В НХЛ — неожиданный лидер. Летом в канадскую команду не верили собственные фанаты

Пожалуй, летом хуже всего перспективы «Виннипега» оценивали сами фанаты «Виннипега». Им казалось, что время команды, которая была выстроена вокруг Марка Шайфли, Коннора Хеллебайка и Кайла Коннора, постепенно кончается. У двух главных звёзд истекали контракты, и все инсайдеры сходились во мнении, что продлевать они их не будут — Шайфли проявлял вполне явное недовольство на публике. В плей-офф «Джетс» неожиданно для всех забрали первый матч с «Вегасом» и сыграли очень сильно, однако без шансов уступили в следующих играх.

Программа фанатов была понятной: менять звёзд на истекающих контрактах и уходить в глубокую перестройку, чтобы не оказываться в болоте посредственности а-ля «Миннесота». Генменеджер Кевин Чевелдэйофф за время своей десятилетней работы заслужил репутацию человека, который работает неспешно, и ГМ получил кучу критики за то, что снова провёл межсезонье без «большого взрыва». Хотя «Джетс» выкупили контракт Блейка Уилера и выгодно обменяли Пьер-Люка Дюбуа, в глазах общественности это не изменило их статус «могут побороться за уайлд-кард, но вряд ли пройдут во второй раунд».

В летнем опросе фанатов, который проводил The Athletic, менеджмент «Виннипега» фактически получил «неуд», заняв 28-е место в лиге по качеству работы. «Каков план? Эта команда не контендер, но и в перестройку не уходит. Оставить Хеллебайка и Шайфли? Но ради чего — восьмого места и вылета в первом раунде?» — писал болельщик, которого редакция оставила анонимным. «Обмен Дюбуа показал стратегию «Джетс» — ну или её отсутствие», — сами журналисты были не менее категоричными.

Марк Шайфли и Коннор Хеллебайк Фото: FRED GREENSLADE/AP/ТАСС

При этом «Виннипег» получил в обмен на своего капризного центра хороших игроков. Основным активом был 24-летний Габриэль Виларди — одарённый, талантливый, но ужасно травматичный игрок: кажется, именно этот фактор в своё время повлиял на его падение на драфте. Кроме того, «Джетс» получили 23-летнего финского центра Расмуса Купари и 30-летнего вингера второго-третьего звена Алекса Иафалло, который всю карьеру стабильно набирал примерно 0,5 очка за игру.

Эти шаги говорили о том, что «Виннипег» планирует держаться на плаву — и буквально за день до старта сезона «Джетс» удивили всех новостью о продлении Хеллебайка и Шайфли. При этом два лица команды получили максимально разумные контракты: семь лет по $ 8,5 млн в год, на рынке НСА оба вполне могли получить и больше. Для «Виннипега» это решение было критически важным: команда с такого маленького рынка, которая критически зависит от билетных сборов, просто не может позволить себе несколько лет ползать по дну, собирая драфт-пики и отталкивая зрителей.

Со зрителями на старте сезона тоже были огромные проблемы: арена в Виннипеге зияла пустотами и собирала меньше зрителей, чем во времена агонии «Атланты» на нехоккейном рынке. Причин была масса — высокая инфляция в Канаде; средненькие результаты команды; жёсткая ковидная политика клуба, приведшая к резкому увеличению количества недовольных «антиваксеров»; наконец, некомфортность самой арены, которая неудобна и внутри, и снаружи (находится посреди криминального района).

Такое долгое вступление было необходимо, чтобы понять, насколько неожиданно выглядят текущие результаты «Виннипега»: первое место в НХЛ по проценту набранных очков, первое место в дивизионе, первое место по количеству пропущенных голов (только «Джетс» пока допустили менее ста шайб). Тренер «Джетс» Рик Боунесс как лидер дивизиона скоро поедет и на Матч звёзд — и мало кто заслужил это больше него. За счёт чего «Виннипег» совершил такой скачок?

Последние несколько сезонов Пола Мориса в «Виннипеге» производили впечатление того, что все друг от друга уже устали. Единственная вспышка за это время — вынос «Эдмонтона» 4-0 в ковидном плей-офф, вслед за которой последовали 0-4 от «Монреаля». Команда играла бессистемно, тренер не развивал молодёжь, игра в обороне отсутствовала — великолепный Хеллебайк порой тащил свою команду в одно лицо. Приглашение Боунесса, который сенсационно вывел «Даллас» в финал, выглядело как последняя попытка выжать соки из этого костяка.

Рик Боунесс Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

Боунесс когда-то начинал свою тренерскую карьеру в «Виннипеге» — ещё в старом, в 1989-м. Философия человека, который XXI век провёл на позиции вечного ассистента, кажется, особо и не поменялась после этого. На фоне лиги, которая взбесилась на скорости и вообще как будто забила на оборону в регулярке, Боунесс выглядит динозавром, склоняющимся к «ловушкам» из 90-х, однако это работает: если при Морисе «Джетс» стабильно шли на последних местах по допущенным ожидаемым голам и опасным моментам, то сейчас идут в конце десятки. А ведь защиту «Виннипега», за исключением резко прибавившего в последние годы Джоша Моррисси, очень сложно назвать элитной.

В этом команде помогает Хеллебайк. Высокий американец, пожалуй, самый стабильный вратарь лиги: лишь в одном своём сезоне он отразил менее 91% бросков соперника. На фоне того, что все наши голкиперы в этом году неожиданно играют ниже своего уровня, Коннор выглядит главным претендентом на «Везину». «Я знаю, что он очень хорош. Очень много тренируется, любит игру, работает над собой. Я его очень уважаю. Для меня было важно, что у контрактов одинаковый срок», — говорил перед сезоном Марк Шайфли. У дуэта Хеллебайка и Логана Броссуа, который вернулся в «Джетс» спустя несколько лет, сейчас самый высокий процент отражённых бросков в лиге – 92,4%.

В атаке «Виннипег» наконец-то получил глубину, которой не имел очень давно. Этому помог не только обмен Дюбуа, но и прогресс выбранного в топ-10 драфта Коула Перфетти, занявшего позицию в топ-6. Пока «Джетс» переживают даже потерю одного из самых недооценённых снайперов лиги Кайла Коннора: американец, забросивший 17 шайб в 26 играх, не выходит на лёд месяц. Первое звено «Джетс» из Шайфли, Виларди и Николая Элерса забрасывает 5,4 шайбы в среднем за 60 минут — по этому показателю они уступают лишь тройке Коннора Макдэвида.

Нельзя не отметить и роль единственного игрока из России в этой команде, Владислава Наместникова. Он так и не стал топовым центром, на что возлагались надежды во время его игры в звене с Кучеровым и Стэмкосом — однако вырос в тот типаж хоккеиста, который в Америке обычно сравнивают со швейцарским ножом. Наместников может сыграть в центре, на фланге, в большинстве, в меньшинстве, с любыми партнёрами и не испортит ситуацию.

Боунесс ценит Наместникова со времён совместной работы в «Тампе»: в 2022-м игрок на дедлайне переходил в «Даллас», где ещё работал тренер, а через год оказался уже в «Джетс». «Есть много мелочей, которыми занимается Владди. Он очень хорошо разбирается во всех мелких деталях игры. У него отличное хоккейное чутьё, и он прекрасно чувствует игру. Вы, ребята, этого не знаете, но он крепкий парень. Имею в виду, что он жёсткий. Мне нравится его жажда борьбы», — говорил тренер журналистам ещё в прошлом марте.

Владислав Наместников Фото: FRED GREENSLADE/AP/ТАСС

Что смущает в этих «Джетс»? В прошлом году они тоже провели первую часть прошлой регулярки в хорошем темпе, а потом посыпались. В прошлом году с 17 января по 17 марта команда выиграла лишь 9 из 25 матчей и чуть не выпала из восьмёрки: помогла только отчаянная хромота «Калгари». Спад командной формы совпал с крахом Хеллебайка, процент сейвов которого на неудачном отрезке рухнул на несколько процентов.

Однако, вполне возможно, эти проблемы «Джетс» были связаны с раздевалкой. Несмотря на то что Блейк Уилер назывался образцом лидера, при нём в качестве капитана у «Виннипега» постоянно происходили какие-то локальные ЧП, а слухи о тёрках внутри коллектива были ежегодными. Сейчас «Виннипег» избавился от своей звезды (и, вполне возможно, большого эго) — и теперь это окончательно команда Хеллебайка и Шайфли, которые продемонстрировали свою верность организации.

Даже сейчас перспективы «Джетс» будущего выглядят неплохо: в их закромах есть несколько ярких молодых форвардов, среди которых можно отметить отлично зашедшего в АХЛ Никиту Чибрикова и капитана «золотой» американской молодёжки Рутгера Макгроарти. Даже если эта команда в плей-офф покажет себя хуже, чем ожидалось, её будущее в любом случае выглядит более светлым, чем полгода назад.