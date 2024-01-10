Хоккейный агент рассказал об отношении к получению паспортов России легионерами в КХЛ

Известный хоккейный агент Александр Черных высказался об отношении к получению паспортов России легионерами в КХЛ.

«Нужно понять, для чего это делается. Если человек хочет здесь жить, его семье нравится в России, он хочет получить российский паспорт и пользоваться благами страны будучи её гражданином, – тогда я его понимаю. Если же это делается для того, чтобы обойти лимит на легионеров в КХЛ, то считаю, что это неправильно», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, накануне российское гражданство получил нападающий СКА Брендан Лайпсик. В текущем регулярном Фонбет чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лайпсик провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.