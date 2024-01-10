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Результаты матчей КХЛ 10 января, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 11 января

«Сибирь» осталась в гонке за плей-офф, Ротенберг похвалил судей. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 10 января
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«Адмирал» и «Авангард» прервали удивительную закономерность в играх между собой.

10 января в расписании игрового дня КХЛ было лишь три игры. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шашков (Михеев, Коротков) – 16:22 (5x5)     0:2 Бек (Гоголев, Белоусов) – 28:11 (5x5)     1:2 Спиценко (Грачёв, Брынцев) – 31:53 (5x5)     1:3 Андреофф (Белоусов, Бутузов) – 52:12 (5x4)     1:4 Бек (Михеев, Шашков) – 58:29 (en)    

После печальных 0:4 в первой игре в Хабаровске «Сибирь» не выглядела фаворитом и сегодня, однако смогла увезти победу. Выгрызть два очка помогло неожиданное решение тренерского штаба — стартовым вратарём сегодня вышел не игравший больше месяца Денис Костин. В первом периоде он отразил 18 бросков «Амура» и сдержал стартовый натиск команды, а потом лидеры «Сибири» смогли использовать свои моменты. Несмотря на поражение, «Амур» пока обходит новосибирский клуб по потерянным очкам — эти команды проведут важнейший матч в Новосибирске в начале февраля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Спунер (Буше, Ткачёв) – 07:37 (5x5)     0:2 Пьянов (Беляев, Чмыхов) – 26:52 (5x5)     1:2 Шевченко (Берлёв, Завгородний) – 59:55 (6x5)    

«Авангард» и «Адмирал» впервые с 13 февраля 2020 года завершили матч КХЛ в основное время: для «моряков» эпохи Леонида Тамбиева вообще типично затаскивать матчи в овертайм, но сегодня этого сделать не удалось. Несмотря на то что «Адмирал» нанёс 40 бросков по воротам, сказались класс лидеров «Авангарда» и появившаяся у омичей глубина состава, благодаря которой высокооплачиваемый Валентин Пьянов может выходить в четвёртом звене. «Адмирал» смог только сорвать «сухой» матч Павла Хомченко за пять минут до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Никишин, Рендулич) – 20:59 (5x3)     0:2 Глотов (Зыков, Федотов) – 30:10 (5x4)     0:3 Грицюк (Гальченюк, Федотов) – 35:02 (5x4)     0:4 Грицюк (Федотов, Гальченюк) – 59:36 (5x5)    

Главной темой для разговоров вокруг СКА оказалось письмо ветеранов клуба президенту России, которое успели обсудить уже абсолютно все. Непонятно, как это повлияло на игроков СКА, но они стали намного ответственнее относиться к своим попыткам большинства: сначала Сергей Толчинский забил в ситуации «5 на 3», потом в неравных составах отличились Василий Глотов и Арсений Грицюк. «Витязь» же свои попытки реализовать не смог, и команда Дмитрия Рябыкина после удачной серии снова резко уронила свои шансы на выход в плей-офф.

После игры Роман Ротенберг заявил: «В атаке реализовали свои моменты. Понятно, можем играть лучше, есть над чем работать. Нет предела совершенству, но должны быть довольны этой победой. Хочу отметить высокий профессионализм игроков, судей – все сегодня профессионально отработали».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 11 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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