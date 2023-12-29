«Доминирующий игрок». Свечников зажёг с «Монреалем», оформив первый хет-трик после травмы

Андрей за сегодня забросил столько же, сколько за весь сезон.

Для Андрея Свечникова нынешний сезон складывается крайне непросто. Несмотря на относительно неплохую статистику, форвард «Каролины» испытывает определённые трудности. Во многом они вызваны восстановлением после тяжелейшей травмы — разрыва передней крестообразной связки, оставившего Андрея вне игры с марта по конец октября.

Свечников провёл чуть больше половины матчей «Харрикейнз» в этом сезоне, но даже после возвращения в строй успел на несколько игр выбыть из строя из-за повреждения. Пока что россиянин не всегда напоминает прежнего себя. Во многом это касается его снайперских качеств — за все свои годы в НХЛ Андрей всего лишь раз не добирался до отметки в 20 заброшенных шайб за регулярку, но после 20 матчей на его счету было лишь три голевых броска.

Исправлять ситуацию Свечников взялся с первых же минут встречи с «Монреалем» — уже спустя 95 секунд после стартового вбрасывания 23-летний нападающий удачно подставил клюшку после броска Брента Бёрнса, чем дезориентировал голкипера «Канадиенс» Кейдена Примо, и открыл счёт в матче.

Андрей также получил «плюс», находившись на льду во время, когда Йеспер Фаст удвоил преимущество «ураганов». Хоть результативным действием в этом эпизоде Свечников и не отметился, в целом он сыграл активно и отвлёк на себя внимание защитников гостей. Более того, россиянин начал голевую атаку, добыв шайбу в своей зоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, к концу периода дела у «Каролины» складывались уже не так хорошо — всего через минуту после гола Фаста одну шайбу отыграл Митчелл Стивенс, а за четыре секунды до сирены Майк Мэтисон реализовал большинство, объехав ворота ранее выставленного на драфт отказов Антти Раанты, и восстановил равновесие.

Между голами Стивенса и Мэтисона «Харрикейнз» едва не поразили ворота Примо в третий раз. Джек Друри уже успел отпраздновать гол, но судьи отменили его из-за помехи вратарю со стороны американского форварда. Также балла за результативное действие здесь недосчитался Дмитрий Орлов, который в случае засчитанного гола стал бы автором голевой передачи.

Вскоре после перерыва дублем отметился Фаст, наказавший «Хабс» за излишнее пижонство при игре в обороне. Защитники «Монреаля» завозились с шайбой в собственной зоне, в результате чего игроки «Каролины» совершили успешный прессинг и вывели на бросок шведа, который не промахнулся с пятака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующего гола пришлось ждать до начала третьего периода. Джош Андерсон получил возможность выйти на рандеву с Раантой и в ближнем бою оказался сильнее финского вратаря — шайба проскочила между щитков голкипера и издевательски медленно пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К счастью для болельщиков «ураганов», все следующие голы оказались на счету игроков их любимой команды. Если быть точнее, то одного игрока. За шесть минут до конца основного времени Себастьян Ахо выиграл вбрасывание в левом круге зоны атаки, Бретт Песке быстро перевёл шайбу на правый фланг, откуда уже подоспевший Свечников мощно щёлкнул в направлении ворот Примо — и не промахнулся.

На последней минуте «Монреаль» заменил вратаря на шестого полевого, однако сравнять счёт не смог и пропустил сам — Свечников поразил пустые ворота броском из своей зоны, да так, что шайба пролетела весь путь до сетки, не опустившись на лёд, и оформил первый хет-трик в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как и положено, на лёд полетели кепки — свою соотечественнику предложил даже российский вратарь «ураганов» Пётр Кочетков, который провёл встречу на скамейке запасных.

ВИДЕО.

Андрей сегодня зажёг — за одну игру с «Канадиенс» он забросил столько же, сколько за весь этот сезон. О важности его голов высказался наставник «Каролины» Род Бриндамор: «Ему нужно забивать, чтобы мы были той командой, которой нам нужно быть. Он доминирующий игрок. Чтобы быть таким, надо забивать. Конечно, он делает многие вещи на льду, но сегодня именно его голы сделали разницу».