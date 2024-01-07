Кошмар русских вратарей в НХЛ! 12 шайб за матч и нереальный казус Бобровского

Матч «Колорадо» и «Флориды» должен был стать противостоянием российских вратарей, но обернулся для них кошмаром. Иван Просветов продержался менее половины матча и был заменён после четырёх пропущенных, столько же забили вышедшему на замену Александру Георгиеву, а с Сергеем Бобровским случился нереальный казус. Который, впрочем, не помешал «пантерам» добиться уверенной победы.

«Флорида» — одна из самых горячих команд лиги на данный момент, и за первые три минуты игры создала себе вполне комфортный задел. Сначала Картер Вераге прошил Просветова броском в дальний угол. Тут и полевые не помогли своему вратарю – дважды у них была возможность вывести шайбу из зоны, но они ею не воспользовались.

Следом Сэм Райнхарт подставил клюшку на пятачке, а через несколько минут убежал в контратаку, послав шайбу над ловушкой Просветова. На рандеву с вратарём его отправил Александр Барков, участие которого в этом матче было под вопросом после того, как он получил локтем в лицо и не смог доиграть с «Вегасом». Сегодня капитан «Флориды» вышел в защитной маске и оформил ассистентский покер. «Он весь сезон был быстрым, и маска не сделала его медленнее. Придётся ему и дальше носить счастливую маску», — пошутил после игры главный тренер Пол Морис.

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В перерыве «Колорадо» встрепенулся и уже на первой минуте второго периода сумел отыграть два гола! И если автор первой шайбы «лавин» Кейл Макар нанёс убийственный по точности бросок, то Джошу Мэнсону с его голом невероятно повезло. Бобровский отбросил клюшку, которая зацепилась черенком за штангу. Вераге заботливо придвинул её поближе к вратарю, но времени поднять уже не было. Россиянин отбил бросок Мэнсона блином, но в процессе наступил на собственную клюшку и упал спиной назад, в итоге всё-таки пропустив.

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Валерий Ничушкин отличился в большинстве, забросив свою 20-ю шайбу в сезоне (больше россиянин забивал только однажды), «Колорадо» окончательно вернулся в игру, но «пантеры» быстро нашли ответ. Гол Экман-Ларссона закончил матч для Просветова, с этого момента на лёд вышел Георгиев.

«Мне не понравились некоторые из первых четырёх пропущенных шайб. Точно не понравилась четвёртая, так что я хотел дать команде шанс, чтобы они бились так, как во втором периоде, старались совершить камбэк. Я хотел дать им лучший шанс преуспеть в этом. Не скажу, что мы позволили сопернику создать много моментов в первом периоде, но нам нужен был сейв. Нам надо быть лучше в таких рутинных моментах. Думаю ли о том, чтобы вызвать из АХЛ Юстуса Аннунена? Посмотрим, мы это обсудим. Сейчас у нас такой отрезок, что лёгких игр не будет. Лёгких игр в принципе не бывает, но на этом отрезке – тем более», — объяснил своё решение после игры Джаред Беднар.

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Джонатан Друен сравнял счёт в начале третьего периода, но «Флориду» уже было не остановить. Райнхарт оформил хет-трик, реализовав «пять на три», Кевин Стенлунд забросил ещё одну со вбрасывания. В концовке Георгиев должен был поменяться на шестого полевого, но не успел доехать до скамейки, как Ткачук поразил пустые ворота (этот гол стал для него 200-м в НХЛ). Следом Картер Вераге установил окончательный счёт.

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«Флорида» выиграла седьмой матч подряд, а победная серия Бобровского, который сегодня отразил 22 из 26 бросков, составляет уже шесть матчей – это его самый длинный удачный отрезок в рамках регулярного чемпионата с сезона-2021/2022. Ну а курьёзная пропущенная шайба – ну, с кем не бывает? Главное – победа.