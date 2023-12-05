Главный тренер «Вашингтона» — о 0:6 с «Аризоной»: я не парился от того, как мы начали матч

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал разгромное поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны Койотс» (0:6).

Напомним, пять из шести голов «койотов» были забиты в первом периоде за 10-минутный интервал игрового времени. «Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам за один период за последние 32 года.

«Хотите верьте, хотите нет, но я не парился от того, как мы начали. Я имею в виду, что у них просто всё залетало, поэтому я сразу понял, что Кемпс (Кемпер. — Прим. «Чемпионата») чувствует себя немного не в своей тарелке, так что ты просто стоишь и надеешься, что это «кровотечение» закончится. Но когда залетела третья шайба… после этого всё повалилось из рук», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.