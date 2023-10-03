Уфа устала без звёзд. «Салават Юлаев» погряз в тотальной серости

«От «звёзд» Уфа уже несколько устала» — эта фраза Олега Гросса, произнесённая перед стартом сезона-2012/2013, надолго стала локальным мемом. Можно догадаться, почему это было сказано: в чемпионском «СЮ» в решающем матче финала-2011 четвёртое (!) звено составляли Олег Сапрыкин, Якуб Клепиш и Александр Свитов. Однако и денег на содержание этой банды уходило немало даже по тем благостным в финансовом плане временам.

Олег Сапрыкин и Александр Радулов Фото: Владимир Беззубов, Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Прошло более десяти лет, а после этого «СЮ» ни разу не выходил в главный финал, а сейчас балансирует на грани непопадания в плей-офф. Если в чемпионской команде был перебор громких имён, то сейчас их не хватает даже на то, чтобы полноценно заполнить топ-6. В отличие от «любимых» соседей из Казани, где всё это время выдерживалась чёткая (с редкими исключениями) линия развития, уфимский хоккей живёт абсолютно хаотично, постоянно погрязая в мелких склоках. Даже этим летом ходили слухи о размолвках в республиканских властных структурах.

За последние десять лет в Уфе минимум дважды случался практически открытый конфликт менеджера и тренера. Сначала Олег Гросс проиграл аппаратную войну против Владимира Юрзинова-младшего, хотя некоторые СМИ уже давали информацию об отставке тренера. Потом Леонид Вайсфельд и Игорь Захаркин почти в открытую переругивались через прессу — но в этот раз своё место сохранил менеджер. Правда, это было недолгим: Леонида Владленовича уволили из «Салавата» зимой 2018-го. И не было периода во время этого промежутка, когда комплектация «СЮ» казалась правильной: то была отличная легионерская пятёрка, но не было глубины — то, наоборот, лидеры подводили при хорошем костяке.

Весной 2022-го самые горячие головы даже стали называть оставшийся без финских лидеров «Салават» «народной командой», потому что уфимская молодёжь прошла во второй раунд и очень бодро смотрелась против сохранившего всех иностранцев «Трактора». В этом плане решение руководства клуба дать больше возможностей местным молодым выглядело логично — и они шансы получили. Правда, никаких возможностей для их развития не появилось.

Меньше «Салавата» на Востоке сейчас забивает только «Амур» — но если хабаровчан подводит чудовищная реализация бросков, то команда Виктора Козлова в чужие ворота стучится меньше всех в лиге. Во что вообще играет нынешний «СЮ»? В прошлом году команду критиковали за не самый зрелищный стиль игры, но зато уфимцы не раз предлагали оппонентам грамотную игру без шайбы, хороший прессинг и агрессивный отбор в чужой зоне. В плей-офф, правда, это было перекрыто.

Даже сейчас, впрочем, у «Салавата» положительная разница голов, да и оборонительный корпус по именам выглядит солидно. Однако от игры в атаке хочется плакать — и дело не только в том, что «СЮ» редко тревожит чужих вратарей, вообще непонятно, как команда хочет это делать. Такое ощущение, что креатив в составе «Салавата» позволен только Саше Хмелевски, и то далеко не всегда — а в остальных случаях команда вбрасывает шайбу в зону, борется у бортов, играет у периметра и производит впечатление желобковых фигурок, которые не могут сделать ни шаг влево, ни шаг вправо.

В том самом плей-офф успела сверкнуть тройка Пустозёров — Алалыкин — Башкиров. Сейчас на счету этих парней… два очка на троих. Даже с учётом того, что Алалыкин из-за травмы провёл лишь два матча в сезоне, это чудовищно мало. Одно очко набрал приобретённый у ЦСКА 22-летний Матвей Гуськов. Получает игровое время 17-летний Матвей Бабенко, но он растворяется на фоне той тотальной серости, которая отличает игру «Салавата» в чужой зоне.

Даниил Алалыкин и Алексей Пустозёров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Что вообще хочет от своей команды Виктор Козлов — непонятно. Конечно, далеко не всегда игроки-технари ставят смотрибельный хоккей (чего стоит только провал Гретцки) — но Козлов отличался тем, что высокий игровой интеллект он сохранял и в 40, играя в «Автомобилисте». И здесь возникают вопросы не только к нему, но и к отвечающему в штабе за форвардов Константину Кольцову. Почти вся атака сейчас — это какие-то локальные подвиги типа набравшего четыре очка в игре с «Трактором» Шарова, голов Лещенко или маленьких чудес от Хмелевски.

Особенно нелепо это выглядит на фото того, что клуб в соцсетях провозглашает курс на «матур хоккей», «красивый хоккей». Однако сложно вспомнить, когда в последний раз «Салават» играл так на деле — может, в период самостоятельной работы Игоря Захаркина. И ведь «СЮ» как топ-клуб стал известен именно за счёт атаки, на трибунах не просто так до сих пор вывешивают бразильские флаги. А нынешний стиль команды Козлова — это словно попытка сломать ту ДНК, которую в команде пытались создать.

Впрочем, вопрос «чего вы хотите» можно задать и руководству «Салавата». Вроде бы команда не стесняется тратить большие суммы для трансферов Дроздова и Самонова — значит, ставит себя как топ-клуб. Однако при этом реальной борьбы за топовых свободных агентов клуб не ведёт, большие имена в новостях в контексте «СЮ» появляются только вместе со словом «интересуется», после чего пропадают. Хорошо, что к октябрю уфимцы всё-таки заполнили легионерскую квоту опытными Ливо и Мелошем, но им надо не только доехать до Уфы, но и адаптироваться к новой для себя лиге.

Виктор Козлов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Если команда хотела бы реально доводить до основы молодых талантов, то не случилось бы истории вокруг «Толпара». Напоминаем, клуб устами Рината Баширова назвал ситуацию с допингом в команде «диверсией». Однако «Салават» до сих пор даже временно не отстранил от работы тренера по ОФП Игоря Загретдинова, который якобы и давал хоккеистам запрещённые препараты. Более того, контракт с ним продлён. Пока РУСАДА ведёт своё расследование, но «Салават» словно воды в рот набрал, хотя дело касается их собственных талантов.

Так какой путь ставит руководство «Салавата»? Если клуб пока не видит, что сможет бороться за Кубок Гагарина, то можно тратить на игроков меньше, на уровне условной «Сибири». Если хочет ставить красивый хоккей — пусть доверится тренеру, который так играет. Пока «Салават» оставил самое тягостное впечатление как от живого просмотра, так и от телевизионного — а ведь у клуба огромная фан-база, почти вся республика, жители которой часто заполняют арену на гостевых матчах в почти соседнем Магнитогорске. Пусть клуб не подводит хотя бы их.