«Вдохновение для молодых ребят». Яковлев и Панин устроили праздник хоккея на открытом льду

Не только Матчем звёзд и Кубком Первого канала запомнился зимний перерыв в Континентальной хоккейной лиге. 16 декабря, в день, когда в Санкт-Петербурге сборная «Россия 25» совершила камбэк в матче со сборной Беларуси, неподалёку от Магнитогорска произошло событие, возможно, не такое масштабное, но при этом очень важное с точки зрения популяризации хоккея.

Второй год подряд на озере Банное (или Якты-Куль, как его называют башкиры), что находится на границе Башкортостана и Челябинской области, состоялась «Уральская классика». Идейными вдохновителями этого мероприятия выступают капитаны двух клубов КХЛ — Егор Яковлев из «Металлурга» и Григорий Панин из «Салавата Юлаева». В рамках «классики» дети из Магнитогорска, Уфы, а также близлежащих и не только городов и деревень получили возможность сыграть в одной команде со звёздами лиги и приглашёнными гостями, среди которых было несколько выдающихся личностей из мира спорта.

Провести свой день на Банном решил и экс-наставник «Металлурга» Илья Воробьёв, относительно недавно вернувшийся из командировки в Ванкувер: «Здорово, что Егор и Григорий это делают. Это очень важно для детей и популяризации нашего вида спорта. Ребята занимаются этим от души. Это так называемая коллаборация двух клубов-соседей», — поделился мыслями Илья Петрович.

За некоторое время до «классики» возникло опасение, что она может не состояться — температура была недостаточно низкой, что мешало схватиться льду на озере. Команда организаторов по окончании события даже признавалась, что была готова обратиться к помощи местного шамана, лишь бы всё прошло по плану. Неизвестно, есть ли в этом рука шамана, но за пару недель до мероприятия на Урал пришли настоящие морозы, благодаря чему лёд к моменту начала оказался в полной готовности.

Игровая площадка «Уральской классики» до начала мероприятия Фото: «Чемпионат»

В этот день состоялось пять матчей — четыре из них прошли с детьми до 14 лет, которые делились во возрастным категориям. В таких играх на лёд выходили тройки юных хоккеистов, вместе с которыми в одной команде площадку делила пара взрослых. Настроение у всех было замечательным — невооружённым глазом было видно, какое удовольствие участники получают от происходящего. Даже сквозь вратарский шлем удалось заметить, что улыбка ни на минуту не сходила с лица голкипера «Металлурга» Александра Судницина, который на протяжении всего дня защищал ворота команды Егора Яковлева: «Егор и Гриша молодцы, что организовали такое мероприятие. Здорово, когда ребятишек привлекают к спорту. Игра на морозе — настоящее детство. Приятно видеть счастливые детские лица», — рассказал Александр.

Порой он, кажется, настолько увлекался, что слегка забывал о ходе игры и пропускал голы. К тому же психологическое воздействие на него оказывали и маскоты клубов, которые постоянно проводили время около вратарей. Привести Судницина в чувство как-то попытался Егор Коробкин: «Саня, надо ловить шайбу!», — кричал форвард «Магнитки», находясь на скамейке запасных. Александр с той же улыбкой посмотрел на товарища по команде и вернулся к диалогу с магнитогорским Лисом.

Настолько же беззаботны были и остальные участники — к примеру, олимпийский чемпион 2014 года, выдающийся лыжник Александр Легков при выходе один на один попытался в падении забросить шайбу рукояткой клюшки. Сделать это ему не удалось, но попытка была зрелищной и позабавила болельщиков, которые в морозный день пришли насладиться атмосферой мероприятия. «Здесь всё делается ради детей, это самое основное. Мероприятие очень крутое. Пытался забросить рукояткой? Особо ничего не умею в хоккее, поэтому буду смотреть на хоккеистов. Если они что-то покажут, буду стараться повторить. Мне нравится такое делать, но иногда не получается», — признался Легков.

«Уральская классика» — 2023 Фото: Пресс-служба ХК «Металлург»

Возможность повеселить себя и публику использовали все — к примеру, комментатор события нередко отпускал довольно забавные шутки, а судьи матчей находили необычные поводы для удаления игроков. «Повезло» Максиму Карпову, который отправился отбывать штраф за красивые коньки. «Будем стараться просто забить на одну больше, чем соперник. Думаю, этого достаточно», — смеясь отреагировал Карпов.

Тренер команды Егора Яколева, экс вторая ракетка мира и победительница «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина куда больше возмущалась решениям арбитров: «Что это такое? Будем с судьёй вечером разговаривать!» — естественно, в шутку реагировала новоиспечённый хоккейный тренер. «Посмотрите, какое здесь количество звёзд собралось. Для детей это космос!» — добавила Анастасия.

Визави Мыскиной был президент компании Fight Nights Камил Гаджиев. Оба наставника принесли свои «фишки» в команды. В составе сборной Егор Яковлева одну из шайб с лёта забросил Василий Кошечкин, который в этот день попробовал себя в роли полевого игрока и показал отличный форхенд. Чуть позже, во время гала-матча, в котором принимали участие только взрослые игроки, на льду произошла драка блогеров из противостоящих команд, и в ней победу одержал подопечный Камила Гаджиева — соперник не справился с мощью обрушенных на него ударов.

Драка блогеров на «Уральской классике» — 2023 Фото: Пресс-служба ХК «Металлург»

В решающей игре победу в серии буллитов одержала команда Григория Панина, ворота которой защищал Илья Ежов, в отличие от Судницина периодически уступавший место в воротах молодым коллегам — настолько серьёзной была конкуренция: «Сегодня у меня было много партнёров, очень благодарен им за игру. Они помогали мне держать ноги в тепле. Возможно, помощь моих вратарей и сыграла свою роль в серии буллитов», — рассказал Илья. В одном из эпизодов он прошёл с шайбой через всю площадку и сделал передачу: «Вдохновился проходом Михаила Бердина на Матче звёзд, но решил отдать пас. Забивать — не моё».

Впрочем, главный результат «Уральской классики» — далеко не на табло. Юные хоккеисты, их родители и болельщики получили возможность провести день в компании своих любимчиков, ни один из которых ни разу не отказал в автографе или фотографии. Игроки КХЛ получили заряд положительных эмоций — каждый из них отмечал, что мероприятие отлично помогло зарядиться силами на продолжение сезона. А заключительным событием стало вручение комплектов хоккейной экипировки детям из ближайших деревень.

Можно с уверенностью сказать — праздник хоккея действительно удался. Об этом же говорит и Григорий Панин: «Эмоции только положительные. Та радость, которую выражали дети, которые играли с нами, улыбки их родителей… Через такие мероприятия, как «Уральская классика», мы стараемся прививать детям любовь к спорту. Это вдохновение для молодых пацанов».