Последний матч Кубка Первого канала. «Россия 25» сыграет за титул!

Сегодня, 16 декабря, сборная «Россия 25» проведёт третий и заключительный матч на Кубке Первого канала. Днём команда Романа Ротенберга сыграет со сборной Казахстана, начало встречи – в 15:30 мск.

После двух дней турнира сборная «Россия 25» занимает первое место в турнирной таблице с четырьмя очками. Россияне последовательно переиграли «Звёзд и ВХЛ» (5:2) и сборную Беларуси (5:3). Для гарантированной победы в турнире, без изучения и рассмотрения дополнительных показателей, команде «Россия 25» сегодня достаточно не проиграть в основное время.

По два очка в таблице имеют представители Беларуси и Казахстана, в активе которых по одной победе и одному поражению. Замыкает четвёрку команда «Звёзды и ВХЛ», очков в Санкт-Петербурге ещё не набиравшая. В первом матче сегодняшнего игрового дня на льду «Ледового» встречаются команды Беларуси и «Звёзд и ВХЛ». За изменением счёта в этих матчах можно следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 17 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

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