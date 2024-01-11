«Барыс» остыл к русской лиге, «Ак Барс» заставит топ-клубы «убегать»? Расклады Востока КХЛ

Развязка на финише регулярки КХЛ на Востоке, как всегда, предстоит увлекательной. Традиционно будет и битва за последнее место в плей-офф, и гонка за лидерство, и попытки выйти в первом раунде на более-менее удобного соперника, так как внизу кубковой восьмёрки вполне вероятна мощная мина в виде «Ак Барса».

У «Адмирала» не было шансов повторить сказку, «Барыс» теряет интерес к КХЛ

Битва за плей-офф могла бы быть ещё более весёлой, но сейчас уже понятно, что от претензий на кубковую весну отвалились два клуба – «Барыс» и «Адмирал». При этом провал дальневосточной сенсации прошлого сезона прогнозировался, так как год назад Леонид Тамбиев выжал максимум из возможностей «моряков», и второй год подряд ждать от «Адмирала» результата на пределе было бы наивно. Не способствовала продолжению успеха клуба из Владивостока и потеря важнейших игроков, столпов команды: Либор Шулак ушёл летом, а Никиту Серебрякова и Колби Уильямса выдернули уже по ходу сезона.

В прошлом сезоне «Адмирал» сделал себе важный задел на старте сезона и потом весьма прочно стоял на этом фундаменте. Сейчас же у «моряков» как-то сразу не задалось с результатами, и хоть требования и стиль Тамбиева не изменились, но команде уже было и физически, и психологически тяжело вернуться к своим оптимальным настройкам. «Адмирал» бьётся и кусается до сих пор, но нет прошлогодних монолитности, куража и фарта.

ХК «Адмирал» Фото: vk.com/hcadmiral

«Барыс» же постепенно превращается в постоянного аутсайдера Востока, но виноваты в этом казахстанцы сами. Складывается ощущение, что в клубе с каждым годом всё сильнее остывают к российской лиге и уже махнули рукой на результаты в КХЛ. «Барысу» явно мешают перманентные «загоны» на тему национальной идеи и ставку на доморощенных хоккеистов, которые, очевидно, не тянут уровень. В нынешнем сезоне на всё это наложился провал Андрея Скабелки, который, похоже, исчерпал себя как тренер для КХЛ, хотя судить слишком строго тут тоже нельзя: трудно давать нормальный результат, когда ты вынужден ставить в состав не только лучших, но и «правильных» хоккеистов.

Впрочем, марку в Астане пока всё-таки пытаются держать, и об этом говорит быстрое сворачивание эксперимента с истинно казахстанским тренером Галымом Мамбеталиевым, чей второй заход в КХЛ оказался не менее провальным, чем первый. Олег Болякин, конечно, тоже не самый маститый и опытный специалист, но тот факт, что в «Барысе» не согласились с доигрыванием сезона (и, кстати, не стали устраивать массовую распродажу в дедлайн) – это позитивный и слегка обнадёживающий момент.

ХК «Барыс» Фото: vk.com/hcbarys

Битва за плей-офф: удержится ли «Сибирь» в восьмёрке?

Одно место, три претендента – так выглядит сейчас борьба за плей-офф на Востоке, если упрощать. Позиции «Сибири» штурмуют «Амур» и «Нефтехимик», и вчера новосибирцы одержали важную победу в Хабаровске, немножко снизив градус напряжённости. Но основная борьба ещё впереди, что видно из таблицы.

«Нефтехимик» уже традиционно при Олеге Леонтьеве, провалив какой-то отрезок сезона, мощно накатывает на финиш. То, как борются нижнекамцы, вызывает уважение, и становится понятно, почему в клубе продлили контракт с Леонтьевым на долгий срок: вряд ли «Нефтехимик» в обозримом будущем будет претендовать на что-то большее, чем выход в плей-офф, а при нынешнем тренере команда всегда честно старается выполнить эту задачу и к тому же показывает симпатичный хоккей.

«Амур» в этом сезоне не играет так, как, наверное, ожидали в Хабаровске, увеличивая бюджет клуба и подписывая игроков практически звёздного по меркам КХЛ уровня, но всё же в течение регулярки Андрей Мартемьянов слепил из «тигров» крепкую, обученную команду, и это при том, что Алекс Броадхёрст весь сезон находится в лазарете, а Александр Хохлачёв бросил играть ещё где-то в сентябре. После паузы «Амур» ощутимо прибавил, поставил на поток набор очков, и гонка хабаровчан с конкурентами обещает быть очень увлекательной.

Но, возможно, за место в плей-офф ещё придётся побороться «Ладе». Тольяттинцы, так же как и «Спартак» с «Торпедо» на Западе, во второй половине сезона набирают значительно меньше очков, но, в отличие от собратьев по другой конференции, у них нет гарантированного билета в кубковую весну. Сейчас «Лада» уже седьмая на Востоке, «Сибирь» волжане опережают на пять очков, что не так уж и много, а большого запаса прочности у подопечных Олега Браташа не наблюдается.

«Ак Барс» ждёт новый поход за трофеем или ещё один крах империи Билялетдинова?

В верхней части Восточной таблицы без сюрпризов, при этом совершенно не ясно, как в итоге распределятся места между топ-клубами. «Металлург» — лидер, но по потерянным очкам уральцы уступают «Авангарду», рядом «Салават» и «Автомобилист», накатывает «Трактор». В конце регулярки могут произойти всевозможные перемещения по таблице, и здорово, что к финишу все команды подходят в неплохой форме: «Магнитка» вообще идёт без затяжных спадов, «Авангард» и «Автомобилист» оставили кризисные периоды в прошлом году, «Салават» раскрывается по-новому прямо на глазах. Так что есть надежда, что нас ждёт именно упорная и яркая борьба, а не поддавки.

С другой стороны, на Востоке нельзя не учитывать кейс «Ак Барса». Казанский клуб сейчас сидит в середине кубковой восьмёрки, явно напрягая других топов конференции вероятностью получить максимально серьёзного соперника уже в первом раунде. Да, от стиля игры «Ак Барса» в нынешнем сезоне многие плюются (учитывая состав команды), да, слухи о закрутившем до предела гайки Билялетдинове наверняка имеют под собой основания. Да, если говорить глобально, то в Казани, скорее всего, зря решили в прошлое межсезонье вновь вцепиться в легендарного тренера, попытавшегося уйти на пенсию ещё четыре года назад.

ХК «Ак Барс» Фото: vk.com/hcakbars

Но при всех проблемах «Ак Барс» остаётся «Ак Барсом». Командой с опытным составом и сверхопытным тренером, прожжённым кубковым бойцом. И для любого оппонента в первом раунде казанцы станут огромным испытанием, которое не факт, что можно будет пройти.

При этом никак нельзя исключать и такого варианта, что «Ак Барс» сам поднимется по таблице. Даже в последних матчах хоть и в унылом стиле, но казанцы добыли четыре победы подряд, по потерянным очкам подопечные Билялетдинова сейчас четвёртые на Востоке. Так что ничего исключать нельзя. Перед плей-офф «Ак Барс» может как запрыгнуть на привычное место, так и камнем упасть вниз. Да и в матчах Кубка Гагарина у нас тоже есть несколько вариантов: можно увидеть новый поход Билялетдинова за трофеем, а можно – новый крах империи, как это уже было в 2019-м. Прямо сейчас спрогнозировать наиболее вероятный исход невозможно.