СКА вынес «Сочи», «Торпедо» и ЦСКА провалились. Итоги дня в КХЛ

19 декабря в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось девять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

В одном из ярчайших матчей дня «Ак Барс» всухую обыграл «Авангард». На 25-й минуте Кирилл Семёнов открыл счёт и вывел казанцев вперёд. А затем настало время Евгения Свечникова. На 27-й минуте нападающий удвоил преимущество «Ак Барса», а под занавес матча дважды забросил в пустые ворота, оформив хет-трик. Голкипер казанцев Тимур Билялов оформил шат-аут.

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К 15-й минуте команды дважды обменялись голами. За хозяев забили Павел Коледов и Николай Кулёмин, за гостей — Понтус Оберг и Энтони Камара. К 44-й минуте «Салават» смог оторваться — 4:2 — благодаря шайбам Николя Мелоша и Егора Сучкова. Тем не менее «Барыс» смог сравнять счёт, по разу отличились Аркадий Шестаков и Евгений Рымарев. Развязка наступила на 58-й минуте. Кулёмин оформил дубль и принёс «Салавату» победу.

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В начале второго периода счёт открыл капитан «Автомобилиста» Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты. Челябинцам удалось сравнять счёт во втором периоде благодаря голу Виталия Кравцова, которому ассистировали Альберт Яруллин и Семён Дер-Аргучинцев. В середине третьего периода «Автомобилист» реализовал большинство — гол забил Ник Эберт. «Трактору» удалось отыграться в меньшинстве за две минуты до конца третьего периода благодаря шайбе Максима Шабанова. Победный гол в овертайме забил Антон Бурдасов.

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Тольяттинцы открыли счёт в матче, забив на старте второго периода. Остап Сафин вывел «Ладу» вперёд. На 26-й минуте Максим Сушко сумел сравнять счёт. Третий период команды провели без голов, игра ушла в овертайм. А там победу «Сибири» принёс Георгий Белоусов, забросивший с передачи Тейлора Бека.

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В копилке традиционно не самых результативных матчей между «Локомотивом» и «Северсталью» пополнение. На этот раз исход встречи решил точный бросок Кирилла Пилипенко. Примечательно, что «Северсталь» нанесла всего 16 бросков, в то время как «Локомотив» 30 раз попал в створ. Героем матча стал голкипер череповчан Дмитрий Шугаев.

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В одной из центральных встреч игрового дня друг другу противостояли чуть ли не самые интересные команды сезона». «Спартак» быстро вышел вперёд благодаря голу Шейна Принса. На шайбу Михаила Орлова москвичи ответили четырьмя своими. Вклад внесли всё тот же Шейн Принс, Михал Чайковски, Павел Порядин и Дмитрий Вишневский. Гол Алексея Кручинина на предпоследней минуте помог «Торпедо» избежать крупного поражения.

По итогу нижегородцы прервали свою четырёхматчевую победную серию, а «Спартак» сохранил лидерство в КХЛ.

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После 40 минут игры счёт в матче был равным 1:1 — отличились Андрей Стась и Скотт Уилсон. В третьем периоде хозяева забросили три безответные шайбы — сначала гол забил Егор Бориков, затем Александр Волков удвоил преимущество минчан, а точку во встрече поставил Коди Кёрран, забивший в пустые ворота. Таким образом, минское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь».

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Первый период закончился со счётом 1:0 в пользу СКА, отличился Марат Хайруллин. Примечательно, что санкт-петербургская команда перебросала соперника — 33:1. Во втором периоде сочинцам удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Попова в большинстве. Однако в третьем периоде СКА забросил шесть шайб. Второй гол в матче забил Хайруллин, по разу отличились Борна Рендулич, Арсений Грицюк, Василий Глотов. Михаил Воробьёв отметился дублем. Шайбу престижа в последней 20-минутке в сочинской команде забросил Тимур Хафизов.

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Главный матч игрового дня. Дерби проходило в Москве, где местные динамовцы уже в середине первого периода вышли вперёд благодаря голу в большинстве Седрика Пакетта, которому ассистировали Бреннан Менелл и Никита Гусев. На 16-й минуте Гусев удвоил преимущество хозяев в большинстве. В начале второго периода армейцы ответили голом Кирилла Долженкова, однако затем получили сначала большой пятиминутный штраф, а после ещё и две минуты и пропустили по разу в формате «3 на 5» и «4 на 5». Заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков и Артём Ильенко.

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Матчи 20 декабря