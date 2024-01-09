Нюландер получил от «Торонто» $ 92 млн! Решит ли это все проблемы канадского клуба?

Из всей «торонтовской четвёрки» Вильям Нюландер долгое время был самым недооценённым по всем параметрам. Швед получал меньше своих североамериканских коллег, хотя перед этим проводил трёхмесячную забастовку; и если в медиа речь шла о том, что «Торонто» надо бы поменять концепцию и обменять кого-то из своих звёздных форвардов на хорошего защитника, то кандидатом на обмен назывался именно Вилли.

При этом швед долгое время оставался самым полезным игроком «Торонто» в плей-офф: когда Марнеры и Таваресы прятались в норки при наступлении весны, Нюландер стабильно оставался человеком, приносящим пользу. В серии с «Флоридой», например, четырёхглавый Змей Горыныч родил за серию три шайбы на компанию, и разве кого-то удивит, что две из них пришлись на Нюландера? Кроме того, швед всегда показывал себя и в играх за сборную, хотя это напрямую к его игре за клуб не относится.

Ещё летом поступали новости, которые могли только опечалить фанатов «Торонто». Клуб предлагал игроку лишь $ 8 млн — швед хотел всю десяточку, и это было логично. Перед глазами у Нюландера и его представителей был пример Марнера, который получил свой грузовик денег сразу же после окончания контракта новичка, и это в лиге с меньшим потолком зарплат. Инсайдер Эллиотт Фридман считал, что швед не хочет делать скидку, потому что другие ведущие хоккеисты команды не делали этого. Теперь Нюландер получил всё, что мог: по новому контракту клуб будет платить ему $ 11,5 млн восемь лет. Большинство этой суммы ($ 69 млн из $ 92 млн) швед получит в виде подписных бонусов каждое 1 июля.

Вильям Нюландер Фото: Jesper Zerman/ZUMA/ТАСС

Перед стартом сезона из лагеря «Торонто» доносились странные новости: шведа якобы хотели сделать центром. Возникало ощущение, что делалось это ради того, чтобы снизить трансферную цену Вилли перед новым контрактом: из-за зарплатной структуры «Торонто» бо́льшая часть таланта команды приходилась на топ-6, швед становился бы третьим центром и играл с менее классными партнёрами. Планы эти, впрочем, не осуществились: регулярный чемпионат швед начал вместе с Таваресом в звене.

И контрактный сезон для Нюландера оказался невероятным. Целый месяц после старта регулярного сезона он влетал в хоккейные новости, потому что набирал очки 17 игр подряд после старта чемпионата — в итоге Вилли за полтора месяца набрал 27 баллов и повторил рекорд для действующих игроков лиги. Это было особенно важно на фоне того, что новички «Торонто», пришедшие в клуб летом (Бертуцци, Доми, Клингберг), потерялись на новом месте, а Илья Самсонов за одно межсезонье сильно сдал. «Торонто» первого месяца был сумасбродной командой, которую держали на плаву именно Нюландер и клавший шайбы пачками Остон Мэттьюс. В этот момент казалось, что сохранить шведа с платёжкой «Торонто» нет никаких шансов.

Что поменял швед в своей игре? В первую очередь — стал ощутимо больше бросать. В своём первом сезоне Нюландер попадал в створ 2,5 раза за игру, потом этот показатель стал потихоньку расти, но никогда до нынешнего сезона не превышал уровень в четыре попытки за игру: прямо сейчас у шведа 4,4 броска за матч. Солидная часть этих бросков приходится на большинство, где Вилли стал важнейшей опцией для завершения (у него шесть голов в неравных составах, у Мэттьюса – восемь). Даже несмотря на то, что процент реализации Нюландера чуть упал по сравнению с невероятными цифрами начала сезона, швед остался классным плеймейкером, добирая свои очки передачами: разгонять игру он умеет.

Конечно же, после получения самого большого контракта в истории «Торонто» Нюландер рассказывал прессе о своих больших мечтаниях. «Я хочу достичь чего-то особенного в этом клубе, моей мечтой будет завершить карьеру в «Торонто». Приятно, что переговоры наконец-то закончились, оставаться здесь — особенное чувство. Торонто стал домом для меня, я никогда не проводил столько времени в одном месте», — растекался мёдом форвард в разговорах с местными медиа.

Но всю радость Нюландера и менеджмента рушит одна вещь под названием «потолок зарплат». На следующий сезон «большая четвёрка» займёт в платёжке $ 46,65 млн — даже с учётом долгожданного повышения зарплатного лимита лидеры «Торонто» на круг будут отъедать более половины возможного кэпхита. Современная НХЛ вряд ли видела более странное построение команды — обычно чемпионами становились команды как раз с равномерным распределением зарплаты.

Что касается «Торонто», то клуб вряд ли мог выбрать худшее для себя время продления контракта: пока швед находится на пике, ему надо платить соответствующие деньги. Даже один сэкономленный миллион в ситуации «листьев» значит очень много. «Летом Нюландер стоил $ 9 млн — возможно, с учётом тех предложений, что лежали у него на столе, цена могла вырасти до $ 10 млн. Теперь он пятый в лиге по кэпхиту — его зарплата будет уступать только Мэттьюсу, Маккинону, Макдэвиду и Панарину, которые на круг выиграли четыре «Харта», три «Колдера» и семь раз попадали в символическую сборную сезона», — пишет автор Daily Faceoff Мэтт Ларкин.

Вильям Нюландер и Джон Таварес Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

В принципе, «Торонто» повезло, что в этом межсезонье у них ни одного другого потенциального большого продления. Уже шестой самый высокооплачиваемый игрок «листьев» Давид Кампф получает только $ 2,4 млн. На солидную прибавку может рассчитывать только шведский защитник Тимоти Лильегрен, который в этом сезоне из-за травм своих коллег по обороне играет в среднем под 20 минут за матч: пока 24-летний защитник играет на «мостике» в $ 1,4 млн.

На следующий год у «Торонто» остаётся $ 21 млн на 12 игроков основного состава — и если атака теперь заполнена, то к защите остаётся множество вопросов. Прекрасный сезон проводил молодой вратарь Джозеф Уолл, но прямо сейчас он с травмой — да и не окажется ли его нынешний чемпионат вспышкой, подобной прошлогоднему перформансу Самсонова? Истекают контракты у пары Джиордано — Броди, которая знакома нынешнему менеджеру «Торонто» по работе в «Калгари»: правда, бывшему динамовцу Джиордано уже 40 годочков, и ещё на один год в НХЛ он может не остаться.

Всё это неизбежно приводит к мысли об обмене кого-то из пары Марнер — Таварес, которые в следующем году проведут последние сезоны на действующих контрактах. Обмен Митчелла представить себе сложно: Марнеру местные медиа уже сделали репутацию «золотого» мальчика, которую он в большинстве серий плей-офф не оправдывал. Таварес же, наоборот, давно превратился в козла отпущения — но центру уже 33 года, и сложно представить команду, которая захочет дарить активы за уже немолодую звезду.

Однако что-то подсказывает, что руководство «Торонто» скорее продолжит проделывать невероятные кульбиты, изыскивая на минимальную и околоминимальную зарплату защитников-ветеранов — либо игроков, которые готовы пойти на скидку ради игры с четвёркой суперзвёзд. Как говорится в цитате, которую приписывают всем подряд: «Безумие — это делать одно и то же, ожидая другого результата», и к действиям руководства самого обсуждаемого клуба НХЛ она применима.