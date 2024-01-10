Порадовались полсезона — и хватит? На Западе КХЛ всё идёт к до боли надоевшему раскладу

Уже совсем скоро регулярка КХЛ начнёт выходить на финишную прямую. К январю понятны возможности и сильные стороны многих команд, кто-то сейчас выходит на первый пик формы, кто-то регрессирует по сравнению со стартом сезона – смотря какие цели ставились во время летней подготовки. В таблицах конференций происходят любопытные движения, и сегодня речь как раз о перспективах клубов в преддверии плей-офф. Поговорим о Западной конференции.

Аутсайдеры безнадёжны до ужаса, кубковая восьмёрка определена давно

Кубковая восьмёрка Запада определена давно, математические шансы сыграть в плей-офф «Витязя», «Куньлуня» и ХК «Сочи» считать не стоит, потому что реальных шансов нет. Клуб из Балашихи ненадолго воспрял после прихода Дмитрия Рябыкина, но, чтобы отыграть всё, что было потеряно на старте сезона, «Витязю» нужно было совершить подвиг. И подвига не случилось, но тут хотя бы есть надежда на будущее, потому что в работе Рябыкина видны мысль и система. Правда, ещё нужно заключить с «наследником Хартли» новый контракт.

С «Куньлунем» и ХК «Сочи» всё гораздо хуже. Оба клуба вызывают симпатию из-за шикарной работы маркетинга и пресс-службы, которым невероятно трудно поддерживать позитив и что-то придумывать на фоне бесконечных поражений и в условиях минимальной фан-базы. Но они справляются, особенно это касается ребят из Сочи. Однако если смотреть на спортивные результаты, то что «драконы», что «леопарды» — это абсолютно неконкурентоспособные элементы внутри КХЛ, ни за что не борющиеся, ни на что не претендующие и остающиеся в элитной лиге не по хоккейным причинам.

При этом к бессмысленному существованию «Куньлуня» мы уже давно привыкли, а вот «Сочи» с каждым годом пробивает новое дно. И ведь в этом сезоне команда уже была похожа на самостоятельную единицу, а не на полигон для обкатки петербургской молодёжи, но результаты такие же отвратительные, а серии поражений – такие же длинные и безнадёжные. Понятно, что СКА и сейчас приложил руку к пике «леопардов», когда на старте чемпионата забрал лучшего нападающего «Сочи» Борну Рендулича. Но неужели всё держалось на одном-единственном хорвате? При всём уважении это не стержневой игрок уровня Гусева или Ткачёва.

Борна Рендулич Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Южный клуб беспорядочно проигрывает с конца ноября прошлого года, у него 36 поражений в 50 матчах, почти все победы были одержаны ещё в сентябре. Это позор и провал для тренерского штаба «Сочи», который, несмотря ни на что, продолжает возглавлять Дмитрий Кокорев. А ведь у него материал намного интереснее, чем у его предшественников Сергея Светлова и Андрея Назарова, которые работали почти исключительно с молодёжью, притом не самой талантливой. Сейчас у «Сочи» есть Мичков и Хуснутдинов, легионеры Бракко и Криштоф, плюс Тянулин, Рассказов, Галенюк, Сагадеев, Чебыкин – не великий, конечно, состав, но вполне крепкий по меркам нынешней КХЛ, уж точно позволяющий не сливать позорно матч за матчем. Но «Сочи» проигрывает и проигрывает, обычно без борьбы, с любым логотипом и замахивается на то, чтобы перекрыть собственный антирекорд по серии поражений.

Почему в такой ситуации руководство «леопардов» не идёт на смену тренера, хотя бы чтобы банально встряхнуть морально сломленный коллектив? Конечно, никто из проверенных специалистов работать в «Сочи» не пойдёт ни сейчас, ни перед следующим сезоном, но есть ВХЛ, есть МХЛ, где можно пробовать искать кадры. Единственное объяснение бездействия боссов клуба – «леопарды» по-прежнему зависят от СКА в принятии важных решений, а главному человеку в армейской вертикали попросту не до «Сочи», либо его и так всё устраивает.

СКА и ЦСКА навёрстывают упущенное, «Спартак» и «Торпедо» уже не творят чудеса. Всё закончится банально и скучно?

Глядя на турнирную таблицу и результаты матчей последних недель, так и тянет написать, что на Западе всё возвращается на привычные, надоевшие до боли круги своя. СКА, где разобрались с составом и направили в другие русла неуёмную энергию Романа Ротенберга, спокойно прёт к лидерству в конференции, лишь иногда слегка запинаясь. Вроде бы одумались и старые лидеры ЦСКА, хотя скорее разозлились на себя за позорные для чемпионов результаты, и хоть московские армейцы ещё не пошли вверх по таблице (слишком большую дали фору), но это кажется делом времени. При этом «Спартак» и «Торпедо», наоборот, спускаются вниз по лестнице, а «Локомотив» и московское «Динамо» держат уровень. Выходит, где-то к февралю топ-4 Запада может принять стандартный вид, хотя красно-белым, конечно, нужно будет умудриться разбазарить 11-очковый гандикап перед ЦСКА. Но с последними-то результатами «Спартака»…

Но чего тут удивляться? Конечно, «Спартак» и «Торпедо» рванули со старта, понимая, что на дистанции в 68 матчей преимущество будут иметь более опытные, лучше количественно и качественно укомплектованные оппоненты, а их шанс в том, чтобы создать запас набранных очков. Отчасти эта ставка сработала, красно-белые и нижегородцы весь сезон не терзают себя мыслями о выполнении минимальной задачи, а играют и работают, прицеливаясь на плей-офф. Может быть, зимний спад – это даже необходимая мера, необходимый шажок назад для таких команд с ограниченными ресурсами, чтобы весной открылось второе дыхание и они были так же конкурентоспособны против тяжеловесов, как и осенью. Поэтому я бы не стал утверждать, что сказка «Спартака» закончилась или что «Торпедо» посыпалось окончательно и бесповоротно. По крайней мере, верить в это не хочется, и всем будет лучше, если к первому раунду Кубка Гагарина эти команды подойдут в хорошей форме и подарят интересные матчи на старте западного плей-офф, а не как обычно. Впрочем, мы помним, что со второго раунда будет перекрёст, а это в любом случае подарит интереснейший второй раунд. Но хочется, чтобы и в первом было всё, за что мы любим хоккей.

Хоккеисты «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Минск не чувствует эффект Квартальнова, «Северсталь» в начале пути

Ещё два клуба – «Северсталь» и «Динамо» Минск. Белорусы не сделали никакого качественного рывка после прихода Дмитрия Квартальнова, с тем же успехом можно было хоть оставлять у руля Крэйга Вудкрофта, хоть назначать главным Александра Андриевского. От раннего завершения сезона «Динамо» спасает только количество команд в конференции (11), три из которых – откровенные аутсайдеры. На какое-то преображение «зубров» в плей-офф ещё есть небольшая надежда, но верится в это с трудом, и, скорее всего, для любого победителя конференции «Динамо» станет «сладкой булочкой». Даже несмотря на фактор шикарных белорусских трибун.

«Северсталь» тоже, конечно, будет в плей-офф и тоже вряд ли выиграет хотя бы матч в первом раунде. Но тут причины другие. Андрей Козырев строит в Череповце авторскую команду, пока заточен на процессе, и для больших (и даже средних) задач его банда ещё точно не созрела. В этом отличие нынешней «Северстали» от «Северстали» Андрея Разина последних лет, которая уже настойчиво стучалась в двери второго раунда плей-офф, но немного не повезло. Сейчас же в Череповце обнулились и готовы пройти новый путь.