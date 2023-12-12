Панин дал совет Овечкину, российский клуб хочет играть в Беларуси. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 декабря 2023 года.

«Спартак» подписал контракт с Михаилом Мальцевым

Московский «Спартак» подписал контракт до конца текущего сезона с экс-нападающим ряда клубов НХЛ Михаилом Мальцевым, сообщает пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, Михаил является воспитанником санкт-петербургской школы. В Континентальной хоккейной лиге Мальцев играл за СКА. В 35 проведённых матчах форвард забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Григорий Панин дал совет Александру Овечкину

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал про оригинальную традицию, которая, возможно, помогла бы капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину прервать 10-матчевую безголевую серию.

«У меня такие серии очень редко случались, конечно. Но есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идёт в ворота. Нужно пописать на руки. Поможет ли это? Я думаю, что нет. Но попробовать стоит.

Овечкин кончился как хоккеист? На самом деле, я смотрю матчи «Вашингтона», вижу хайлайты. Овечкин имеет кучу моментов, чтобы забить. Может быть, где‑то партнёров стоит поменять. Или удача не улыбается. Овечкин же в принципе человек‑гол. Голеадор. И свои шайбы он забросит, это дело времени, — сказал Панин в интервью «Матч ТВ».

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Форвард выступает за американскую команду на протяжении 18 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Грецки на 67 шайб.

В следующем матче «столичный» клуб сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 15 декабря в 3:00 мск.

Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате Беларуси

В Федерации хоккея Беларуси заявили, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате этой страны, а также о планах увеличить число участников первенства до 14 клубов.

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесёт что-то новое: эмоции, поездки, соперничество. Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», — приводит ТАСС слова председателя организации Александра Богдановича на панельной дискуссии Международного хоккейного форума.

Как стало известно «Чемпионату», российским хоккейным клубом, подавшим заявку на участие в чемпионате Беларуси, является «Славутич» из города Смоленска.

Мамбеталиев покинул «Барыс», новым главным тренером может стать Немировски

В тренерском штабе «Барыса» произошли изменения, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Болякин, который на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера. Напомним, ранее этот пост занимал 58-летний казахстанский специалист Галым Мамбеталиев. Сообщается, что в тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Возглавить казахстанский клуб может бывший главный тренер «Сибири» и «Торпедо» Дэвид Немировски. Об этом сообщает «Шайба.kz». Напомним, Немировски был отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирского клуба 6 декабря.

Отметим, что астанинский «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе казахстанский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».

Материалы по теме Назаров: в Беларуси ждут клуб из России, а в Казахстане происходят не совсем понятные вещи

Агент форварда «Трактора» Тертышного назвал клуб, который был заинтересован в хоккеисте

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Трактора» Никиты Тертышного, высказался о текущей ситуации с возможным обменом 25-летнего игрока.

«Мы готовы к обмену, но это должен комментировать «Трактор». Никита сам уже говорил, что не против поменять клуб. Был интерес со стороны «Северстали» и других команд. Но здесь вопрос, готов ли «Трактор» отдать игрока. Если клуб готов – мы с удовольствием. Никита хочет играть в Челябинске, это его родная команда. Но бывают такие ситуации, что нужно поменять клуб и что тренер не видит в составе. Надо просто сменить обстановку», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в 22 матчах при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.46. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». Встреча состоится 19 декабря и начнётся в 17:00 мск.