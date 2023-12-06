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Результаты матчей КХЛ 5 декабря, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, игры 6 декабря

Конец серии побед СКА и невероятный провал «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 5 декабря
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«Салават Юлаев» выиграл пятый матч подряд, а у «Авангарда» нашлась достойная замена даже для Рида Буше.

5 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось 10 матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Андреофф (Бек, Бутузов) – 31:53 (5x3)     2:0 Андреофф (Аланов) – 33:31 (5x5)     2:1 Горбунов (Кёрран, Пинчук) – 40:04 (5x3)     2:2 Пинчук (Мороз, Горбунов) – 40:16 (5x4)     2:3 Волков (Энас) – 59:54 (5x5)    

Вокруг обоих главных тренеров витали неприятные слухи: «Сибирь» невзрачно проводит домашнюю серию с не самыми сильными соперниками, а Дмитрий Квартальнов не повезёт сборную на Кубок Первого канала. Критикуемый со старта сезона Энди Андреофф забил дважды, но минчане выиграли третий период 3:0 — причём Роман Горбунов забил спустя четыре секунды после перерыва, воспользовавшись вбрасыванием в чужой зоне, а Александр Волков забросил победную шайбу на отметке 59:54. Тучи над Квартальновым чуть рассеялись, а над Немировски – снова сгустились.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Игумнов (Венгрыжановский) – 02:42 (5x5)     2:0 Филатьев (Ткачёв, Спунер) – 12:56 (5x5)     2:1 Рымарев (Нургалиев, Хенкель) – 24:38 (5x5)     3:1 Шарипзянов (Спунер, Телегин) – 41:19 (5x4)     4:1 Николишин (Гераськин) – 51:34 (5x5)     5:1 Чистяков (Пьянов, Ткачёв) – 54:28 (5x3)    

Перед матчем пришла неприятная для омских болельщиков новость: Рид Буше попал в список травмированных. Впрочем, недомогание американца к тяжёлым не относится, вне игры он будет недолго. В первом звене вышел 19-летний Александр Филатьев, забивший первый гол в КХЛ. У «Авангарда» снова сработало большинство, наконец-то забили нижние звенья — и уже почти начавший распродажу «Барыс» сопротивляться не мог никак.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Обидин (Макеев, Бывальцев) – 14:53 (5x4)     2:0 Кузнецов (Мэйсек, Трямкин) – 16:27 (5x5)     2:1 Бардаков (Рендулич, Пашнин) – 38:27 (5x5)     2:2 Толчинский (Сергеев) – 45:35 (5x5)     3:2 Голышев – 65:00    

СКА приезжал в Екатеринбург на фоне 11-матчевой победной серии и слухов о том, что Николаю Заварухину грозит отставка. Однако «Автомобилист» смог сдержать натиск гостей благодаря Владимиру Галкину, отразившему 22 броска в первом периоде, и удачно реализовал свои моменты в первом периоде. СКА привычно для себя вернулся в игру в третьем периоде, но в серии буллитов Галкин снова сыграл идеально, не позволив сопернику забить ни разу. Екатеринбургу победу принёс буллит Анатолия Голышева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Юртайкин (Шабанов, Ткачёв) – 00:25 (5x5)     2:0 Шаров (Яруллин, Котляревский) – 11:49 (5x5)     2:1 Белозёров (Кашников) – 21:02 (5x5)     3:1 Карпухин (Калинин, Дер-Аргучинцев) – 38:12 (5x5)     4:1 Робинсон (Яруллин) – 49:10 (5x5)    

«Трактор» забил «Нефтехимику» уже на 25-й секунде игры и после этого владел инициативой бóльшую часть матча, нанеся 44 броска по чужим воротам. «Нефтехимику» не помогло ни пятиминутное удаление защитника хозяев, ни двухминутый отрезок игры «5 на 3»: борьба за позицию в плей-офф для команды из Татарстана усложнилась.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Соловьёв (Полтапов, Мингачёв) – 07:56 (5x5)     0:2 Классон (Долженков, Барабоша) – 48:12 (5x5)     0:3 Окулов (Плотников) – 58:12 (en)    

ЦСКА провёл в атаке лишь восемь минут, однако этого хватило для победы над «Металлургом», которому, кажется, не хватило сил после динамичного и диковатого хоккея в игре со СКА. Иван Федотов в этом году удивительно чередует «сухари» и провальные матчи — сегодня двухметровый голкипер засушил яркую атаку команды Разина и вышел на первое место в лиге по количеству «сухих» матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шумаков (Фисенко, Солянников) – 00:11 (5x5)     1:1 Летунов (Атанасов, Alexei Kruchinin) – 14:39 (5x3)     2:1 Грошев (Червоненко) – 17:49 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin (Атанасов) – 36:22 (5x5)     2:3 Конюшков (Виноградов) – 49:51 (5x5)     2:4 Alexei Kruchinin (Коваленко, Атанасов) – 55:11 (5x5)    

В состав «Лады» после травмы вернулся лидер начала сезона Трой Джозефс, однако это не помогло победить в битве команд, философия которых во многом противоположна. Здесь зрители тоже увидели быстрый гол, который Сергей Шумаков провёл уже на 11-й секунде, однако тут он победить не помог. «Лада» более половины матча вела в счёте, но усилия лидеров «Торпедо» в третьем периоде помогли обыграть команду из Тольятти, которая пока переживает спад.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Абросимов (Коростелёв) – 00:50 (5x4)     2:0 Моисеев (Абросимов, Барберио) – 24:51 (5x5)     3:0 Лишка (Аймурзин, Буренов) – 30:24 (5x4)     3:1 Кагарлицкий (Барбер, Войнов) – 35:58 (5x4)     4:1 Чуркин (Иванцов, Коростелёв) – 45:30 (5x5)    

Вратарей «Северстали» в этом году часто критикуют, и за дело — но сегодня Дмитрий Шугаев провёл свой лучший матч в сезоне, отразив 44 броска и ограничив Радулова, Шипачёва и Ко лишь одной шайбой. Интересно, что здесь тоже был забит гол на первой минуте — в большинстве отличился Руслан Абросимов. Отметим и гол местной легенды Дмитрия Кагарлицкого, который, правда, в итоге «Ак Барсу» не помог.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Панин (Башкиров) – 05:34 (5x5)     1:1 Савчик (Воробьёв) – 08:23 (5x5)     1:2 Шаров (Шмелёв, Василевский) – 09:47 (5x5)     1:3 Хмелевски (Ливо, Науменков) – 18:14 (5x5)     1:4 Шаров (Панин, Сучков) – 32:35 (5x5)     2:4 Воробьёв (Педан) – 40:50 (5x5)     2:5 Ливо (Хмелевски) – 58:32 (en)    

После слегка безумной победы над «Спартаком» «Салават» в Балашихе сыграл достаточно спокойно и одержал пятую победу подряд. В ударе у уфимского клуба была третья пятёрка, на счету которой три шайбы: Александр Шаров обрёл новое дыхание после того, как был переведён в центр, нельзя не отметить и старания связки Ливо – Хмелевски. Тихой сапой «Салават» поднялся на третье место Востока, разговоры об отставке Козлова забыты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 7
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Муранов (Готовец, Каблуков) – 00:36 (5x5)     1:1 Цыплаков (Рукавишников, Локтионов) – 08:46 (5x5)     2:1 Порядин (Голдобин, Бурмистров) – 10:40 (5x5)     2:2 Пыленков (Шараканов, Чернышов) – 17:22 (5x5)     2:3 О'Делл (Гусев, Уил) – 17:46 (5x4)     2:4 Петухов (Готовец) – 23:42 (4x5)     2:5 Римашевский (Ильенко) – 28:34 (5x5)     3:5 Усманов (Пашин, Филин) – 30:45 (5x5)     3:6 Рашевский (О'Делл) – 31:10 (5x5)     4:6 Порядин (Вишневский, Бурмистров) – 31:29 (5x5)     5:6 Цыплаков (Зайцев, Локтионов) – 39:11 (5x5)     6:6 Голдобин (Савиков, Вишневский) – 43:13 (5x5)     7:6 Филин – 44:06 (5x5)     7:7 О'Делл (Пакетт, Ожиганов) – 51:55 (5x4)     8:7 Беляев (Галимов) – 63:19 (3x3)    

Сложно сказать что-то о таком безумном матче — это надо видеть. Более результативная игра в КХЛ случилась лишь однажды, когда «Барыс» обыграл «Витязь» со счётом 11:6 в январе 2009-го, а ещё спустя семь лет тот же «Витязь» переиграл минское «Динамо» 9:6. Лишь три форварда команд остались в этой игре без набранных очков, а оба стартовых вратаря оказались заменены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сагадеев (Тянулин, Гараев) – 05:29 (5x5)     1:1 Локхарт (Вон, Броссо) – 15:43 (5x4)     2:1 Сомерби (Фу, Мойл) – 19:55 (5x5)     3:1 Фу (Кэмпбелл) – 21:28 (5x5)     3:2 Шиксатдаров (Хафизов, Волков) – 25:50 (5x5)     4:2 Вон (Сомерби) – 27:56     4:3 Гараев (Тянулин, Рассказов) – 36:06 (5x4)     4:4 Шиксатдаров – 54:12 (5x5)     5:4 Ип – 63:09 (3x3)    

В Мытищах, как и в Москве, тоже было весело в плане голов, пусть и не так залихватски. «Куньлунь», про который все как-то вроде и забыли, набрал впечатляющую форму и стал побеждать за счёт атаки, а не за счёт геройств вратарей. У «Куньлуня» отличились игроки всех звеньев, а победный гол в овертайме забил Капитан Китай Брэндон Ип. Хотя «Куньлунь» провёл больше матчей, чем конкуренты, «Ред Стар» не выпали из гонки за плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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