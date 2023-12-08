«Не видел такого за 32 года работы!» «Сан-Хосе» выдал суперкамбэк, испортив дебют Кейну

«Детройт» упустил преимущество в четыре шайбы, а «акулы» сотворили невероятное уже во второй раз за неделю.

Среди 13 матчей игрового дня НХЛ к игре «Детройта» и «Сан-Хосе» в Северной Америке был особый интерес. Казалось бы, вполне рядовую встречу одной ведущих команд Востока с аутсайдером лиги украшал факт возвращения в хоккей одного из лучших американцев в истории — в составе «крыльев» сегодня дебютировал Патрик Кейн, который восстановился после операции на бедре. Его появления с нетерпением ожидала едва ли не вся хоккейная Америка, но итоговое развитие игры, кажется, полностью затмило собой всё остальное.

Хотя в первом периоде всё внимание было приковано к Патрику — команды провели безголевую стартовую двадцатиминутку, что давало телевизионщикам и болельщикам возможность следить буквально за каждым шагом Кейна на льду. Почти половину матча шайба упорно не шла в ворота, хотя опасные моменты создавали обе команды. Но затем, что называется, прорвало, и соперники выдали отрезок, который уже успели окрестить «возможно, самым безумным в истории НХЛ».

В начале 10-й минуты второго периода его начал российский нападающий «Ред Уингз» Клим Костин. В составе команды из Города Моторов форвард пока больше запомнился яркими драками, нежели результативными действиями, но сегодня смог забросить вторую шайбу в составе «крыльев», закопав шайбу с пятака.

После этого «Детройт» затих почти на четыре минуты, но вскоре болельщики на «Литтл Сизарс-арене» услышали знаменитый трек Эминема «Without Me», который оповещает трибуны о голах «Ред Уингз», аж три раза всего за 49 секунд игры! Два подправления от Майкла Расмуссена и ещё один точный бросок Лукаса Рэймонда обеспечили «крыльям» комфортное преимущество в четыре шайбы.

На этом, в принципе, можно было бы и расходиться, но «Сан-Хосе» решил устроить ещё один суперкамбэк. Пару дней назад в гостях у «Айлендерс» «акулы» горели 1:4 чуть больше чем за 8 минут до конца основного времени, но смогли не только сравнять счёт, но и вырвать победу за пять секунд до серии буллитов. Сегодня в их распоряжении было почти полчаса, но они управились всего за пять с половиной минут!

Конечно, стоит похвалить «Шаркс» за проявленный характер, но что вообще произошло с «Детройтом»? «Крылья» получили возможность сыграть в большинстве сразу же после четвёртой заброшенной шайбы, однако не только не реализовали её, но и пропустили. Дважды! Хотя до этого матча «Сан-Хосе» ни разу в сезоне не забивал в меньшинстве.

Отыграть оставшийся дефицит было делом техники, и ещё до перерыва счёт на табло вновь стал равным — дубль Нико Штурма под неприкрытый смех комментатора матча позволил «акулам» восстановить равновесие и начать матч с чистого листа. На восемь шайб у команд ушло всего 10 минут и 32 секунды, а на шесть голов (от первого гола Расмуссена до первого гола Штурма) — три минуты и одна секунда! Единственный случай в истории НХЛ, когда шесть шайб забрасывали быстрее, произошёл в 1981 году, когда «Квебек» и «Вашингтон» уложились ровно в три минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Детройт» вновь вышел вперёд, но какой в этом смысл, когда «Сан-Хосе» отыгрывает любое отставание? За полторы минуты до сирена Томаш Гертл при помощи Александра Барабанова и Микаэля Гранлунда перевёл второй подряд для «Шаркс» матч в овертайм, где судьба «Ред Уингз» уже была предрешена. Гранлунд первым же броском в дополнительной пятиминутке положил конец этой безумной игре и испортил дебют Патрику Кейну, который остался без очков и с «-1» за 16 с половиной минут на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«За 32 года на этой работе не видел ни одной такой игры, ни одной такой недели!», — восхитился после матча многолетний голос матчей «акул» Рэнди Хан. Его «Сан-Хосе» совершил два суперкамбэка подряд — возможно, это придаст команде столь необходимый импульс.