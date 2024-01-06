У Канады локальный кризис, американцы побеждают «советским» методом. Итоги МЧМ-2024

МЧМ-2024, который в нашей прессе уже успели сравнить с «супом без мяса», подошëл к концу. В России он даже не показывался официально — увы, уже привыкаешь к тому, что три наших возраста пропустили свой единственный молодёжный турнир. Попытаемся с холодной головой оценить, как прошёл урезанный МЧМ.

Канада-2024 оказалась слишком простой

Ещё до плей-офф мы писали, что эта канадская сборная пыталась брать не талантом и мастерством, а физикой и работой. Молодые «кленовые» при этом прекрасно выглядели в плане скорости и прессинга, перебегать их на турнире вряд ли бы кто смог. Проблема лишь в том, что это не чемпионат мира по шорт-треку, и победы присуждаются за забитые голы. С завершением как раз и были чудовищные проблемы.

Хотя половину матча с Чехией канадцы не вылезали из чужой зоны, качество их атак было совсем грустным. «Кленовые» даже как будто не пытались сыграть тонко, иногда складывалось ощущение, что они бросали в стиле «раззудись плечо, размахнись рука», но вслепую. Множество раз в трансляцию прорывалось «бздыыынь» после того, как шайба летела мимо створа в заградительное стекло. Впрочем, это был ещё не худший вариант: не раз и не два молодые канадцы умудрялись бросать в стоящего поблизости чеха, который, конечно же, принимал шайбу на себя. Сами броски были мощными и качественными, но качество принятия решений ужасало.

Сборная Канады после вылета с МЧМ Фото: AP/TASS

Ещё одна важнейшая причина канадского вылета — очередной вратарский провал. Ситуация с канадскими киперами в последнее время напоминает английский кризис 10-20-летней давности, где в решающий момент коллективный «Пол Робинсон» делал такую ошибку, что все только головой качали. Вот и сейчас Матис Руссо (незадрафтованный) пропустил два совсем не обязательных гола. Тенденция прослеживается давняя: если взять канадских вратарей на турнирах с 2014-го по 2019-й, то из 11 человек карьеру завершили уже трое, один в этом году не играет. Однозначным первым номером в НХЛ стал только Картер Харт, который пока за сборную играть не может из-за скандала вокруг канадской молодёжки.

Конечно, можно говорить, что год у Канады неудачный — но звоночки были и в прошлом году, когда будущие чемпионы на групповом этапе улетели тем же чехам и на соплях вытащили победы со словаками в четвертьфинале и опять же против Чехии в финале. Каждый год у страны не будет рождаться Бедард, бьющий рекорды — а без него канадцы по уровню таланта стали уступать своим южным соседям.

Американцы побеждают за счëт «казармы»

Рано или поздно арифметика должна была начать работать и в пользу американцев. Понятно, что далеко не во всех штатах хоккей развивается и любим народом, но население трёх штатов, которое традиционно даёт бо́льшую часть местных хоккеистов (Миннесота, Мичиган, Массачусетс) — это уже половина от канадского. Как доказывали авторы великой книги «Футболономика», демография неизбежно возьмёт своё и в других видах спорта.

Эта американская сборная выиграла по одной простой причине — они были талантливее всех. Общий уровень мастерства сборной США выглядел невероятным — так казалось и до турнира, и местные звёздочки это доказали. Даже с учётом того, что тот же Готье сыграл ниже ожиданий (пусть и попал в символическую сборную турнира), Смит, Леонард, Назар и Ховард прекрасно показали себя и в генерации моментов, и в их завершении. Особенно разница в индивидуальном мастерстве была заметна в финале, когда шведы вроде бы не особенно проваливались тактически, но уступали именно в игре «1 в 1». И ведь не первый год американцы по уровню оснащённости в среднем выглядят лучше канадцев — правда, к титулам это приводило не всегда.

Сами американцы основной причиной этого называют создание Программы развития национальной команды (NTDP). В принципе, она росла на методе, который даже можно назвать условно «советским»: собрать самых талантливых юниоров U17 и U18 со всей страны в одном месте, чтобы они наигрывали «химию». Параллельно специально отобранные тренеры часами помогают игрокам развивать индивидуальное мастерство. Когда американцы создали эту систему в 1996-м после долгих лет провалов на ЧМ и МЧМ, то первоначально её создатели столкнулись с лавиной критики на местах — слишком уж сильно такая модель противоречила традиционной американской политике развития, где игрок всë детство сидит на одном месте, а потом идëт в NCAA.

Джимми Снаггеруд Фото: Zuma/TASS

Авторы сайта ESPN приводят показательную историю: когда программа только зарождалась, бывший игрок НХЛ Дэйв Снаггеруд, работавший на радио, резко критиковал одного из американских талантов за то, что он выбрал NTDP. Прошло почти 20 лет, и бывший критик программы отправляет своего сына Джимми туда — и он становится чемпионом мира. «Они проводят невероятную работу по развитию игроков, тренеры заинтересованы в том, чтобы хоккеисты повышали своё мастерство, становились хорошими товарищами», — говорил Снаггеруд-старший.

Вывод из победы США один — и он шокирует. Оказывается, в хоккее всё-таки можно побеждать за счёт таланта и привозить четыре звена, которые могут создавать моменты, а не пытаться сыграть в стиле юрского периода двумя или даже тремя сдерживающими тройками. Это важный аспект, к которому мы ещё вернёмся ниже.

Наши конкуренты мало изменились

Несмотря на то что эксперты, которые толком и не смотрят хоккей, рассказывают нам, что на МЧМ без России нечего смотреть, они всё-таки водят вас за нос. Конечно, легитимность такого титула вызывает сомнения — однако большинство сборных на турнире показали типичные национальные черты, как лучшие, так и худшие.

Назовите более легендарный дуэт, чем «шведы» и «поражения в финале МЧМ». Кажется, ту самую шведскую психологию не вытравить никаким дустом: попытка Юхана Гарпенлëва на взрослом уровне создать мелкотравчатую сборную чекеров, игравших от обороны, потерпела грандиозный провал. Поэтому сейчас мы увидели вполне привычную «жуниоркорону»: с подвижными и мобильными защитниками, с неплохой позиционной игрой и с ментальностью, из-за которой всë это пропадает в решающий момент. Не помогли и родные трибуны — и здесь выразим уважение местным фанатам, трибуны «Скандинавиума» не пустели при 2:6.

Чехи чисто по результатам последних турниров выглядят главными бенефициарами отстранения России — но и масштабный кризис подготовки игроков в стране начинают преодолевать, что видно по результатам юниорских турниров. Самое главное — «народны тим» в последние годы стала получать качественных тренеров, которые вернулись к тому стилю, что раньше приносил стране золото, а не пытались безуспешно играть первым номером. Эти чехи были злыми, самоотверженными, но при этом вполне одарëнными — даже Канаду, которой проигрывали столько лет, переиграли вполне по делу, сдержав туповатый натиск и качественно сыграв на контратаках.

Чехия — бронзовый медалист МЧМ Фото: AP/TASS

Финны своим четвёртым местом вряд ли кого-то разочаровали: конечно, мы привыкли, что Суоми почти всегда бронзу да цепляет, но хорошие годы у финнов сменяются неурожайными. В полуфинале финны при счëте 2:0 как будто слишком рано стали играть на удержание, а в бронзовом матче тренер совсем не угадал с тайм-аутом при счëте 5:4, дав чехам такую нужную паузу. Кроме того, финны перед матчем за третье место банально меньше отдыхали.

Больше на этом турнире все ждали от словаков, которых многие эксперты отправляли даже в тройку — однако сборная уже второй год подряд проиграла в овертайме четвертьфинала. Если обычно словаки привозили на турнир строгую, но серую сборную, то эта команда была талантливой, но какой-то авантюрно-романтической. Следующие поколения у страны будут хуже: на последнем Мемориале Глинки словацкая U18 на родном льду проиграла Канаде 4:14 (!).

Россия могла бы стать чемпионом

«Мы по 2004 году рождения у всех выигрывали. Реально, ни одного матча нет с поражением. Мы побеждали всех. У нас была отличная команда с сильным духом. И если бы мы выступали на этом молодёжном чемпионате мира, то его бы выиграли», — заявил недавно Матвей Мичков. Его заявление может казаться бравадой, но на юношеской Олимпиаде-2020 сборная России 2004 г. р. просто смела всех. На что рассчитывала бы Россия на этом турнире?

Европейцы, конечно, по нашей сборной не скучают. Особо в этом отметились журналисты нашей любимой газеты Iltalehti, которые на днях рассказали миру, что российские юниоры играли за сборную в основном ради того, чтобы показать себя клубам НХЛ, а по России они не скучают просто из-за того, что не скучают — «рожа мне твоя не нравится».

Матвей Мичков на прерванном МЧМ-2022 Фото: Zuma/TASS

Однако стоит отметить, что после Баффало сборные России проиграли все семь финалов, из них четыре были на МЧМ. Наша сборная стабильно держала свой уровень — правда, это и было большой проблемой эпохи Валерия Брагина. Понятно, что любая критика Брагина сводится к «ты что, забыл Баффало, гад неблагодарный?» — но проблема в том, что после 2011-го сборная России ни разу не прыгала выше головы. Некоторые из этих поражений (как в полуфинале-2019) однозначно можно назвать тренерскими.

Все уже как-то забыли, но Игорь Ларионов после МЧМ-2021 получил не вагон, а целый товарняк критики в свой адрес после 1:9 в медальных матчах. Сейчас понятно, что провал был связан с ошибкой в физподготовке сборной, которая вышла на пик слишком рано — а три года назад сама мысль, что молодёжка может играть в хоккей, а не терпеть за спиной вратаря, была признана еретической. Клубная работа Ларионова заставила всех забыть написанное в 2021-м.

Поэтому, конечно, перспективы этой сборной зависели бы в первую очередь от штаба и выбранного тренерами стиля. Прерванный МЧМ-2022 для нас занял лишь два матча, но сложно забыть, какой бессодержательной была команда, которая до этого пережила две тренерские смены за два месяца. Россия-2024 выглядела вполне сбалансированной (за вычетом центров) командой — и, если бы она сыграла в современном, а не «терпеть-пахать» стиле, который в решающий момент приводил только к мандражу, могла бы стать чемпионом. Увы, пока это всë остаётся параллельной реальностью.