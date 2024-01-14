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Кирилл Марченко повторил рекорд Рика Нэша по голам в первых 100 матчах за «Коламбус»

Кирилл Марченко повторил рекорд Рика Нэша по голам в первых 100 матчах за «Коламбус»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сиэтл Кракен». В ходе третьего периода гости впереди — 6:3.

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Кирилл Марченко, сегодня проводящий 100-й матч за карьеру в клубе и лиге. 23-летний форвард забросил 35-ю шайбу в НХЛ, благодаря чему повторил клубный рекорд «Блю Джекетс» по голам в первых 100 матчах за американский клуб. Ранее столько же шайб в первых 100 матчах за «мундиров» забросил Рик Нэш.

В нынешнем сезоне Марченко принял участие в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (14+10) очков при показателе полезности "+6" и 10 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Проворов (Фантилли) – 01:41     1:1 Эберле (Ларссон, Татар) – 11:37     2:1 Проворов (Марченко, Пик) – 12:10     2:2 Макканн (Бьёркстранд) – 15:31     3:2 Марченко (Боквист, Годро) – 24:43 (pp)     3:3 Картье (Данн, Гурд) – 29:45     3:4 Бьёркстранд (Макканн, Шульц) – 33:42 (pp)     3:5 Макканн (Шварц, Дюмулен) – 46:17     3:6 Дюмулен (Шульц, Веннберг) – 48:28     4:6 Бемстрём (Джонсон, Пик) – 52:29     4:7 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 58:55    
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