Кирилл Марченко повторил рекорд Рика Нэша по голам в первых 100 матчах за «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сиэтл Кракен». В ходе третьего периода гости впереди — 6:3.

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Кирилл Марченко, сегодня проводящий 100-й матч за карьеру в клубе и лиге. 23-летний форвард забросил 35-ю шайбу в НХЛ, благодаря чему повторил клубный рекорд «Блю Джекетс» по голам в первых 100 матчах за американский клуб. Ранее столько же шайб в первых 100 матчах за «мундиров» забросил Рик Нэш.

В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (14+10) очков при показателе полезности "+6" и 10 минутах штрафного времени.