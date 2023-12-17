Последний матч Кубка Первого канала. «Россия 25» сыграет за титул!

Сегодня, 16 декабря, сборная «Россия 25» проведёт третий и заключительный матч на Кубке Первого канала. Днём команда Романа Ротенберга сыграет со сборной Казахстана, начало встречи – в 15:30 мск.
После двух дней турнира сборная «Россия 25» занимает первое место в турнирной таблице с четырьмя очками. Россияне последовательно переиграли «Звёзд и ВХЛ» (5:2) и сборную Беларуси (5:3). Для гарантированной победы в турнире, без изучения и рассмотрения дополнительных показателей, команде «Россия 25» сегодня достаточно не проиграть в основное время.
По два очка в таблице имеют представители Беларуси и Казахстана, в активе которых по одной победе и одному поражению. Замыкает четвёрку команда «Звёзды и ВХЛ», очков в Санкт-Петербурге ещё не набиравшая. В первом матче сегодняшнего игрового дня на льду «Ледового» встречаются команды Беларуси и «Звёзд и ВХЛ». За изменением счёта в этих матчах можно следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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Главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов подвёл итоги Кубка Первого канала.
«Непростой матч для нас, старались играть больше на атаку, из-за этого получалось много контратак. Рад, что ребята играли до конца и сравняли счёт в конце матча.
Опыт… В любом случае приятно находиться в составе национальной команды. Не то, что сложно, но интересно работать. Получил удовольствие от работы с ребятами.
Удаление Бокуна? Если честно, не разговаривал с ним ещё. Наверное, на эмоциях это случилось. Там такой эпизод был, судья был на его пути. Может, он хотел немножко его оттолкнуть, чтобы вступить в борьбу, пойти активно на соперника?
У Лисовца повреждение после прошлого матча со сборной России, он не смог выйти на лёд. Мартынов выбыл, судя по травме, на довольно долгий срок, около трёх недель, может, и больше. Фальковский тоже получил травму, ещё неизвестно, что там.
Мойсевича решили выпустить, потому что планировали, чтобы сыграли все вратари. Опять же, проверить его. Для него, наверное, психологически было тяжело после двух быстрых пропущенных шайб, но после этого он смотрелся здорово», – сказал Кольцов на пресс-конференции.
Роман Ротенберг ещё в первый день Кубка Первого канала предупреждал, что команда «Звёзды и ВХЛ» может всех удивить, и сегодня это случилось. Они обыграли победителя КПК-2022 сборную Беларуси в овертайме – 5:4.
Белорусы смогли отыграться в концовке третьего периода, реализовав большинство, но в овертайме Константин Кольцов рискнул, снял вратаря, и Арсений Грицюк поставил восклицательный знак в сегодняшнем матче.
В утреннем матче на льду кипят страсти. В третьем периоде «Звёзды и ВХЛ» ведут у Беларуси со счётом 4:3, а ещё в первой двадцатиминутке белорусский защитник Даниил Бокун двинул в бок судье, за что был удалён до конца матча. Видео — по ссылке.