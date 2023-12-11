Панарин превзошёл достижение Гретцки! Так в «Рейнджерс» не играли 40 лет

Во всех 11 домашних матчах со старта сезона Артемий не уходит со льда без набранных очков. До рекорда уже рукой подать.

Два поражения подряд с общим счётом 2:10 стали для «Рейнджерс» определённой встряской. Для одного из лидеров конференции так играть, конечно, не по рангу, и, вернувшись домой, «синерубашечники» принялись исправлять положение.

Главным сюжетом сегодняшнего матча с «Лос-Анджелесом» стал Джонатан Куик, который выступал за «королей» на протяжении 16 лет своей карьеры, дважды за это время сумев привести американскую команду к победе в Кубке Стэнли в качестве её основного голкипера. Несмотря на все заслуги перед клубом, о последовавшем обмене одной из главных легенд в истории «Кингз» сообщили посредством телефонного звонка. Более достойного способа проститься со своим символом в «Лос-Анджелесе» не нашли.

Уже после этого Куик выиграл третий Кубок Стэнли в карьере, будучи резервным голкипером «Вегаса», а теперь в 37 лет навязывает конкуренцию Игорю Шестёркину в «Рейнджерс». Сегодня он вышел в старте – впервые против бывшей команды, в которой ещё недавно рассчитывал провести всю карьеру. Победить сегодня и для «Рейнджерс», и для него самого было делом принципа – эмоции Куика после финальной сирены говорят сами за себя.

«Ребята понимают, что значит, когда игрок впервые выходит против бывшей команды, в которой провёл такую карьеру и добивался больших успехов. Уверен, они это понимают. Думаю, сегодня сыграло и осознание того, как мы играли в прошлом матче, и то, что сегодняшний соперник значил для Джонатана», – сказал после игры Питер Лавиолетт. Куик в итоге отразил 25 из 26 бросков, подтаскивая в ключевые моменты игры, и был признан первой звездой встречи. Он стал первым вратарём в истории клуба, который помог своей команде завоевать минимум одно очко в каждом из девяти (!) матчей с момента начала карьеры вратаря в клубе. Но помимо этого, в игре случилось ещё немало интересного.

Во-первых, Артемий Панарин. Если «Рейнджерс» играют дома, значит, Панарин будет в очках. В этом сезоне эта примета «синерубашечников» сработала 11-й раз подряд со старта чемпионата.

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Во втором периоде россиянин с Винсом Трочеком и Микой Зибанеджадом разорвали «королей» в большинстве. Панарин записал на свой счёт передачу, что позволило ему стать лишь вторым игроком в истории клуба с 11-матчевой результативной серией в домашних матчах со старта сезона. В 10 домашних матчах подряд результативными очками отмечался легендарный Уэйн Гретцки на старте сезона-1996/1997. Так в «Рейнджерс» не играли уже 40 лет, когда Майк Роджерс набирал очки на протяжении 15 домашних матчей подряд на старте сезона-1983/1984.

В начале третьего периода «Рейнджерс» вели уже 2:0 (вторую шайбу забросил Джимми Веси), когда матч начал приобретать интригу. Винсу Трочеку выписали две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Американец из штрафбокса смеялся и разводил руками – за что? Слишком уж картинно упал Дрю Даути. Зибанеджад решение судей тоже не оценил и схватил 10 минут дисциплинарки.

«Лос-Анджелес» получил большинство, в котором не на шутку раздухарился и Куик. Не стерпев рьяные тычки клюшкой от Куинтона Байфилда на пятачке, он был уже готов полезть в драку, но ограничился парой толчков – игроки заработали обоюдные удаления. Вскоре «Лос-Анджелесу» всё-таки удалось распечатать Куика, но дальше произошла совсем уж невероятная история.

Так как Зибанеджад отбывал свои 10 минут, на следующее большинство Лавиолетт выпустил 30-летнего нападающего Джонни Бродзински. Всю жизнь он выступает преимущественно в АХЛ, в НХЛ же у него 10 голов за восемь сезонов, но сегодня он забросил свою первую шайбу в большинстве! Кто бы мог подумать, что судьба подкинет такой шанс и он им воспользуется, да ещё так красиво?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«После игры я подошёл к Мике, обнял его и сказал, что должен ему ужин со стейками за его дисциплинарный штраф», – сказал после матча счастливый Бродзински.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Окончательный счёт установил Уилл Кайлли – «Рейнджерс» выиграли 4:1 и вернулись на первое место Востока.