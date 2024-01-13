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Результаты матчей КХЛ 12 января, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 13 января

Буше повторил рекорд «Авангарда», а Ковальчук грустно отметил мощный юбилей. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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«Ак Барс» потерпел очередное поражение, СКА уверенно переиграл «Спартак», а «Сибирь» и «Северсталь» рвутся в плей-офф.

12 января регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Коршков (Бочаров, Кулик) – 07:39 (5x5)     1:1 Юрчо (Прохоркин) – 10:07 (5x5)     1:2 Буше (Пьянов, Шарипзянов) – 27:55 (5x4)     1:3 Холодилин – 48:14 (5x5)     2:3 Гиздатуллин (Коршков) – 58:57 (6x4)    

Счёт в матче был открыт нападающим «Амура» Егором Коршковым в первом периоде встречи. Уже через несколько минут словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо забросил свою дебютную шайбу за новую команду, восстановив паритет в счёте. Во втором периоде Рид Буше вывел «Авангард» вперёд, реализовав численное преимущество на льду.

В заключительном игровом отрезке 21-летний форвард гостей Никита Холодилин умело реализовал ошибку на выходе вратаря «Амура» Игоря Бобкова. За минуту до конца основного времени хозяевам усилиями Артура Гиздатуллина удалось реализовать удаление игрока «Авангарда» и сократить отставание до одной шайбы. Однако больше голов в этой встрече зрители не увидели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше благодаря своей очередной заброшенной шайбе вписал своё имя в историю клуба, отмечает пресс-служба КХЛ. Эта шайба принесла Риду 61-е (35+26) очко в 47-й игре текущего сезона. Он повторил клубный рекорд, установленный Романом Червенкой в сезоне-2010/2011.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аноховский – 04:58     1:1 Михеев (Шашков, Коротков) – 06:12 (5x5)     1:2 Ефремов (Андреофф, Аланов) – 08:10 (5x5)     2:2 Ибатуллин (Аноховский, Бучельников) – 20:42 (5x5)     2:3 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 31:54 (5x4)     2:4 Михеев – 43:38 (4x5)    

В составе «Сибири» дублем отметился Артём Михеев, ещё по одной шайбе на счету Никиты Ефремова и Энди Андреоффа. У «Адмирала» отличились Никита Аноховский, реализовавший буллит, и Руслан Ибатуллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепляется на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре (2:3), на пять баллов. «Адмирал» (39) – занимает последнее, 12-е место.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Шаров, Робинсон) – 11:29 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (А. Радулов, Шипачёв) – 13:32 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв, Дронов) – 19:58 (5x4)     3:1 Кравцов (Щучинов, Дер-Аргучинцев) – 27:07 (5x5)    

На 12-й минуте первого периода Егор Попов с передач Александра Шарова и Чарльза Робинсона открыл счёт в матче. Через две минуты Дмитрий Кагарлицкий с передач Александра Радулова и Вадима Шипачёва восстановил равенство в счёте.

За две секунды до конца периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Григория Дронова вновь вывел челябинский клуб вперёд. На восьмой минуте второй двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Артёма Щучинова и Семёна Дер-Аргучинцева сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Скоренов (Иванцов, Степанов) – 24:17 (5x5)     2:0 Коростелёв (Лишка) – 50:21 (5x5)     2:1 Смит (Ип, Меркли) – 58:47 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте второго игрового отрезка Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Егора Степанова открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Никита Коростелёв с передачи Адама Лишки удвоил преимущество череповецкого клуба. На 19-й минуте периода Джемел Смит с передач Брэндона Ипа и Райана Меркли размочил счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ди (Дергачёв, Белозёров) – 21:19 (5x4)     2:0 Корбит (Дергачёв, Сетдиков) – 55:01 (5x5)    

Первый период завершился без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Жан-Себастьен Ди с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Егор Корбит удвоил преимущество нижнекамского клуба. Для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Земчёнок) – 03:40 (5x5)     0:2 Зыков (Никишин, Дедунов) – 33:51 (5x5)     0:3 Толчинский (Воробьёв) – 34:30 (5x5)     0:4 Толчинский (Поляков, Воробьёв) – 37:52 (5x5)     0:5 Грицюк (Зинченко, Гальченюк) – 38:16 (5x5)     1:5 Ковальчук (Порядин, Голдобин) – 45:43 (5x4)     2:5 Кин (Филин) – 54:26 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Артёма Земчёнока открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Валентин Зыков с передач Александра Никишина и Павла Дедунова удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Сергей Толчинский с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0.

На 18-й минуте периода Сергей Толчинский с передач Николая Полякова и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Ивана Зинченко и Алекса Гальченюка сделал счёт 5:0.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече. На 15-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Егора Филина забросил вторую шайбу москвичей в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

40-летний Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативных передач. Также, как сообщает пресс-служба московского клуба, Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России: 27 — в Суперлиге, 173 — в КХЛ. 19 шайб были за «Ак Барс», восемь за «Химик», 161 за СКА, девять за «Авангард», три – за «Спартак».

Матчи 13 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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