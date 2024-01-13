Буше повторил рекорд «Авангарда», а Ковальчук грустно отметил мощный юбилей. Итоги дня КХЛ

«Ак Барс» потерпел очередное поражение, СКА уверенно переиграл «Спартак», а «Сибирь» и «Северсталь» рвутся в плей-офф.

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12 января регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Счёт в матче был открыт нападающим «Амура» Егором Коршковым в первом периоде встречи. Уже через несколько минут словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо забросил свою дебютную шайбу за новую команду, восстановив паритет в счёте. Во втором периоде Рид Буше вывел «Авангард» вперёд, реализовав численное преимущество на льду.

В заключительном игровом отрезке 21-летний форвард гостей Никита Холодилин умело реализовал ошибку на выходе вратаря «Амура» Игоря Бобкова. За минуту до конца основного времени хозяевам усилиями Артура Гиздатуллина удалось реализовать удаление игрока «Авангарда» и сократить отставание до одной шайбы. Однако больше голов в этой встрече зрители не увидели.

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30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше благодаря своей очередной заброшенной шайбе вписал своё имя в историю клуба, отмечает пресс-служба КХЛ. Эта шайба принесла Риду 61-е (35+26) очко в 47-й игре текущего сезона. Он повторил клубный рекорд, установленный Романом Червенкой в сезоне-2010/2011.

В составе «Сибири» дублем отметился Артём Михеев, ещё по одной шайбе на счету Никиты Ефремова и Энди Андреоффа. У «Адмирала» отличились Никита Аноховский, реализовавший буллит, и Руслан Ибатуллин.

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Таким образом, «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепляется на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре (2:3), на пять баллов. «Адмирал» (39) – занимает последнее, 12-е место.

На 12-й минуте первого периода Егор Попов с передач Александра Шарова и Чарльза Робинсона открыл счёт в матче. Через две минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва восстановил равенство в счёте.

За две секунды до конца периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Григория Дронова вновь вывел челябинский клуб вперёд. На восьмой минуте второй двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Артёма Щучинова и Семёна Дер-Аргучинцева сделал счёт 3:1.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте второго игрового отрезка Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Егора Степанова открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Никита Коростелёв с передачи Адама Лишки удвоил преимущество череповецкого клуба. На 19-й минуте периода Джемел Смит с передач Брэндона Ипа и Райана Меркли размочил счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Первый период завершился без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Жан-Себастьен Ди с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Егор Корбит удвоил преимущество нижнекамского клуба. Для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.

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На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Артёма Земчёнока открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Валентин Зыков с передач Александра Никишина и Павла Дедунова удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Сергей Толчинский с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0.

На 18-й минуте периода Сергей Толчинский с передач Николая Полякова и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Ивана Зинченко и Алекса Гальченюка сделал счёт 5:0.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече. На 15-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Егора Филина забросил вторую шайбу москвичей в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

40-летний Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативных передач. Также, как сообщает пресс-служба московского клуба, Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России: 27 — в Суперлиге, 173 — в КХЛ. 19 шайб были за «Ак Барс», восемь за «Химик», 161 за СКА, девять за «Авангард», три – за «Спартак».

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