Рябыкин — о 1:6 со СКА: полностью проиграли во всех компонентах, оказались не готовы

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин остался крайне разочарован разгромным поражением в матче со СКА (1:6) и заявил, что команда оказалась не готова к такому серьёзному сопернику.

«Полностью проиграли во всех компонентах. СКА доминировал и в желании, и в самоотдаче, и в игровых моментах СКА был на голову сильнее. Тяжело играть, когда у тебя полкоманды выпадает. С нарушением режима на праздники ничего не было, просто 3 числа игра против такого соперника… Думал, не надо было настраивать ребят, но оказалось, что они не готовы», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После 46 матчей текущего сезона «Витязь» занимает девятое место в таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.