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Евгений Кузнецов вышел на пятое место по количеству передач в истории «Вашингтона»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» результативной передачей отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него эта передача стала 392-й в карьере, и он вышел на пятое место по этому показателю среди игроков «Вашингтона». Кузнецов сравнялся с Майком Гартнером.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Лидером по количеству передач за «Вашингтон» являет швед Никлас Бекстрём (762). На втором месте находится российский нападающий Александр Овечкин (673).