 млн за год в СКА. Да-да, в текущем чемпионате лучший вратарь прошлого сезона получает зарплату на уровне вчерашнего игрока МХЛ.

Никита Серебряков в СКА Фото: photo.khl.ru

Самое интересное, что СКА и «Ак Барс», проворачивая интересные схемы, ничего не нарушают. КХЛ ведь не запрещает ни корректировать контракты, ни разрывать их по ходу сезона. Крутитесь как хотите, главное вовремя оформляйте бумаги. Так, может, ничего плохого тогда в этом нет? Все же в равных условиях!

Но всё-таки это плохо и неправильно. Очевидно, что договориться о лояльности со своими игроками могут только богатые и удачно географически расположенные клубы. Ну то есть даже такие топ-клубы, как «Салават», «Авангард» или «Магнитка» ни за что не договорились бы с тем же Серебряковым, чтобы он играл сезон за копейки по хоккейным меркам. Даже ради будущего кратного повышения зарплаты. Также эти и многие другие клубы никогда не уговорили бы того же Жафярова подвинуться в зарплате на 20 млн, просто чтобы клуб влез под потолок.

Так что возможность искать лазейки – эксклюзивная. Не говорю, что она доступна только СКА и «Ак Барсу», сюда же можно включить все московские клубы, вспоминая, за какие деньги все играют в «Спартаке» или о «столичном» запросе Никиты Гусева. Но эксклюзивная, недоступная большинству, а значит – порождающая дополнительные условия для неравенства.

И КХЛ легко может решить этот вопрос, если захочет. При этом не нужно запрещать в принципе переподписывать контракты. Надо просто ввести своего рода «закон сохранения денег», тех финансовых условий, под которыми игрок и клуб подписываются, заключая контракт. Иными словами, не должны иметь никакой возможности испариться те 47 млн рублей, на которые Серебряков подписался во Владивостоке. Хочет СКА этого вратаря? Никаких проблем, обменивайте его, получайте контракт в свою платёжку и расставайтесь тогда с парочкой высокооплачиваемых лидеров. Чтобы всё было честно.

Нужно «Ак Барсу» подкрепление по ходу сезона? Прекрасно. Но пусть тогда казанский клуб не срезает ради этого 13 млн с зарплаты Юдина, а отдаёт этого хоккеиста в другую команду со всем контрактом в полном объёме. Ведь для этого-то и придуман потолок, чтобы богатые команды не могли просто купить всех, кого им не хватает, а расставляли приоритеты, ограниченные определёнными рамками.

А вот самый свежий пример – куда денутся 80 млн зарплаты Жан-Себастьена Ди, с которым «Металлург» сегодня разорвал контракт по обоюдному согласию? Да никуда не денутся, просто испарятся. Хотя по-хорошему часть из этих денег должна осесть в платёжке «Магнитки», чтобы менеджмент клуба нёс ответственность за откровенно плохой контракт до самого конца его действия.

И таких примеров за всю историю лиги сотни. Иногда вопиющих, иногда – не очень, но с участием абсолютно всех клубов. В российском хоккее нет профсоюза игроков, который защищал бы права хоккеистов, так что регулятором должна выступить сама КХЛ. Следить за тем, чтобы контракты действительно соблюдались, имели реальную силу и страховали обе стороны – не самая тяжёлая обязанность для лиги.

Это как раз тот случай, когда стоит что-то скопировать из НХЛ. Там, в условном «Монреале», сильно удивились бы способам, которыми можно скинуть дурацкий, мешающий строительству команды контракт расторжением «по обоюдному согласию». «Миннесота» многое отдала бы, чтобы в своё время при выкупе контрактов Сутера и Паризе расстаться с ними с концами, а не получить штраф в платёжку на годы вперёд. В «Торонто» мечтают о том, чтобы переподписать контракты со своими лидерами нападения по какой-нибудь хитрой схеме, чтобы хотя бы на ближайший сезон уместиться под потолок и при этом сохранить всех. Но нельзя. В лучшей лиге мира контракт – это, как сказал бы профессор Преображенский, броня!

Повторюсь, в нашей лиге уйма положительных вещей, во многих аспектах видны развитие и положительная динамика, но без базовых вещей сделать настоящий скачок не выйдет. Уважаемая КХЛ, заставь все свои клубы уважать контракты хоккеистов, а менеджеров — нести за них ответственность от и до. Это полностью в твоих силах и необходимо, чтобы получить равноправие и конкурентность на деле, а не на бумаге.