Андрей Кузьменко может быть обменян из «Ванкувера» в «Баффало»

27-летний российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко может сменить клубную прописку и перейти в «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает портал NHL Trade Rumor.

Как отмечает источник, в обратном направлении из «Баффало» может проследовать 26-летний американский нападающий Джордан Гринвей. Также «Кэнакс» могут получить выбор во втором раунде драфта 2024 года и в третьем раунде драфта 2026 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвей принял участие в 28 матчах за «Баффало», в которых отметился 10 (3+7) результативными действиями при показателе полезности «+1». Его трёхлетний контракт на общую сумму в $ 9 млн ($ 3 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.

Кузьменко же провёл 33 матча в составе «Ванкувера», в которых отметился 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «-1». Он имеет на руках двухлетнее соглашение на $ 11 млн ($ 5,5 млн за сезон), которое истечёт также по окончании сезона-2024/2025.