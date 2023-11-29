Патрик Кейн вернулся в НХЛ! Поможет «Детройту» выйти в плей-офф или дождётся контендера?

Концовка ноября в НХЛ выдалась крайне событийной. За последние пару дней произошло многое — «Миннесота» сменила тренера после серии из семи поражений; «Флорида» и «Оттава» подарили незабываемый матч со 167 минутами штрафного времени и пересчитывающим оставшийся на скамейке состав Полом Морисом; в конце концов, весь хоккейный мир взбудоражила загадочная история Кори Перри и его ухода из «Чикаго». И в это же самое время в игру решил вернуться Патрик Кейн.

Команда, в которой продолжит карьеру без преувеличения легендарный американец, уже давно не является секретом — Патрик отправляется в «Детройт». Событием является именно возвращение Кейна само по себе — 35-летний форвард пропустил первую часть сезона из-за операции на бедре и теперь с новыми силами готов вновь выйти на лёд.

Ещё неделю назад известный инсайдер Эллиотт Фридман называл три клуба, в которых Кейн мог продолжить карьеру — помимо «Ред Уингз», в списке также фигурировали «Флорида» и «Баффало». Вариант с финалистами Кубка Стэнли изначально выглядел наименее реалистичным — чтобы иметь возможность пригласить Патрика к себе, «пантеры» наверняка должны были с кем-нибудь расстаться, ведь места под потолком у них не хватило бы даже с учётом небольших итоговых запросов игрока — за предстоящий сезон в Городе Моторов он получит $ 2,75 млн.

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Красивая история могла бы получиться, перейди Кейн в «Баффало» — всё-таки это команда из его родного города. Слухи долго связывали форварда с переходом в стан «клинков», и там его опыт действительно мог бы пригодиться. Сейчас цель «Сэйбрз» номер один — впервые с 2011 года пробиться в плей-офф. На северо-западе штата Нью-Йорк собралась очень перспективная команда, которая в этом сезоне имеет лучшие за многие годы шансы реально оказаться в восьмёрке сильнейших команд конференции. Кейн мог бы многому научить молодых вингеров «Баффало», но либо в клубе решили, что смогут построить крепкий коллектив и без Патрика, либо же сам игрок выбрал другое направление — так или иначе, в свитере «клинков» его мы не увидим. По крайней мере, в этом сезоне.

«Детройт» в качестве возможного будущего клуба Кейна тоже всплывал в сводках новостей задолго до начала сезона, но тогда к этому варианту многие относились если не с явной издёвкой, то как минимум с большой долей насмешки. О причинах такого отношения мы писали подробно ещё в начале сентября.

Генеральный менеджер «крыльев» Стив Айзерман, сделал всё, чтобы воплотить потенциальную сделку в жизнь. По сообщениям авторитетного инсайдера Франка Серавалли, Айзерман лично летал в Торонто, где игрок проходит восстановление, чтобы поговорить с Кейном лицом к лицу. Уж не знаю, какие переговорные методы использует Стив, но они работают — Патрик в качестве нового места работы выбрал именно «Детройт».

Вероятно, одним из факторов перехода Кейна в «Ред Уингз» действительно стал Алекс Дебринкэт, вместе с которым 35-летний форвард играл в «Чикаго». По крайней мере, об этом также упоминает Серавалли, называя личную встречу с Айзерманом и возможность воссоединения с Дебринкэтом двумя главными доводами, которые склонили Патрика к подписанию контракта с «крыльями».

Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн в «Чикаго» Фото: AP/TASS

Видимо, на ещё один Кубок Стэнли Кейн всё-таки не рассчитывает — «Детройт», даже несмотря на неплохой старт, скорее является претендентом на уайлд-кард, нежели на реальную борьбу за трофей. Плей-офф в Мичигане не видели аж с 2016 года, и Патрик может помочь клубу разве что вновь понюхать порох кубковых баталий, но никак не завоевать титул. Хотя, учитывая невероятную плотность в таблице на Востоке, и попадание в итоговую восьмёрку ещё нужно будет заработать.

Многое в деле Кейна будет зависеть от того, удастся ли ему в полной мере восстановиться после операции. Не так давно паузу в карьере взял ещё один игрок, проходивший через хирургическое вмешательство на бедре, — речь, конечно же, о Никласе Бекстрёме из «Вашингтона», который, вероятно, уже не сможет вернуться на уровень НХЛ, как бы ни хотелось верить в обратное.

Впрочем, в этой истории «Детройт» не несёт практически никаких рисков. Если Патрик справится с травмами и заиграет, «крылья» будут с радостью получать дивиденды от приглашения американского ветерана. Если же всё пойдёт не по плану, то контракт действует лишь до конца этого сезона — ни одна из сторон сильно не потеряет и сможет безболезненно разойтись по разным путям всего через полгода.

Дебюта Патрика в свитере «Ред Уингз» ещё предстоит дождаться — форварду потребуется какое-то время на восстановление, но поговаривают, что возвращение в большой хоккей может состояться уже на следующей неделе. Пока же в Детройте делают всё, чтобы Кейн почувствовал себя в команде максимально комфортно — нападающий Даниэль Спронг великодушно согласился отдать новичку 88-й номер, под которым Патрик зажигал на протяжении всей карьеры.

За тем, как эта карьера будет развиваться дальше, нам предстоит понаблюдать в самое ближайшее время. Задержится ли Кейн в стане «крыльев» или же они станут для него лишь перевалочным пунктом на пути к очередному контендеру?