Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Сан-Хосе» отыгрался с 0:4 за пять минут и победил в дебютном матче Патрика Кейна в «Детройте», обзор, видео голов, НХЛ

«Не видел такого за 32 года работы!» «Сан-Хосе» выдал суперкамбэк, испортив дебют Кейну
Дмитрий Сторожев
«Сан-Хосе» отыгрался с 0:4 за пять минут
Аудио-версия:
Комментарии
«Детройт» упустил преимущество в четыре шайбы, а «акулы» сотворили невероятное уже во второй раз за неделю.

Среди 13 матчей игрового дня НХЛ к игре «Детройта» и «Сан-Хосе» в Северной Америке был особый интерес. Казалось бы, вполне рядовую встречу одной ведущих команд Востока с аутсайдером лиги украшал факт возвращения в хоккей одного из лучших американцев в истории — в составе «крыльев» сегодня дебютировал Патрик Кейн, который восстановился после операции на бедре. Его появления с нетерпением ожидала едва ли не вся хоккейная Америка, но итоговое развитие игры, кажется, полностью затмило собой всё остальное.

Самое долгожданное событие дня для россиян:
Первый русский с 1500 очками! Овечкин переписал историю НХЛ
Видео
Первый русский с 1500 очками! Овечкин переписал историю НХЛ

Хотя в первом периоде всё внимание было приковано к Патрику — команды провели безголевую стартовую двадцатиминутку, что давало телевизионщикам и болельщикам возможность следить буквально за каждым шагом Кейна на льду. Почти половину матча шайба упорно не шла в ворота, хотя опасные моменты создавали обе команды. Но затем, что называется, прорвало, и соперники выдали отрезок, который уже успели окрестить «возможно, самым безумным в истории НХЛ».

В начале 10-й минуты второго периода его начал российский нападающий «Ред Уингз» Клим Костин. В составе команды из Города Моторов форвард пока больше запомнился яркими драками, нежели результативными действиями, но сегодня смог забросить вторую шайбу в составе «крыльев», закопав шайбу с пятака.

После этого «Детройт» затих почти на четыре минуты, но вскоре болельщики на «Литтл Сизарс-арене» услышали знаменитый трек Эминема «Without Me», который оповещает трибуны о голах «Ред Уингз», аж три раза всего за 49 секунд игры! Два подправления от Майкла Расмуссена и ещё один точный бросок Лукаса Рэймонда обеспечили «крыльям» комфортное преимущество в четыре шайбы.

Чего ждать от союза “Детройта” и Кейна:
Патрик Кейн вернулся в НХЛ! Поможет «Детройту» выйти в плей-офф или дождётся контендера?
Патрик Кейн вернулся в НХЛ! Поможет «Детройту» выйти в плей-офф или дождётся контендера?

На этом, в принципе, можно было бы и расходиться, но «Сан-Хосе» решил устроить ещё один суперкамбэк. Пару дней назад в гостях у «Айлендерс» «акулы» горели 1:4 чуть больше чем за 8 минут до конца основного времени, но смогли не только сравнять счёт, но и вырвать победу за пять секунд до серии буллитов. Сегодня в их распоряжении было почти полчаса, но они управились всего за пять с половиной минут!

Конечно, стоит похвалить «Шаркс» за проявленный характер, но что вообще произошло с «Детройтом»? «Крылья» получили возможность сыграть в большинстве сразу же после четвёртой заброшенной шайбы, однако не только не реализовали её, но и пропустили. Дважды! Хотя до этого матча «Сан-Хосе» ни разу в сезоне не забивал в меньшинстве.

Отыграть оставшийся дефицит было делом техники, и ещё до перерыва счёт на табло вновь стал равным — дубль Нико Штурма под неприкрытый смех комментатора матча позволил «акулам» восстановить равновесие и начать матч с чистого листа. На восемь шайб у команд ушло всего 10 минут и 32 секунды, а на шесть голов (от первого гола Расмуссена до первого гола Штурма) — три минуты и одна секунда! Единственный случай в истории НХЛ, когда шесть шайб забрасывали быстрее, произошёл в 1981 году, когда «Квебек» и «Вашингтон» уложились ровно в три минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Детройт» вновь вышел вперёд, но какой в этом смысл, когда «Сан-Хосе» отыгрывает любое отставание? За полторы минуты до сирена Томаш Гертл при помощи Александра Барабанова и Микаэля Гранлунда перевёл второй подряд для «Шаркс» матч в овертайм, где судьба «Ред Уингз» уже была предрешена. Гранлунд первым же броском в дополнительной пятиминутке положил конец этой безумной игре и испортил дебют Патрику Кейну, который остался без очков и с «-1» за 16 с половиной минут на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Костин – 29:05     2:0 Расмуссен (Спронг) – 32:51     3:0 Расмуссен (Шьяро, Копп) – 33:04     4:0 Рэймонд (Шьяро, Фаббри) – 33:40     4:1 Гертл (Эклунд, Рутта) – 34:08 (sh)     4:2 Зеттерлунд (Рутта, Гранлунд) – 34:46 (sh)     4:3 Штурм (Власик, Берроуз) – 35:52     4:4 Штурм (Бейли, Лабанк) – 39:37     5:4 Ларкин (Рэймонд, Фаббри) – 53:20     5:5 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 58:31     5:6 Гранлунд (Зеттерлунд) – 60:37    

«За 32 года на этой работе не видел ни одной такой игры, ни одной такой недели!», — восхитился после матча многолетний голос матчей «акул» Рэнди Хан. Его «Сан-Хосе» совершил два суперкамбэка подряд — возможно, это придаст команде столь необходимый импульс.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android