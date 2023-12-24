«Он занимается саботажем». Хоккеист НХЛ с зарплатой $ 10,5 млн не забивает с ноября

Полтора года назад Мэттью Ткачук не захотел связывать свою хоккейную судьбу с Канадой. После этого «Калгари» родил на свет самый громкий обмен 2022-го и один из самых масштабных за последние годы. Ткачук уехал во «Флориду», а в обратном направлении отправились только что набравший 115 очков в сезоне Джонатан Юбердо и защитник-универсал Маккензи Уигар — обоих игроков многие эксперты отправляли в состав олимпийской Канады. Казалось, что «Флэймз» хотя бы свели вничью этот обмен и компенсировали потерю Джонни Годро.

«Флорида» в прошлом сезоне набрала меньше очков, чем «Калгари», но прошмыгнула в плей-офф — а там Ткачук показал всю свою мощь, доминируя на каждом сантиметре площадки. Юбердо же разочаровал абсолютно всех — никто не ждал, что Джонатан сразу же выбьет 100+ баллов на новом месте, но 55 баллов для игрока, который только что подписал продление контракта на $ 10,5 млн, это грустновато.

Впрочем, прошлый сезон Юбердо теперь напоминает анекдот: «Помнишь, я говорил про чёрную полосу? Так вот, это была белая». В этом сезоне Джонатан набрал 15 очков за 34 игры (это график в 37 баллов за полный сезон), имеет худшую в команде полезность («-14») и не набрал ни одного очка за декабрь. Смена тренера, которую организовывали ещё и с целью встряхнуть недовольных лидеров команды, Юбердо ничуть не помогла — а его новый контракт уже вступил в силу и теперь явно является худшим в НХЛ по соотношению «цена-качество». Что же случилось с форвардом?

Юбердо был выбран «Флоридой» третьим на драфте-2011, в первый же свой год в лиге выиграл «Колдер» (пусть это была довольно невзрачная гонка новичков). Но впервые Джонатан вышел на звёздный уровень тогда, когда в «пантерах» сформировалась тройка Юбердо, Александра Баркова и Яромира Ягра. 43-летний на тот момент чех стал идеальным партнёром и наставником для двух молодых лидеров команды, совокупный возраст которых уступал Яромиру. В чемпионате-2015/2016 именно эта тройка вытащила «Флориду» к сенсационному первому месту в дивизионе.

Джонатан Юбердо и Александр Барков Фото: Joe Skipper/AP Photo/ТАСС

«Ягр очень много дал нам обоим — учил играть с шайбой, не терять её просто так и биться. Он любил повторять, что есть только одна шайба», — говорил Барков. Троица проводила много времени не только на льду, но и вне него, и многие ожидали, что уход Ягра ударит по продуктивности. Однако Евгений Дадонов, летом 2017-го вернувшийся в НХЛ, стал прекрасной заменой чеху. «Юбердо с Барковым в первую очередь нацелены на передачи. Дадонов – тоже такой, так что мы бы хотели большей бросковой активности от любого из них. Но им нравится работать внизу и доводить дело до идеальных бросков. Они часто так делают», — описывал игру звена генменеджер Дэйл Тэллон.

В чемпионате-2018/2019 Юбердо набрал 92 очка и шёл в таком же темпе в прерванном из-за ковида сезоне — можно было бы подумать, что это было следствием «прокачки» со стороны Баркова. Однако в укороченном сезоне Джоэль Кенневилль решил перетасовать звенья, чтобы сделать атаку «пантер» более сбалансированной — и с более скромными партнёрами Юбердо не сбавил результативности. Свой лучший сезон он провёл с Сэмом Беннеттом в центре, который до обмена во «Флориду» уже считался потерянным талантом. В ноябре 2021-го эксперт TSN Крэйг Баттон отправлял Юбердо на фланг Коннора Макдэвида в составе воображаемой Канады-2022.

Однако всё рассыпалось моментально. Говорилось, что Юбердо нецензурно отреагировал, когда узнал, что «пантеры» его меняют, да ещё и в «Калгари». «Я думаю, это было что-то вроде: «Ты обменял меня, ты, #####, серьёзно?!» Ну там, на фоне 115 очков в прошлом сезоне и так далее», — предполагал бывший одноклубник Джонатана по «Флориде» Кейт Яндл. Конечно, прессе новичок «Калгари» выдал положенный в таких случаях «торжественный комплект» — буду биться, отдам все силы, теперь у меня новая глава. Но как на самом деле воспринял такой переезд Юбердо, не знает никто, кроме самого ближнего его круга.

У Юбердо сразу же не сложились отношения с Дэррилом Саттером. Можно догадаться почему: стиль Саттера ориентирован в первую очередь на бросок и вертикальную игру, а Джонатан привык играть иначе. «Флорида» порой играла в атаке разухабисто, постоянно подключая одного из защитников, а Саттер был более консервативен. «Много факторов было. Тот стиль, который ставил Саттер, не подходил тому стилю, в котором я играю. Надо создавать для игроков то положение, в котором они будут играть максимально эффективно, а он с этим не справился», — жаловался игрок. Летом Юбердо надеялся, что новый сезон будет веселее.

Никаким тренером нельзя было объяснить спад сразу на 60 очков — и новый сезон для Юбердо начался не лучше. Райан Хаска уже через месяц после старта чемпионата показал своё неудовольствие — Джонатан остался на скамейке в третьем периоде игры с «Нэшвиллом». Правда, на более радикальные шаги (например, полноценная отправка в запас) Хаска не идёт, Юбердо пока приклеен к третьему звену, но у него там не получается совсем — и это несмотря на то, что партнёры по звену показывают отличный хоккей.

В причинах этого пытались разобраться журналисты Sportsnet. Они отмечают в первую очередь стилевую разницу «Флориды» и «Калгари»: в «огоньках» нет защитников, которые так классно подключались бы в атаки. Канадская команда играет более прямолинейно и не ищет лишнего пространства, делает меньше разрезающих передач, которые помогали бы Юбердо убегать в быстрые контратаки и пользоваться своим преимуществом в мастерстве.

Джонатан Юбердо Фото: Alex Gallardo/AP Photo/ТАСС

Однако к самому Джонатану тонна вопросов. Например, аналитики отмечают, что теперь он сам не разгоняет игру при контратаках «Калгари», а на входе в зону ждёт, пока партнёры отдадут пас дежурящему около синей Юбердо. Болельщики критикуют Юбердо за то, что он слишком редко бросает по воротам и пытается искать пас даже тогда, когда бросок является лучшим и очевидным решением. Наконец, сам Юбердо отмечает, что умеет читать игру — но если игра идёт не по его плану, то он начинает играть «как мусор» — и это тоже сказывается.

Однако такой резкий спад просто не может быть объяснён чисто хоккейными причинами. Юбердо — великолепный игрок для чистого льда, но даже в большинстве он набрал лишь три очка за сезон (хотя проводит в неравных составах три минуты за игру). Местные болельщики, которые выражают свою ярость в соцсетях, уже называют это «саботажем» «Калгари» со стороны Юбердо — возможно, роль сыграло и то, что мотивация игрока упала после контракта на $ 84 млн, ставшего крупнейшим в истории клуба.

Кончился ли Юбердо как игрок? Плохие хоккеисты не могут набирать более очка за игру несколько сезонов подряд, сильные стороны Джонатана никуда не делись — но есть ощущение, что в «Калгари» он их не покажет. Правда, непонятно, какая команда рискнёт перезагрузить хоккеиста, который получает более $ 10 млн в год.