Бразилия вернулась? «Салават Юлаев» снова играет красиво — и побеждает

Пожалуй, на старте сезона «Салават» уверенно входил в топ-2 самых серых команд лиги. Опередить «Витязь» странного периода Александра Завьялова было сложно, но на фоне всех остальных клубов уфимцы выделялись поразительной безыдейностью. Конечно, не все клубы могли моментально перестроиться на рельсы а-ля «Торпедо» или «Спартак», но в прошлом году мы хотя бы привыкли, что «СЮ» может играть в вертикальный хоккей с качественным прессингом.

В первые месяцы чемпионата ничего этого не было. Возникало ощущение, что игроков уфимского клуба били клюшкой по рукам за попытку сыграть креативно, «Салават» в атаке играл через бесконечные вбросы, ковырялся на периметре и за чужими воротами, а победы одерживал благодаря отлаженной обороне и хорошей игре Александра Самонова. Пожалуй, мало какая игра характеризовала тот период лучше, чем матч с «Торпедо»: 0:0 в основное время, 22-36 по броскам и победа в овертайме за счёт снятия вратаря.

В общем, «Салават» был просто уныл — и не просто так болельщики из Башкортостана стали одними из тех, кто в этом сезоне запустил моду на написание петиций. Однако резкий разворот в игре «СЮ» начался примерно в тот момент, когда обращение об отставке Виктора Козлова и Рината Баширова было показано urbi et orbi. Словно по щелчку пальцев «Салават» стал много забивать, побеждать — и самое главное, играть так, как позволяет потенциал этого состава.

Главное, что бросается при просмотрах матчей этого «Салавата» — как команда прибавила в движении. Скорость позволяет игрокам «СЮ» активно прессинговать, быстро возвращаться в оборону и так же быстро переходить из неё в атаку. Благодаря хорошему движению «Салават» хорошо выглядит и в позиционных атаках, где всегда готов искать лучшие позиции для броска, растягивая чужую оборону. Нынешний хоккей «Салавата» олицетворяет Егор Сучков: 22-летний юркий форвард чуть ли не в каждой смене обостряет ситуацию и принимает грамотные решения. Вот так Сучков накручивал оппонентов из «Лады» перед тем, как отдать пас:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Какие причины можно найти для подобной перезагрузки? Во-первых, воздадим должное менеджменту «Салавата». Трансферная политика «СЮ» последние годы была предметом справедливых шуток в узких кругах: уфимцы интересовались практически всеми, но при этом не подписывали почти никого, потому что не всегда предлагали адекватных условий новичкам. На этом фоне и особенно с учётом пустого иностранного рынка клуб приятно удивил, когда смог привезти в КХЛ Джоша Ливо и Николя Мелоша.

Джош Ливо Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Ливо был бы прекрасным трансфером и для лиги тех времён, когда для иностранных игроков не существовало никаких политических ограничений. Джош сменил несколько клубов лиги, в основном выполнял функции ролевика, хотя не раз получал и время во второй бригаде большинства. Ливо в своё время не повезло с тем, что в «Торонто» он попал в немилость к Майку Бэбкоку и полноценно зашёл в НХЛ только в 25 лет. Вполне возможно, если бы не нынешний рынок, то Ливо смог бы найти вариант на минималку и сейчас.

Джош — праворукий форвард, а ещё более опасным его хват делала игра на позиции левого форварда. В «Салавате» его немедленно поставили в тройку к Саше Хмелевски, и американец получил того партнёра, которого ему недоставало. Добавление на другой фланг скоростного Ивана Дроздова, который умеет отпахать сзади, создало идеальное хоккейное разделение труда. Звено Дроздов — Хмелевски — Ливо — самое результативное у «СЮ», забросило 15 шайб, в том числе вот такие красивые:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Другое перерождение — Александр Шаров. Форвард «Сибири» был самым громким свободным агентом, который весной выбрал Уфу. Несмотря на то что Шаров на старте сезона неплохо набирал очки, он всё равно получал свою порцию критики. Тренерский штаб решил вернуть Александра в центр — в принципе, он там играл всю карьеру до своего второго сезона в «Сибири».

Однако в «Сибири» Шаров, даже когда действовал на фланге, был драйвером игры своего звена. Показательно, что в прошлом клубе Шаров и Тейлор Бек вместе не играли — одной шайбы для них было бы мало, а Валентин Пьянов в тройке Шарова выполнял больше оборонительные функции. Сейчас Александр вернулся на родную позицию и показывает на ней запредельную эффективность: показатель полезности игрока сейчас составляет фантастические «+30», Шаров с отрывом лидирует по этому показателю в КХЛ.

Два этих кадровых решения помогли создать «Салавату» полноценную топ-6, и ролевые игроки стали занимать более привычные для себя роли: примером может быть Владислав Ефремов, который в «Динамо» играл в боттом-6, а в Уфе какое-то время выходил первым центром. Теперь в каждом звене у «Салавата» есть игрок, который может создать опасность: в нижних тройках можно создать молодёжное сочетание с Алалыкиным и Башкировым, а можно силовую вертикальную тройку с Кулёминым и Тимкиным.

Сам Виктор Козлов на вопрос о том, как «СЮ» так быстро переродился, ответил: «Ребята поняли нашу философию. У нас быстрые и техничные нападающие. Они должны использовать лучшие качества». Несколько позже уже на другой пресс-конференции тренер развил мысль: «Мы сделали акцент на атаку, потому что это более зрелищный и динамичный хоккей. У нас в команде много молодых и быстрых нападающих вкупе с защитной линией, которая может держать шайбу и хорошо двигаться».

Виктор Козлов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

При этом «Салават» сохраняет и сильную защиту: меньше уфимцев пропускает только «Локомотив». Переход Александра Самонова оказался недешёвым, и местные болельщики наверняка немного грустят из-за успешной игры Данила Аймурзина в Череповце — но и Самонов в Уфе показывает прекрасную надёжность, полностью компенсируя потерю молодого таланта. Новичок Мелош с ходу вышел на первое место в «СЮ» по игровому времени за матч, надёжно играет — и здесь менеджерам надо благодарить Хмелевски, который сагитировал бывшего партнёра по «Сан-Хосе» выбрать именно уфимский клуб, а не лигу континентальной Европы.

Пожалуй, «СЮ» был бы рад внезапному завершению регулярки прямо сейчас: по состоянию на сегодня команда Виктора Козлова выглядит самой сбалансированной и готовой к плей-офф на Востоке. Но сможет ли «Салават» сохранить тот же стиль и в матчах на вылет или откатится к тем настройкам, которые в прошлом году привели к вылету от «Адмирала»?