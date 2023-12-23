«Именно то, чего мы от него ожидаем». Ягр продолжает набирать очки даже в 51!

Главный долгожитель всего мирового хоккея Яромир Ягр и не думает останавливаться — несколько дней назад легендарный чешский форвард открыл для себя 36-й (!!!) сезон в качестве профессионала! 51-летний нападающий впервые в этом розыгрыше местного чемпионата появился в заявке родного «Кладно», отыграл встречу с «Динамо» из Пардубице во втором звене и даже набрал балл за результативное действие, совершив голевую передачу.

Его действия вдохновили команду на возвращение в игру с 0:3, однако лидеры Экстралиги во главе с нашими старыми знакомыми в лице Томаша Гики, Лукаша Седлака и Томаша Зогорны вырвали победу со счётом 4:3. «Он сыграл очень хорошо. В своём возрасте он просто фантастически управляется с шайбой в зоне атаки. Это именно то, чего мы от него ожидаем», — прокомментировал выступление своего подопечного и одновременно работодателя (Ягр является владельцем «Кладно») главный тренер команды Отакар Вейвода.

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«Рыцари» не смогли поправить своё положение в таблице, которое, впрочем, пока что имеет все основания их устраивать. После возвращения в элитный чешский дивизион в 2021 году и двух подряд финишей на последнем месте, из-за которых право сохранить прописку приходилось отстаивать в стыковых матчах, «Кладно» пока опережает последнюю «Младу Болеслав» на шесть очков и всего на пять баллов отстаёт от зоны плей-офф.

И это при том, что по ходу сезона команда лишилась своего капитана и лучшего бомбардира последних лет — опытнейший форвард Томаш Плеканец провёл девять матчей в этой регулярке, но набрал всего четыре очка и был вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. «Я надеялся, что нескольких недель отдыха будет достаточно, чтобы вернуться на лёд и помочь ребятам в плей-офф. К сожалению, этого не произойдёт. Мне очень жаль, я бы хотел помочь, но это было бы для меня огромным риском. Я представлял завершение своей карьеры по-другому», — комментировал своё решение раздосадованный Плеканец. Надо отметить, что из хоккея он также ушёл в довольно солидном возрасте — через несколько дней после того, как Томаш повесил коньки на гвоздь, ему исполнился 41 год.

Томаш Плеканец Фото: hc-kladno.cz

В его отсутствие лучшим бомбардиром «Кладно» является защитник Иржи Тихачек. 20-летний игрок обороны набрал уже 23 (6+17) очка в 23 матчах — он также принял участие в голе, который организовал Ягр. Тихачек уже вызывался в основную сборную Чехии, отыграв несколько матчей на Евротуре, однако на драфте он выбран не был. Возможно, дело в его габаритах — для защитника показатели 175/77 являются далеко не выдающимися.

Один из лидеров «рыцарей» — экс-«ястреб», как и Ягр. Речь о Якубе Клепише — когда-то давно он вместе с Яромиром играл в «Авангарде», а сейчас, под занавес карьеры — Якубу уже 39 — воссоединился с ним в «Кладно», где проводит уже второй сезон.

Ещё один игрок с кахаэловским прошлым, оказавшийся в составе аутсайдера Экстралиги — форвард Радек Смоленяк. В середине 2010-х чех провёл несколько сезонов в различных клубах нашей лиги, при этом бо́льшая часть (три из четырёх) команд турнир уже покинула — «Югра», «Медвешчак» и «Слован». 37-летний нападающий начинал сезон в «Маунтфилде», но вскоре перебрался в родную команду и стал её капитаном вместо завершившего карьеру Плеканеца.

Список известных ветеранов «Кладно» в это межсезонье пополнил и Михаэль Фролик. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» пока не может похвастаться внушающей статистикой — на его счету всего четыре результативных действия за 19 матчей.

Михаэль Фролик Фото: hc-kladno.cz

Лучшим снайпером же является латвийский нападающий Эдуард Тралмакс, для которого этот сезон — первый в составе «Кладно». В одном из интервью 26-летний форвард, вернувшийся в Европу из-за океана, рассказывал, что имел несколько хороших предложений, но именно разговор с Ягром стал решающим при определении дальнейшего места работы: «Я многому учусь у него, например катанию. Пытаюсь понимать, как он думает, хочу так же, как он, прогрессировать и быть лучше в мельчайших деталях. Яромир просит, чтобы мы играли в стиле, похожем на североамериканский».

Пока этот североамериканский хоккей не блещет на уровне Экстралиги, но позволяет «Кладно» оставаться в ней — в последние годы такой роскошью «рыцари» похвастаться могли нечасто. Но в Ягре-игроке они нуждаются уже не так сильно — если в прошлом сезоне Яромир сыграл 30 матчей, учитывая серию стыковых игр, то сейчас впервые появился лишь под конец декабря. Впрочем, видимо, пороху у него ещё хватает — наверняка Ягр вновь появится на льду и в этом сезоне. Как видим, приносить пользу команде он всё ещё способен.