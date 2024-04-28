Варламов повторил клубный рекорд «Айлендерс» 40-летней давности в плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 3:2 ОТ.

Российский голкипер хозяев Семён Варламов совершил в этой встрече 42 сейва. Таким образом, голкипер вошёл в историю «Айлендерс», как второй вратарь, совершивший более 40 спасений в одном матче плей-офф Кубка Стэнли пять раз. Первым, кому покорился этот уникальный рекорд был Билли Смит, который также пять раз в плей-офф турнира отразил более 40 бросков. Смит установил это клубное достижение в 1984 году в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ) — 42 спасения.

Отметим, на данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: