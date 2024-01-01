«Молнии» отыгрались с 0:2 и после шайбы, пропущенной с броска от чужих ворот.

Самый нелепый гол сезона НХЛ не сломил «Тампу». А Кучеров уже выбил 61 очко!

Пока в России шла новогодняя ночь, за океаном клубы НХЛ проводили очередные матчи регулярки. Одной из самых интересных стала встреча «Тампы» и «Монреаля» во Флориде.

«Молнии» долго не могли пробить Сэма Монтембо, хотя при этом и бросковая активность «Тампы» оставляла желать лучшего. «Монреаль» же открыл счёт в начале второго периода, когда Коул Кофилд наказал Стивена Стэмкоса за грубейшую ошибку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на 32-й минуте «Тампа» пропустила, вероятно, самый курьёзный гол всего сезона НХЛ. Все игроки «молний» выключились из игры после сейва Монтембо, ожидая свистка судьи, голкипер Юханссон и вовсе уехал «прогуляться» к борту. Но арбитры матч не остановили, Монтембо отдал шайбу стоявшему рядом защитнику Джонатану Ковачевичу, и тот точно бросил по пустым воротам и попал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но этот нелепый гол не смутил «Тампу», а, может быть, даже разозлил. Во всяком случае отыгрались хозяева ещё до второго перерыва. Брейден Пойнт распечатал Монтембо в быстрой контратаке, а затем Остин Уотсон оформил ещё один забавный гол в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем же периоде наступило время Никиты Кучерова. На 48-й минуте «Тампа» развернула ещё одну атаку сходу, и россиянин умным пасом вывел Кэлвина Де Хаана на голевой бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре Никита забил и сам здорово открывшись под изумительную передачу Виктора Хедмана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба оказалась победной, так как в концовке «Монреаль» отыграл один гол, но на камбэк сил у «Канадиенс» не хватило. Кучеров первым в сезоне НХЛ добрался до отметки в 60 очков, на счету россиянина сейчас 61 (26+35) результативный балл. В гонке снайперов Никита удерживает второе место, слегка уступая только Остону Мэттьюсу.