Фаворит МЧМ пока непобедим! Но справятся ли США с главной сенсацией турнира?

В шведском Гётеборге в самом разгаре молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024. Без поражений на данный момент идут канадцы и шведы в группе А и словаки с американцами в группе В. Последние в принципе выглядят главными фаворитами турнира и в первых двух матчах спокойно разобрались с Норвегией (4:1), а затем не оставили камня на камне от Швейцарии (11:3).

Сегодня им впервые предстояло сыграть с серьёзным соперником – сборной Чехии, которая год назад дошла до финала и впервые с 2005 года выиграла медаль МЧМ. У американцев в рамках этого турнира отличная статистика против чехов, они выиграли 14 из 25 матчей и семь из последних восьми, но самое недавнее поражение стало холодным душем. На МЧМ-2022 США в ранге действующего чемпиона вылетели в четвертьфинале от Чехии со счётом 2:4, поэтому сегодня никакой недооценки соперника быть не могло. «Чехия – превосходная команда, габаритная, мастеровитая, структурная, они представляют большую угрозу», — говорил перед игрой главный тренер США Дэвид Карл.

Чехи накануне отдыхали, в отличие от американцев, но начало игры у них совершенно не задалось, в то время как соперник быстро захватил инициативу и не демонстрировал ни малейших признаков усталости. Уже на второй минуте США убежали в контратаку два в одного, которую блестяще завершил Исаак Ховард, а Фрэнк Назар продолжил раздавать шикарные передачи.

Американцы полностью контролировали ход игры, поиграли в большинстве, легко могли увеличивать своё преимущество, но Михаэль Грабал крутился как белка в колесе и не раз спасал свою команду. Чехи первые минут 15 даже не помышляли об атаке, но затем сравняли счёт. Доминик Рымон залетел в зону атаки, прокинул шайбу за спину защитнику и выдал пас-конфетку на Якуба Штанцля. Для Джейкоба Фаулера, скучавшего весь период, такое развитие событий стало полной неожиданностью.

После заброшенной шайбы чехи заметно оживились и уже вполне бодро провели концовку периода, а после перерыва и вовсе вышли вперёд! Номинальные хозяева провели долгую атаку, закружили соперника, и, когда шайба после броска Матея Прчика отскочила от лицевого борта, Адам Бареш расстрелял вратаря.

Этот момент положил начало голевому всплеску. Уже через полторы минуты американцам удалась очередная быстрая атака, наконечником которой выступил Уилл Смит. Чехи ответили шикарным выстрелом Робина Сапоушека (который возник после перехвата шайбы на своей синей линии), а ещё через две с половиной минуты Райан Чесли вовремя подключился в атаку и замкнул передачу Лэйна Хатсона. Вот это уже настоящий матч двух лидеров – яркий, с обилием голов, и достойная игра соперников, которые претендуют не просто на участие в главном молодёжном турнире мира, а на медали и победы!

В третьем периоде команды стали более собранно действовать в обороне, хотя затяжные атаки удавались и тем, и другим. Основное время американцы закончили в атаке – чехи уже охраняли потенциальное очко и просто отбрасывались. В овертайме им тоже было нелегко – пришлось выстоять «три на четыре», но Грабал был великолепен. Только на буллитах американцы смогли сломить сопротивление чехов – решающий бросок нанёс Ховард.

Чехи смогли отнять у американцев одно очко, но главный фаворит МЧМ пока остаётся непобедимым. Теперь вопрос, справятся ли США с главной сенсацией турнира — сборной Словакии? Команда Ивана Фенеша разрывает на этом МЧМ всех и каждого, а в канун Нового года разыграет в очной схватке с американцами первое место в группе.