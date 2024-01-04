«Приятно добраться до 250 матчей в КХЛ. Это Кошечкин без смен играл». Интервью с Шикиным

В рамках первого игрового дня 2024 года в третий раз в сезоне встречались СКА и «Витязь». Два предыдущих матча были напряжёнными и заканчивались вне основного времени, однако вчера армейцы не оставили никаких шансов сопернику, одержав разгромную победу 6:1.

После матча с корреспондентом «Чемпионата» пообщался голкипер подмосковной команды Дмитрий Шикин, для которого эта игра стала юбилейной 250-й в КХЛ. В небольшом интервью 32-летний вратарь рассказал о причинах крупного поражения и волнообразной игры «Витязя» в сезоне, а также ответил на вопрос, что для него означает провести 250 матчей в лиге.

«Зачастую не соперник обыгрывает «Витязь», а мы дарим соперникам моменты»

— В предыдущих двух матчах этого сезона «Витязь» навязал серьёзную борьбу СКА, сегодня же получилась односторонняя игра. Что пошло не так?

— Сложно сказать, что пошло не так, мне-то уж точно. Нужно этот вопрос задавать тренерскому штабу. Вроде готовились, знали, что соперник быстрый, там мастеровитые ребята. Где-то чего-то не хватило. Может быть, упустили нить игры. Очень хороший матч провели со «Спартаком» перед Новым годом. Вместо того чтобы это закрепить, поддержать, сохранить в памяти моменты правильной игры, которые принесли нам победный результат, мы от всего этого отошли. Поэтому такой результат.

— Возможно, слишком много эмоций потратили на камбэк в игре со «Спартаком»?

— Не думаю. Видно, что сегодня соперник сегодня был на две головы сильнее, чем мы.

— Периодически кажется, что «Витязь» находит свою игру и может добиваться результата, однако затем вновь начинает проигрывать. В чём видите причину такой волнообразности?

— Начинаем отступать от игры, которая приносит нам результат. Допускаем детские ошибки. Зачастую не соперник нас обыгрывает, а мы дарим соперникам стопроцентные моменты. За счёт наших ошибок соперники нас и наказывают. Не получается никак проводить хорошие длинные победные серии.

«Приятно добраться до 250-го матча в КХЛ»

— После четвёртого гола СКА вы отбросили шлем в сторону. Эмоции, хотели выпустить пар?

— Очень сильный бросок был, шайба попала мне в голову. Отлетела часть от шлема. Как мне потом объяснили судьи, они дали доиграть момент до конца, несмотря на то что у меня были проблемы с экипировкой. Нам забили гол, и я, конечно, был немного раздосадован таким стечением обстоятельств, не более того. Ни в коем случае не хотелось выпустить пар. Просто так получилось.

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— В таком матче, где много пропускаете, лучше замениться или играть до конца? Тренеры говорят, что замена важна в психологическом плане.

— Не считаю, что в этой игре нужна была замена вратаря. Я ещё не разбирал голы, но там сложно было что-то сделать. Явных вратарских голов не было. Я всю игру находился в тонусе, старался максимально держать команду. Не было смысла менять вратаря. А с психологией у меня всё нормально, мне это не требуется.

— Закончим на позитивной ноте. Сегодня был ваш 250-й матч в КХЛ. Что это означает для вас?

— Даже не знал об этом. Сложно судить о карьере пока. Я работаю каждый год, прогрессирую и не собираюсь останавливаться, зацикливаться на каком-то определённом количестве матчей. Каждый год ставлю себе цели — как личные, так и командные — и стараюсь выжать из них всё самое позитивное и лучшее. Приятно, что добрался до такой цифры, много времени на это потребовалось.

Это не как у полевых игроков — они могут за семь сезонов 500 игр сыграть. Вратарю очень тяжело набрать достаточно большое количество игр. Есть такие легенды, как Вася Кошечкин, Костя Барулин — они как-то несколько сезонов бессменно играли. А вратарю, который практически всю карьеру играет в тандеме, в паре с кем-то, добраться до такого числа приятно.