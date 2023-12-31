США уничтожили словаков на МЧМ! Но счёт 10:2 — нелепость

После десятилетия выжженной земли, которое было ознаменовано склоками в местной хоккейной федерации и отвратительными чемпионатами мира, словацкий хоккей постепенно приходит в себя. Олимпийская бронза Пекина, которая была во многом взята за счёт юного Юрая Слафковски, не была случайностью — у словаков после годов средних сборных (в 2019-м словацкие юниоры даже вылетели из элиты ЮЧМ) выросли крутые поколения.

Да, в этой команде нет ни Слафковски, ни Шимона Немеца, которые составили сенсационный дуэт словацких лидеров драфта — однако словаки всё равно привезли на турнир сразу трёх первораундников: Далибора Дворски (задрафтован «Сент-Луисом»), Самуэля Гонзека («Калгари») и Филипа Мешара («Монреаль»). Стоит отметить и одного из лучших голкиперов по своему году Адама Гаяна — и вот получилась команда, которая уже могла не сидеть в окопах, а играть от себя. В первом же матче словаки забили шесть раз чехам, а потом расправились с более слабыми соперниками, выйдя на первое место группы.

Непонятно, думали ли об этом организаторы МЧМ, которые традиционно ставят на 31 декабря матчи лидеров, но именно игра с США решала судьбу первого места в группе. Самая талантливая американская сборная за долгие годы с теми же чехами помучилась больше, сломив сопротивление «народны тим» только в серии буллитов. Ну а словаки в последние годы стали непростым соперником для «звёздно-полосатых», выиграв два последних матча из четырёх и минимально проиграв в ещё одном из них.

Несмотря на то что словаки не превосходили соперника по бросковой активности, они начали матч активнее, шли на перехваты в средней зоне и пытались навязывать свой хоккей. Однако счёт открыли американцы в своей излюбленной манере: после вбрасывания они дважды бросали и подбирали, и капитан сборной Рутгер Макгроарти забил после второго добивания. Словаки довольно быстро сравняли после отличного щелчка от защитника Мариана Мошко, для которого этот гол стал первым на международном уровне. Однако «звёздно-полосатые» ответили красивым проходом от другого защитника Зива Буйума, который сам создал момент и сам его реализовал.

В концовке первого периода американцы подарили великолепную возможность словакам: Гэвин Хейз в моменте проявил абсолютно ненужную грубость по отношению к защитнику Милану Пишое, вынеся его коленом в колено. Судьи после видеопросмотра выписали Хейзу логичные пять минут штрафа, которые были разбиты на два периода. В концовке первой двадцатиминутки словаки не забили, а на старт второго периода вышли словно бы сонными, что позволило Гэвину Бриндли пройти к чужим воротам словно на тренировке и забить третий гол своей сборной.

Эта шайба стряхнула со словаков сон, и они прочно закрепились в чужой зоне, играя с полным преимуществом — даже комментаторы американской NHL Network признали, что их соперники во втором периоде доминировали, нанеся 20 бросков по воротам. Однако абсолютное большинство из них остановил задрафтованный «Детройтом» вратарь Трей Огастин, который в эти минуты безусловно был лучшим игроком своей команды. Огастин отражал и дальние броски, и ближние, был надёжен на подборах и в ближнем бою.

Эпизод игры США — Словакия Фото: iihf.com

Огастин в одном из моментов всё-таки пропустил — ненужная грубость от американского защитника привела к удалению, которое блестящим броском реализовал Мешар. Этот гол словно вывел американцев из летаргии, и генерировать моменты начали уже они. Буквально за полминуты США забили дважды. Сначала Уилл Смит отдал блестящий пас Райану Леонарду, и проспект «Вашингтона» забивал практически без сопротивления от соперника, а потом Макгроарти оформил дубль, и снова с добивания.

Ну а на старте третьего периода словаки просто повалились, в первую очередь ментально — да и подвёл их второй вратарь Самуэль Урбан, который получил шанс поиграть вместо получившего отдых Гаяна. Почему словацкий штаб решил провести такую ротацию именно в ключевом матче группового этапа, непонятно, но сложилось впечатление, что Урбан мог отразить и третий гол Макгроарти, и шайбу Исаака Ховарда, после которой словацкий голкипер покинул игру. Впрочем, Растислав Элиаш пропустил уже через пять минут — и третий вратарь сборной тоже сыграл не лучшим образом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube

Тайм-аут от словацкого штаба не помог — американцы забили и девятую, и 10-ю, причём несчастный третий вратарь словаков вообще не выглядел человеком, который оказался на своём месте. Американцы, впрочем, после 10:2 соперника добивать уже не стали, и последние пять минут игры прошли относительно спокойно.

США заняли первое место в группе и теперь, скорее всего, сыграют в четвертьфинале против сборной Латвии. Словаки же, несмотря на погром в финальном матче группы, произвели хорошее впечатление — и с Гаяном в воротах будут крайне опасным соперником в четвертьфинале для кого угодно. Правда, надо понять, здоров ли словацкий голкипер: на МЧМ, говорят, ходит простудный вирус, который некоторых хоккеистов уже из игры выбил.