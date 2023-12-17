Очередная жесть в российском хоккее! Тренер яростно избил коллегу прямо в окружении детей

Российский хоккей богат на странные и «отбитые» события. Вчера, 16 декабря, произошёл очередной лютейший инцидент. На этот раз — в матче детско-юношеской лиги.

В Москве проходила встреча команд игроков 2016 года рождения — «Крылья Советов» — 1 и «Красная Машина Юниор» — 1. В Сеть попал видеоролик с матча.

В середине второго периода главный тренер «Крыльев» Павел Платонов в окружении юных хоккеистов обоих клубов повалил своего коллегу и… начал избивать! Мужчина стал просто яростно колотить наставника «Красной Машины» прямо на хоккейной площадке! Прямо в окружении семилетних игроков!

В драку пришлось вмешаться другим взрослым, присутствовавшим на матче — видимо, представителям тренерских штабов, а также судьям. Они сразу накинулись на Платонова, пытаясь остановить — лишь несколько человек сумели оттащить мужчину от коллеги. Он поднялся и спокойно отошёл на другую сторону площадки — к своим подопечным.

Пострадавший также поднялся и остался со своими хоккеистами. Матч продолжился.

Не прошло и 24 часов — и клуб объявил об увольнении Платонова. Генеральный директор клуба «Крылья Советов» и директор СДЮШОР Алёна Крылова сообщила, что команда прекратила сотрудничество с тренером.

«В данное время он отстранён от работы. В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены. Своё поведение он объяснил провокационными фразами и выражениями со стороны тренера соперника. Но, как вы понимаете, это не является достаточным аргументом для подобного поведения тренера», — сказала Крылова.

Позже сам Платонов прокомментировал инцидент, принеся извинения за избиение своего коллеги.

«Был неправ, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом», — сказал Платонов.

Примечательно, что сам матч завершился победой «Крыльев» со счётом 8:5. Самая дорогая победа в карьере наставника. Непонятно, зачем он так себя повёл.

Да и в целом такой жести не должно быть в хоккее. Конечно, спорт всегда связан с эмоциями — тем более такой контактный вид, как хоккей. Однако никогда нельзя забывать об уважении к соперникам — в спорте, как и в жизни, необходимо уважать даже тех, кто по ту сторону баррикад. И уж тем более когда ты должен подавать пример юному поколению.