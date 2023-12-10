Кузнецов догнал легенду, Панарин провалился. «Вашингтон» вынес лидера сезона НХЛ

«Рейнджерс» проиграли матч за 10 минут, а Овечкин снова без голов.

Александр Овечкин позавчера всё-таки доехал до 1500 очков за карьеру, но его «Вашингтон» проиграл третий матч подряд и выпал из зоны плей-офф на Востоке. Команда Спенсера Карбери идёт очень нестабильно в нынешнем сезоне, а тут в гости в столицу США пожаловали «Рейнджерс» — одна из лучших команд регулярки.

Впрочем, «Кэпиталз» не привыкать снимать скальп в лидеров. Недавно были победы над «Вегасом» и «Лос-Анджелесом», сегодня же досталось и «синерубашечникам».

Игорь Шестёркин пропустил уже на первой минуте матча, причём в голе Милано приняла участие вся пятёрка «Вашингтона». Оши с Кузнецовым покружили карусель, а затем защитники Карлсон и Фехервари вывели Милано на пустые ворота. Пас словака – шедевр, и «столичные» быстро открыли счёт.

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Начало второго периода у «Вашингтона» тоже задалось. На последних секундах большинства Евгений Кузнецов вырезал передачу на пятачок, где все забыли Энтони Манту. Канадец сыграл в касание, Шестёркин не успел выставить клюшку на перехват.

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Кстати, голевая передача позволила Кузнецову войти в топ-5 «Вашингтона» по количеству ассистов. Теперь у Евгения их 392 за клуб, столько же у легенды «Кэпиталз» 80-х Майка Гартнера. Ну а до лидера франшизы Никласа Бекстрёма российскому центрфорварду не дотянуться.

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В следующие 10 минут после гола Манты «Вашингтон» буквально добил «Рейнджерс». Сначала шикарное соло исполнил Уилсон: силовой форвард в своей зоне перехватил передачу Панарина, убежал в контратаку «2 в 1», не стал делиться шайбой с Овечкиным и здорово зарядил в самую «девятку».

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А в середине периода за очередную ошибку в своей зоне гостей наказал Николя Обе-Кюбель.

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4:0, и во второй половине игры «Рейнджерс» не смогли ничего сделать с этим результатом. Впрочем, и «Вашингтон» не усугубил дело разгромом, но в итоге «столичные» одержали уверенную победу над командой своего бывшего тренера Питера Лавиолетта.

Голкипер Чарли Линдгрен совершил 31 сейв и оформил второй шатаут в сезоне. Овечкин четыре раза бросил в створ, но опять не забил – в девятом матче подряд. У Артемия Панарина игра откровенно не задалась – «-2» в графе полезности, голевая ошибка в эпизоде с шайбой Уилсона. «Вашингтон» одним скачком вернулся в топ-3 Столичного дивизиона, который по-прежнему возглавляют «Рейнджерс».