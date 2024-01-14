Исторический матч Марченко! Отметил юбилей в НХЛ, повторив рекорд легенды «Коламбуса»

Но его гола и дубля Проворова не хватило для победы в матче с «Сиэтлом». А «Кракен» оформили свой рекорд.

Перед игрой с «Сиэтлом» Паскаль Венсан серьёзно перетасовал звенья – и это при хорошей игре «Коламбуса» в равных составах. Изменилось всё. В том числе разошлись Марченко и Чинахов – Кирилл отправился в третье звено к Воронкову, Егор же вышел в первом. В социальных сетях болельщики назвали это «сомнительным решением» – не зря. Хотя бы потому, что половину шайб «Коламбуса» забросил защитник. Так что назвать изменения в нападении качественными язык не повернётся. Но, честно говоря, «Джекетс» особо нечего терять – до плей-офф им как до Канады вприсядку, так что почему бы не поэкспериментировать.

Уже на второй минуте открыл счёт Иван Проворов. Гол отличный – через четыре секунды после легко выигранного Фантилли вбрасывания. Кроме Фантилли, можно поблагодарить за гол Элли Толванена, который хотел заблокировать бросок, но не смог, зато перекрыл обзор голкиперу «Сиэтла» Джоуи Даккорду. Всего перед вратарём оказалось три игрока, и увидеть шайбу Даккорд смог только в самый последний момент.

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На десять минут наступило голевое затишье, но к середине периода Джордан Эберле сумел сравнять счёт в контратаке. Но уже через минуту «Джекетс» получили преимущество в счёте, и вновь стараниями Проворова с передачи Марченко. Защитник забивает не очень много (с учётом этой игры всего 69 голов за восемь лет в НХЛ), а тут дубль за один период. Огорчает в этом эпизоде то, что второй гол – чистейший рикошет. Шайба залетела от колена Брайана Дюмулина, который в стане «кракенов» встречает спортивную пенсию.

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Большинство у «Коламбуса» плохое – забраться они смогли только на 25 место с 14,5% реализации. Но сегодня Марченко забил именно в неравных составах: всё-таки перестановки негативно сказались в игре «пять на пять».

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Для Кирилла эта игра была 100-й в НХЛ, и он красиво отметил юбилей. Заброшенная шайба стала для него уже 35-й в лиге. Таким образом, он повторил рекорд легенды «Коламбуса» Рика Нэша по количеству голов за первую сотню матчей в свитере «Блю Джекетс», вновь вписав себя в историю франшизы.

Счёт к тому времени был уже равным, а вантаймер Марченко вновь дал надежду на победу. Кто же знал, что это будет последний выход вперёд «Коламбуса» в этом матче.

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Ситуация с вратарями у «Коламбуса» сложная. Мерзликин уже какую игру сидит на скамейке запасных, тогда как Даниил Тарасов неожиданно занял место первого номера. Оправданно ли – пока так не кажется. Доказательство тому — третий гол «Сиэтла», записанный на Тая Картье. И не только эта шайба выглядит странно — Тарасов в принципе пока не похож человека, который тащит всё и вся. На секундочку, в этой встрече у него 82,9% отражённых бросков. Но при этом после игры Паскаль Венсан назвал его игру «средней» и добавил: «мы видим, что он играет очень хорошо, поэтому оценим и пойдем дальше».

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После этой шайбы дела у «Коламбуса» расклеились. Сравняв счёт, «Сиэтлу» понадобилось четыре минуты, чтобы выйти из роли догоняющих. В третьем периоде «Коламбус» проиграл окончательно, в основном усилиями полевых. Грубейшая ошибка случилась в пятом голе «Сиэтла». Все сместились на один фланг, и одной передачи хватило, чтобы выдать Макканну почти чистый лёд. Плохую смену выдали вторая тройка нападающих и третья пара защитников: не в первый раз за матч они вышли вместе и грубо ошиблись. Особенно бросилась в глаза слабая игра защитника Эрика Гудбрансона. Матч он закончил с показателем полезности «-3».

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Ещё через две минуты счёт стал 3:6, где в главной роли выступил тот же защитник. Также засветились Марченко и Воронков. Чуть позже Проворов пытался заходить на хет-трик: классно прорвался за лицевую линию, но что-либо сделать не смог — «кракены» всё контролировали. Хоть как-то спасти положение «Коламбуса» смог Эмиль Бемстрём, сделав счёт 4:6. Но при финальном штурме без вратаря «Джекетс» довольно быстро пропустили седьмую — «Сиэтл» одержал девятую победу подряд, что стало рекордом для последних новичков НХЛ.

«Во втором периоде в целом как команда мы старались сделать слишком много, ушли от того, что работало у нас в первом. На второй перерыв мы вышли с отставанием в один гол. После этого мы старались изо всех сил, но иногда, когда пытаешься вернуться, это не всегда получается», — отметил Проворов после игры. «Кракенам» по факту победа была нужнее: эта команда хотя бы за плей-офф борется. В то время как «Коламбус» пытается хотя бы примерно определить своё место в будущем. А глядя, что они делают с вратарями, создаётся ощущение, что кубок они планируют взять лет так через десять.