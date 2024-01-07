«Он не от мира сего!» Кучеров придумал лучший момент сезона НХЛ?

Лучший бомбардир лиги не глядя выдал гениальную передачу за спину с неудобной, с которой Пойнт не мог промахнуться.

Никита Кучеров продолжает восхождение по бомбардирской лестнице НХЛ. Нападающий, на днях получивший вызов на Матч звёзд, сегодня забивал, отдавал и ещё на несколько шагов приблизился к большому юбилею в главной лиге мира.

Россиянин взялся за дело уже в первой смене матча с «Бостоном». Брэндон Хагель отобрал шайбу в чужой зоне, и Кучеров из-за ворот выдал пас на Брейдена Пойнта, который немедленно открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К несчастью для «Тампы», закрепить успех у неё не получилось, и даже вела она недолго. Уже через четыре минуты Трент Фредерик разобрался на пятачке и сравнял счёт в большинстве, а гол Чарли Макэвоя отправил «Бостон» на перерыв с преимуществом в счёте.

Во втором периоде «молнии» пытались догнать (и Кучеров принял в этом самое непосредственное участие, отметившись во всех голах своей команды), но всё время оставались на шаг позади. Фредерик оформил дубль, прошив Василевского с острого угла. Джон Купер на скамейке буквально «взорвался» от ярости, очевидно, недовольный работой судей, и в порыве эмоций даже толкнул одного из них, за что получил две минуты штрафа.

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В этом меньшинстве «Тампа» отбилась, после чего Кучеров в формате «четыре на четыре» воспользовался потерей «Бостона» у своих ворот, мастерски разобрался с Линусом Улльмарком и забросил свою 28-ю шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть позже, когда Давид Пастрняк восстановил преимущество «Бостона» в две шайбы, Кучеров придумал, возможно, лучший момент сезона НХЛ. Он выдал гениальный пас на Брейдена Пойнта с неудобной, за спину, не глядя! По реакции Пойнта можно понять, что канадец и сам остался под большим впечатлением от этой передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кучеров – не от мира сего!» — восхитились в соцсетях Bleacher Report.

«Что за передача!» — отметили в Sportsnet, сопроводив сообщение смайликом с взрывающейся головой.

Таким образом, Никита набрал 67-е очко в сезоне и продолжает показывать себя одним из главных претендентов на «Харт Трофи». Он уже является лучшим бомбардиром лиги, и вскоре ему покорится несколько исторических достижений. Во-первых, ему осталось сделать всего одну результативную передачу, чтобы догнать Венсана Лекавалье и выйти на четвёртое место в списке лучших ассистентов в истории «Тампы». Во-вторых, ещё четыре очка, и он отпразднует юбилей в 800 очков в НХЛ, став 10-м россиянином в истории, которому покорится эта отметка.

Но даже все старания Кучерова сегодня не смогли спасти «Тампу». В третьем периоде Пастрняк вывел Моргана Гики один на один с Василевским, и тот нанёс точный бросок под перекладину. Ещё два гола «молнии» пропустили в пустые ворота и в итоге потерпели четвёртое поражение в последних шести матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Удаления в начале матча нас подвели, выбили у нас почву из-под ног. Мы смогли вернуться, но это был странный матч, много странных шайб залетело в наши ворота. Второй гол влетел от клюшки Пойнта. Вы видели эти голы. В третьем периоде мы позволили сопернику нанести только три броска, один – при выходе в ноль на пустые ворота, ещё один – тоже выход в ноль после того, как сломалась клюшка. Перед третьим периодом счёт был 3:4, соперник смог извлечь выгоду из своих трёх бросков, а мы из своих – нет», — сказал после игры Купер.