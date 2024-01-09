Панарин вплотную подобрался к Жамнову в зачёте лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе хозяев 2 (1+1) результативными действиями отметился российский нападающий Артемий Панарин. В активе 32-летнего форварда стало 718 (242+476) очков в 629 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вплотную подобрался к Алексею Жамнову (719 баллов в 807 встречах) в зачёте лучших российских бомбардиров в истории североамериканской лиги. Панарин располагается на 15-й позиции среди россиян, Жамнов идёт 14-м.

Лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1511 очков в 1385 матчах). На втором месте по набранным очкам за карьеру в НХЛ среди россиян располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1264 очка в 1102 матчах). Топ-3 замыкает известный в прошлом нападающий, а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах).