Царь овертаймов. Сын американской легенды пережил сенсационный обмен и разрывает НХЛ

«Я немного разочарован игрой «Пантерз». У них слишком мягкая команда, и всё, что они получают сейчас, — заслуженно», — в конце марта Кит Ткачук разнёс «Флориду» в двух предложениях.

К концу мая от слов легенды НХЛ не осталось и сотой доли правды. «Пантеры» прошли два раунда плей-офф, а в финальной серии Востока ведут со счётом 2-0. Роль Кита в этом успехе велика, даже несмотря на то что нападающий закончил с хоккеем 13 лет назад. Его сын — Мэттью — главный полевой игрок «Пантерз» и одна из причин, почему «Флориде» удалось продвинуться так далеко.

Форвард «Пантерз» ещё не дотронулся до Кубка Стэнли, но уже стал исторической для своей франшизы фигурой. В активе американца 18 (7+11) очков в 15 матчах — и это лучший результат за 30 лет существования «Флориды». Кроме того, у Мэттью есть шанс замахнуться на рекорд НХЛ: трижды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли он забивал в овертаймах — четыре раза этого не делал никто и никогда.

Две шайбы в дополнительное время Ткачук забросил подряд — в двух стартовых матчах серии с «Каролиной». Первая из них нашла путь в ворота лишь на 140-й минуте, то есть в самом конце четвёртого (!) овертайма. «Теперь это мой самый любимый гол в жизни, — после игры Мэттью смог дойти до журналистов. — Я рад наконец-то покинуть это место, ещё успею на автобус в 2:35 (смеётся). Хочу поскорее добраться до отеля, поесть и лечь спать. Ребята в раздевалке пили «Ред Булл» и ели пиццу перед четвёртым овертаймом. Было весело на это смотреть».

Такой вымученный и важный гол подарил Ткачуку не только тысячи упоминаний в соцсетях и СМИ, но и оригинальную идею празднования. В попытке сэкономить силы себе и партнёрам он отменил традиционные обнимашки и указал всем в сторону раздевалки, куда сам отправился быстрее остальных. Во втором матче Мэттью забросил уже в начале первого овертайма, но повторил жест. «Будет ли это моим фирменным празднованием? Нет, я ничего не запатентовывал. Это просто пришло мне в голову в первом матче», — рассказал нападающий.

В 2016 году, за пару месяцев до драфта, Elite Prospects дал Ткачуку характеристику, которая с каждым годом становится всё более актуальной: «Разносторонний энергичный вингер, который играет в профессиональной манере, адаптируется к игре. Зарекомендовал себя как парень, способный постоянно набирать очки и играть с заметной долей жёсткости и злобы. Катается с идеальным балансом и скоростью, превосходит большинство сверстников. Нет недостатка в атакующих инстинктах: он знает, как забивать множеством разных способов. Уверен в своих способностях. Суммируя: уникальный и эффективный форвард, который умеет находить слабости в своей игре и исправлять их».

С лотереи Ткачука забрали в «Калгари» — под шестым номером. Поначалу Мэттью было непросто найти правильный баланс между жёсткостью и эффективностью — жёсткость перевешивала. В дебютном сезоне форвард набрал 105 минут штрафа при 13 шайбах. Подняться на уровень выше нападающему удалось только два года спустя, когда он выбил 77 очков. Но удержаться в статусе франчайз-игрока у него не получилось — два следующих года выдались откровенно средними: результативность упала, а проблемы с игровой дисциплиной вернулись.

Осуществить настоящий прорыв Ткачук смог в прошлом сезоне: впервые в карьере он преодолел рубеж в 100 очков, и этот фактор оказался мощнейшим подспорьем для «Флэймз», которые дошли до второго раунда.

Казалось, «Калгари» займётся строительством новой команды именно вокруг американца, но во взаимоотношения клуба и игрока внезапно вмешалась «Флорида». «Пантеры» выложили перед «огоньками» своего лидера Джонатана Юбердо, крепкого защитника Маккензи Уигара, недавнего новичка Коула Швиндта и пик в первом раунде драфта-2025. Наблюдатели могли упрекнуть «Пантерз» в легкомыслии и недальновидности.

Но сейчас это решение выглядит гениальным. Юбердо на новом месте набрал всего лишь 54 очка, «Калгари» не вышел в плей-офф, а Ткачук, оказавшись в центре всеобщего внимания, раздаёт интервью: «Я не помню, о чём именно подумал, когда отец говорил про «мягкую команду». У нас был период, когда мы играли плохо и действительно выглядели слишком слабыми. Но вовремя поймали тот момент, когда ещё можно было всё исправить».

«Работать с ним — это невероятно. Ему всё равно, с кем играть и где, — говорит главный тренер «Флориды» Пол Морис. — Он невероятно одарённый парень. Но это не лучшее, что в нём есть. Лучшее в нём — это то, как он относится к людям вокруг: к партнёрам, к водителю автобуса, к стюардессе. Его родители провели невероятную работу».