СКА уместится в потолок зарплат и сохранит состав. Как им это удалось?

Один из самых любопытных сюжетов хоккейного межсезонья — битва петербургских армейцев с потолком зарплат. В определённые моменты превышение у СКА достигало почти 400 млн рублей при лимите в 900 млн. Никакого нарушения не было — в межсезонье потолок зарплат не работает, важно привести всё в порядок к моменту заявки команды на новый чемпионат КХЛ.

Тем не менее все ожидали от петербуржцев массовой распродажи — казалось, что им волей-неволей придётся расставаться если не с лидерами, то с важными игроками. Но, похоже, СКА нашел законный способ избежать дауншифтинга.

Важная новость пришла вчера — армейцы подписали новые контракты с Андреем Педаном и Михаилом Пашниным. Соглашения будут действовать до конца сезона-2024/2025, а оба сильных защитника, судя по всему, пошли на существенное понижение зарплаты. Параллельно в СМИ появилась информация, что около 10 хоккеистов СКА готовы умерить свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в команде. По всей видимости, к концу августа проблема потолка будет решена.

Почему сильные игроки соглашаются идти навстречу клубу и остаются в Петербурге за меньшие деньги?

ХК СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Гонка за трофеем и бонусами

Самое важное — это, конечно, высокие цели, которые год из года ставятся перед СКА. Да, в последний раз Кубок Гагарина покорялся армейцам в 2017 году, но по успешности выступления в плей-офф они всё равно одни из самых стабильных в лиге. С 2015 года (за вычетом ковидного сезона-2019/2020) СКА ни разу не пропускал финал Западной конференции. Команда стабильно добирается до третьего раунда плей-офф и завоёвывает медали. Ни один клуб КХЛ такой чередой успехов похвастаться не может.

Когда хоккеист получает предложение из Петербурга, он понимает, что шанс на трофей велик. А ещё велик шанс на бонусы, которые полагаются за успешное выступление команды — этот фактор тоже исключать не стоит.

Ради премиальных и, что важнее, строчки в резюме — «обладатель Кубка Гагарина» или «обладатель Кубка Континента» — можно на время и поступиться частью зарплаты.

Лучшие условия

СКА квартирует в одном из самых красивых городов мира, но вряд ли хоккеистов привлекает возможность каждый выходной посещать Эрмитаж и Петергоф (хотя, судя по соцсетям, для многих это тоже весомый аргумент).

Куда важнее хоккейная инфраструктура и организация. И здесь армейцы точно впереди всей лиги. В НХЛ у многих команд гораздо более скромные условия, чем у петербуржцев.

В двух шагах от Ледового расположен современнейший «Хоккейный город», где есть всё для тренировок и восстановления команд клубной системы. Даже люди, приехавшие в Петербург из НХЛ, оказываются приятно удивлены базой армейцев. А многие действующие игроки североамериканских клубов, такие как Владислав Гавриков и Кирилл Марченко, специально едут летом в Северную столицу, чтобы тренироваться в «Хоккейном городе».

ХК СКА Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Прогресс для лучших

Кто бы что ни говорил, но самые талантливые игроки в СКА действительно прогрессируют. Да, есть примеры, когда хоккеисты не выдерживают конкуренцию, но это только одна сторона медали. На другой — многочисленные кейсы от Панарина до Хайруллина, когда талантливые игроки выходили на совершенно новый уровень после перехода в СКА.

Только в прошлом сезоне армейцы сделали полноценными звёздами КХЛ Александра Никишина, Марата Хайруллина и Степана Фальковского. Повторимся, конкуренция жёсткая, но просто хорошие игроки в ней становятся лучшими.

Потолок работает

Если задуматься, то массовые понижения зарплат — то самое, ради чего и вводили потолок в КХЛ. Время перегретых платёжек уходит в прошлое, игроки и агенты начинают более трезво оценивать свои возможности, клубы прикладывают усилия для того, чтобы привлекать новичков не только деньгами, но и другими аргументами. Приглашать сильных игроков действительно становится проще.

Так вышло, что СКА чуть раньше других озаботился развитием инфраструктуры и построением клубной системы. Другим клубам стоит брать этот пример на вооружение: строить новые базы, тщательнее работать в плане организации, создавать пирамиды из детско-юношеских и молодёжных команд. И тогда КХЛ наконец расстанется с имиджем лиги, куда можно ехать играть только ради денег.