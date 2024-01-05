Главный фаворит показал характер! Мир не видел такого финала со времён МЧМ в России

Финляндия на молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2024 в Гётеборге двигалась поступательно. Первую половину турнира они валяли дурака, проиграв сначала Канаде, а потом и вовсе – Германии, но затем начали набирать ход. Дежурно обыграли Латвию, потом на характере вытащили важнейший матч со Швецией, в четвертьфинале справились с неуступчивыми словаками.

Путь американцев на турнире был безоблачным и гладким. Самая результативная команда этого МЧМ забивала всем и много, и даже если чувствовала сопротивление соперника (как с чехами или словаками), то с по-настоящему серьёзными трудностями и проверкой на вшивость до сегодняшнего дня не сталкивалась.

«Нам надо забрать их атакующую радость. Затем забить самим. Как пятёрка они обороняются не так хорошо, как другие команды. Не здесь ли проклюнется победное зерно?» — говорил перед матчем главный тренер сборной Финляндии Лаури Миккола.

Действительно, проблемы с обороной у США прослеживались на протяжении турнира, но их полностью нивелировала разудалая атака. Полуфинал начался градом ошибок как с одной, так и с другой стороны – разница в том, что поначалу Никлас Кокко в нужные моменты подчищал за полевыми, а Трей Огастин – пропускал. Уже на второй минуте защитник Сэм Ринзел сделал шикарный подарок сопернику перед своими воротами. После броска Томми Мяннистё шайба застыла на ленточке, прежде чем её добил Ойва Кескинен.

ВИДЕО

Вскоре Каттер Готье создал практически такую же ситуацию у финских ворот, но Кокко был начеку. Американцы вообще довольно много атаковали, однако финны то и дело создавали убойные моменты (гораздо опаснее, чем соперник). Неудивительно, что они ещё до перерыва смогли упрочить своё преимущество – Расмус Кумпулайнен подправил шайбу в трафике на пятачке, и она проскользнула под щитками Огастина.

Во втором периоде американцы продолжили контролировать шайбу, а финны пошли по опасной дорожке и совсем свернулись в оборону, почти не беспокоя Огастина. Разница в бросках за эти 20 минут составила 14-3, но Кокко уверенно делал один сейв за другим. Критически важным для финнов было не удаляться, потому что большинство у США здесь в полном порядке. «Львам» удавалось держаться подальше от штрафбокса на протяжении более чем половины игры, после чего Ленни Хямеэнахо схватил две минуты за подножку и дал американцам глоток свежего воздуха. Джимми Снаггеруд размочил счёт, пальнув из левого круга вбрасывания не хуже Овечкина!

ВИДЕО

Американцы приободрились и с новыми силами бросились в атаку. Уилла Смита забыли на дальней штанге, и Гейб Перро выдал ему передачу на пустые ворота. В третьем периоде всё решила одна ошибка. Финны дважды не использовали большинство, в том числе в концовке, когда надо было отыгрываться (тут уже пришло время тащить и Огастину), а сами пропустили, схватив очередные две минуты за пять минут до сирены.

ВИДЕО

3:2 – США показали характер и завтра сыграют со Швецией за золото. Такого финала хоккейный мир не видел с последнего МЧМ в России, когда в 2013 году в Уфе победителями вышли американцы. На протяжении последних четырёх лет золото МЧМ выигрывали либо Канада, либо США. Продолжится ли гегемония Северной Америки или шведы прервут свою «золотую» засуху, которая длится 12 лет?