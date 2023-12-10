Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов вышел на пятое место по количеству передач в истории «Вашингтона»

Евгений Кузнецов вышел на пятое место по количеству передач в истории «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» результативной передачей отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него эта передача стала 392-й в карьере, и он вышел на пятое место по этому показателю среди игроков «Вашингтона». Кузнецов сравнялся с Майком Гартнером.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Лидером по количеству передач за «Вашингтон» являет швед Никлас Бекстрём (762). На втором месте находится российский нападающий Александр Овечкин (673).

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Рейнджерс». Панарин — фаворит русской битвы с Овечкиным?
«Вашингтон» — «Рейнджерс». Панарин — фаворит русской битвы с Овечкиным?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android