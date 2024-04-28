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Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс» 40-летней давности в плей-офф НХЛ

Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс» 40-летней давности в плей-офф НХЛ
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Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гюнцель) – 08:00 (5x4)     1:1 Барзал (Пелеч, Хорват) – 30:10 (5x5)     2:1 Пажо (Добсон, Ли) – 41:38 (5x4)     2:2 Ноэсен (Терявяйнен, Нечас) – 54:08 (5x4)     3:2 Барзал (Бортуццо, Хорват) – 81:24 (5x5)    

Российский голкипер хозяев Семён Варламов совершил в этой встрече 42 сейва. Таким образом, голкипер вошёл в историю «Айлендерс», как второй вратарь, совершивший более 40 спасений в одном матче плей-офф Кубка Стэнли пять раз. Первым, кому покорился этот уникальный рекорд был Билли Смит, который также пять раз в плей-офф турнира отразил более 40 бросков. Смит установил это клубное достижение в 1984 году в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) — 42 спасения.

Отметим, на данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

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