Конец серии побед СКА и невероятный провал «Сибири». Итоги дня в КХЛ

«Салават Юлаев» выиграл пятый матч подряд, а у «Авангарда» нашлась достойная замена даже для Рида Буше.

5 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось 10 матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших играх.

Вокруг обоих главных тренеров витали неприятные слухи: «Сибирь» невзрачно проводит домашнюю серию с не самыми сильными соперниками, а Дмитрий Квартальнов не повезёт сборную на Кубок Первого канала. Критикуемый со старта сезона Энди Андреофф забил дважды, но минчане выиграли третий период 3:0 — причём Роман Горбунов забил спустя четыре секунды после перерыва, воспользовавшись вбрасыванием в чужой зоне, а Александр Волков забросил победную шайбу на отметке 59:54. Тучи над Квартальновым чуть рассеялись, а над Немировски – снова сгустились.

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Перед матчем пришла неприятная для омских болельщиков новость: Рид Буше попал в список травмированных. Впрочем, недомогание американца к тяжёлым не относится, вне игры он будет недолго. В первом звене вышел 19-летний Александр Филатьев, забивший первый гол в КХЛ. У «Авангарда» снова сработало большинство, наконец-то забили нижние звенья — и уже почти начавший распродажу «Барыс» сопротивляться не мог никак.

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СКА приезжал в Екатеринбург на фоне 11-матчевой победной серии и слухов о том, что Николаю Заварухину грозит отставка. Однако «Автомобилист» смог сдержать натиск гостей благодаря Владимиру Галкину, отразившему 22 броска в первом периоде, и удачно реализовал свои моменты в первом периоде. СКА привычно для себя вернулся в игру в третьем периоде, но в серии буллитов Галкин снова сыграл идеально, не позволив сопернику забить ни разу. Екатеринбургу победу принёс буллит Анатолия Голышева.

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«Трактор» забил «Нефтехимику» уже на 25-й секунде игры и после этого владел инициативой бóльшую часть матча, нанеся 44 броска по чужим воротам. «Нефтехимику» не помогло ни пятиминутное удаление защитника хозяев, ни двухминутый отрезок игры «5 на 3»: борьба за позицию в плей-офф для команды из Татарстана усложнилась.

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ЦСКА провёл в атаке лишь восемь минут, однако этого хватило для победы над «Металлургом», которому, кажется, не хватило сил после динамичного и диковатого хоккея в игре со СКА. Иван Федотов в этом году удивительно чередует «сухари» и провальные матчи — сегодня двухметровый голкипер засушил яркую атаку команды Разина и вышел на первое место в лиге по количеству «сухих» матчей.

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В состав «Лады» после травмы вернулся лидер начала сезона Трой Джозефс, однако это не помогло победить в битве команд, философия которых во многом противоположна. Здесь зрители тоже увидели быстрый гол, который Сергей Шумаков провёл уже на 11-й секунде, однако тут он победить не помог. «Лада» более половины матча вела в счёте, но усилия лидеров «Торпедо» в третьем периоде помогли обыграть команду из Тольятти, которая пока переживает спад.

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Вратарей «Северстали» в этом году часто критикуют, и за дело — но сегодня Дмитрий Шугаев провёл свой лучший матч в сезоне, отразив 44 броска и ограничив Радулова, Шипачёва и Ко лишь одной шайбой. Интересно, что здесь тоже был забит гол на первой минуте — в большинстве отличился Руслан Абросимов. Отметим и гол местной легенды Дмитрия Кагарлицкого, который, правда, в итоге «Ак Барсу» не помог.

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После слегка безумной победы над «Спартаком» «Салават» в Балашихе сыграл достаточно спокойно и одержал пятую победу подряд. В ударе у уфимского клуба была третья пятёрка, на счету которой три шайбы: Александр Шаров обрёл новое дыхание после того, как был переведён в центр, нельзя не отметить и старания связки Ливо – Хмелевски. Тихой сапой «Салават» поднялся на третье место Востока, разговоры об отставке Козлова забыты.

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Сложно сказать что-то о таком безумном матче — это надо видеть. Более результативная игра в КХЛ случилась лишь однажды, когда «Барыс» обыграл «Витязь» со счётом 11:6 в январе 2009-го, а ещё спустя семь лет тот же «Витязь» переиграл минское «Динамо» 9:6. Лишь три форварда команд остались в этой игре без набранных очков, а оба стартовых вратаря оказались заменены.

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В Мытищах, как и в Москве, тоже было весело в плане голов, пусть и не так залихватски. «Куньлунь», про который все как-то вроде и забыли, набрал впечатляющую форму и стал побеждать за счёт атаки, а не за счёт геройств вратарей. У «Куньлуня» отличились игроки всех звеньев, а победный гол в овертайме забил Капитан Китай Брэндон Ип. Хотя «Куньлунь» провёл больше матчей, чем конкуренты, «Ред Стар» не выпали из гонки за плей-офф.

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Игры 6 декабря