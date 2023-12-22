«Авангард» оторвался на «Сочи» и вышел в лидеры Востока, «Сибирь» впервые проиграла с новым тренером.

Скандальная победа «Динамо» по буллитам и бесхребетный ЦСКА в Петербурге. Итоги дня в КХЛ

21 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

В Омске «Авангард», разозлённый сухим поражением от «Ак Барса», принимал одного из аутсайдеров сезона ХК «Сочи» и сумел отвести душу. В первом периоде «ястребы» забили только один гол, зато уже второй отрезок выиграли со счётом 4:1, а в заключительной двадцатиминутке довели дело до разгрома. Рид Буше набрал 5 (2+3) очков и первым в этом сезоне КХЛ выбил 30 шайб, у Дамира Шарипзянова ассистентский покер, Спунер тоже оформил дубль, но сегодня у «Авангарда» забивали далеко не только лидеры. 8:3 – «ястребы» вышли на первое место Востока, а «Сочи» продлил серию неудач, потерпев второе подряд разгромное поражение.

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«Ак Барс» после успеха в Омске отправился в Екатеринбург, и до середины матча у казанцев всё складывалось хорошо. Тимур Билялов всё так же отказывался пропускать, а Александр Радулов в начале второго периода реализовал большинство.

Но затем «Автомобилист» проявил силу воли и переломил ход встречи. Сергей Зборовский распечатал Билялова на 35-й минуте, подключившись к атаке, а развязка наступила за 10 минут до финальной сирены, когда уральцы играли в большинстве. Сергей Широков замкнул передачу Валка на дальней штанге, забросив во втором матче подряд. Этот гол оказался победным, за оставшееся время «Ак Барс» больше не смог пробить Владимира Галкина.

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«Сибирь», одержавшая две победы в двух матчах под руководством Сергея Кривокрасова, приехала в Тольятти и открыла счёт усилиями Артёма Михеева, но на этом позитив для новосибирцев этим вечером закончился. Шумаков сравнял счёт через 56 секунд, забив команде, где он вышел на качественно новый уровень много лет назад, в середине игры отличился Алтыбармакян, наказавший «Сибирь» за ошибку в своей зоне, и на этом результат был сделан.

В третьем периоде «Лада» укрепила преимущество, а затем спокойно довела дело до победы. Шумаков же и вовсе в концовке оформил дубль, поразив пустые ворота новосибирцев.

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Утонувший в пучине поражений «Нефтехимик» дома встречался с «Барысом» и сумел прервать неприятную серию. Митякин открыл счёт уже на 22-й секунде, Дергачёв забросил вторую шайбу в середине периода, и затем уже астанинцы не сумели ликвидировать это отставание, хотя и боролись до конца. Отдельно отметим гол Даниила Апалькова, который в последний раз забивал в КХЛ ещё в сезоне-2019/2020.

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В Ярославле «Локомотив» принимал «Витязь», и два периода в матче шла очень упорная борьба: гости выходили вперёд, хозяева отыгрывались, и ко второму перерыву счёт был 2:2. Но в заключительном отрезке железнодорожники забрали своё. Решающей стала шайба Каюмова на 43-й минуте, в концовке же Полунин реализовал большинство, а тот же Каюмов закрепил результат голом в пустые ворота.

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В Череповце встречались команды-близнецы «Северсталь» и «Торпедо», и нижегородцы сумели реабилитироваться за невнятное домашнее поражение от «Спартака». В первом периоде команды обменялись голами, затем же Иван Кульбаков повесил на свои ворота замок, а Артамонов и Ян в середине второго отрезка забили дважды с интервалом в 79 секунд, обеспечив «Торпедо» победу. Кстати, нижегородцы второй матч подряд нанесли очень мало бросков в створ (в Череповце всего 12), но в этот раз были гораздо более эффективны в их реализации.

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Отличный матч в Москве сыграли «Динамо» и «Трактор». Безголевой первый период сменился обменом голами во втором отрезке, но самое интересное команды припасли на заключительную двадцатиминутку. Бело-голубые сначала вышли вперёд, тут же пропустили в ответ, а на 54-й минуте Телегин реализовал большинство. Но вскоре Гусев оформил дубль (тоже в большинстве), и матч ушёл за пределы основного времени.

Там главной стала дуэль форварда «Динамо» Седрика Пакетта и голкипера «Трактора» Сергея Мыльникова. В овертайме российский вратарь сделал невероятный сейв на канадце, заставив того схватиться за голову, а в серии буллитов Пакетт всё-таки забил Мыльникову, хотя тот и оспаривал правильность гола, настаивая на том, что выбил шайбу клюшкой. Судьям пришлось смотреть видео, на котором они рассмотрели чистый гол и победу «Динамо». Бело-голубые первыми в сезоне добрались до отметки в 60 набранных очков, а тренер «Трактора» на пресс-конференции дал понять, что крайне недоволен ключевым решением арбитров.

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Игра СКА и ЦСКА в Санкт-Петербурге прельщала главной вывеской дня, но борьбы в матче не получилось. Чемпионы провели очередной провальный матч, напускав голов в свои ворота и вновь удивив апатией и безразличием лидеров. У СКА же всё получалось великолепно, в воротах Ивана Федотова побывало шесть шайб, Грицюк забросил во второй встрече подряд, Дедунов оформил первый гол в сезоне, а героем стал Марат Хайруллин, набравший 5 (1+4) очков. 6:2 – СКА уже в пяти очках от первого места на Западе, ЦСКА же всё прочнее закрепляется в нижней части кубковой восьмёрки конференции и не спешит выходить из кризиса.

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Матчи 22 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2