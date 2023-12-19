Кросби обошёл очередную легенду в НХЛ! Великому канадцу помогло роковое действие Капризова

«Питтсбург» и «Миннесота» — две команды, которые пока разочаровывают в нынешнем сезоне НХЛ, хотя и имеют ещё все шансы поправить положение. И «пингвины», и «дикари» идут вне зон плей-офф своих конференций, причём в «Уайлд» уже сменили тренера, после чего команда как раз вроде бы ожила. В том числе и российский лидер Кирилл Капризов, проводящий эту регулярку значительно ниже ожиданий.

На игру в Питтсбурге Джон Хайнс не выставил Марка-Андре Флёри, и легендарный для «пингвинов» голкипер со скамейки наблюдал, как его коллега Филип Густавссон пропускает три шайбы к началу второго периода. Евгений Малкин находился на льду во время каждого взятия ворот, однако в протокол россиянин попал только на 24-й минуте, когда довёл счет до крупного после блестящей передачи Валттери Пуустинена в контратаке.

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«Питтсбург» владел инициативой, но умудрился провалить концовку второго периода, и «Миннесота» воспользовалась шансом, чтобы вернуться в игру. Сначала Райан Хартман распечатал Алекса Недельковича, а через две с небольшим минуты Джейкоб Миддлтон сократил счёт до минимума. В этом эпизоде прекрасно сыграл как автор финальной передачи Мэтт Болди, так и Капризов, отковырявший шайбу от борта в непростой ситуации.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Миннесота» и вовсе оформила камбэк – Винни Леттьери грамотно поработал на пятачке после наброса шайбы и сравнял счёт. Но через 22 секунды после этого успеха «дикарей» Капризов схватил удаление за игру высоко поднятой клюшкой, и оно оказалось для гостей роковым в матче. «Питтсбург» потратил на розыгрыш чуть более полуминуты, Малкин с Джейком Гюнцелем разыграли явно домашнюю заготовку, и хоть пас на Пуустинена не прошёл, но Сидни Кросби с пятачка с удовольствием послал шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол позволил Кросби обойти Марка Рекки и выйти на чистое 13-е место в истории НХЛ по набранным очкам. У канадца уже 1535 очков, и он всего в четырёх шагах от Джо Торнтона.

Также шайба Сида оказалась победной, «Питтсбург» больше не позволил «Миннесоте» забить ни разу, хотя и сам больше не огорчал Густавссона. Малкин был на льду во время всех четырёх шайб «пингвинов», набрал два очка, но в три звезды матча не попал, хотя вряд ли это как-то расстроило россиянина. Его соотечественник Капризов набрал одно очко, но ушёл без голов уже в шестой встрече подряд – кризис Кирилла не менее серьёзный, чем у Овечкина, причём его уж точно не объяснишь возрастом.