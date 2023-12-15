Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард сборной России ответил на вопрос, сколько голов забьёт Овечкин в сезоне

Экс-форвард сборной России ответил на вопрос, сколько голов забьёт Овечкин в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко ответил на вопрос, сколько голов забьёт капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ. В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 26 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.

«Сколько Овечкин сможет забить в этом сезоне? Ещё много матчей. Самое главное, чтобы у Александра со здоровьем всё было хорошо. Он наверстает. Я думаю, штук 30 он забьёт. 30 минимум забьёт. Раскочегарится сейчас! Нормально будет», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 67 шайб.

Материалы по теме
«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
«Я потерял часы сна». Главный тренер «Вашингтона» выдал яркое интервью о неудачах Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android