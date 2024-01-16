«Спартак» прервал свою серию поражений, а «Сочи» ответил тем же самым.

Исторический рекорд «Торпедо» и первый участник Кубка Гагарина. Итоги дня в КХЛ

16 января в рамках регулярки КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

Игровой день открывался в Астане, и начался он с того, что форвард «Барыса» Дмитрий Гурков прервал ужасную безголевую серию, которая длилась с октября 2021-го. Астанинский клуб неплохо играет с топ-командами после смены тренера и вёл 2:0, однако шайбы Науменкова и Кулёмина перевели матч в овертайм, а затем и в серию буллитов. Единственным человеком, реализовавшим попытку, оказался шведский технарь Понтус Оберг.

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Матч в Нижнем Новгороде стал воплощением безумия. Первый период закончился с нулями на табло, но потом «Магнитка» забросила дважды за 43 секунды, сделав это в меньшинстве. «Торпедо» ответило на это шестью голами подряд, которые уместились в восемь с половиной минут — это абсолютный рекорд скорострельности КХЛ. За 12:46 две команды забросили девять шайб, причём за это время «Металлург» дважды поменял вратаря: Никита Подскребалин пропустил трижды с четырёх бросков. «Во втором периоде был тяжёлый отрезок, когда всё, что можно и нельзя, залетело, засосало, заползло», — сказал после игры Андрей Разин.

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«Локомотив» сегодня мог стать первой командой, гарантировавшей место в плей-офф: с этой задачей ярославский клуб справился. Удачный челлендж тренеров «Локо» отменил быстрый гол «Нефтехимика», отчаянно борющегося за плей-офф, и поменял ход встречи: гол Максима Берёзкина и дубль Ярослава Лихачёва позволил «Локомотиву» играть комфортно. Игорь Никитин после матча высказался в стиле, уже ставшем фирменным: «Главное не стать первым участником плей-офф, главное, заслужить право закончить его последним».

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У «Сочи» на фоне 15 поражений подряд были проблемы с составом: в списке травмированных числятся сразу три центрфорварда, не вышел на матч Матвей Мичков, а в воротах вышел третий голкипер Никита Богданов, который к 28 годам провёл второй полноценный матч в КХЛ. Однако всё атакующее великолепие «Ак Барса» разбилось о скромного вратаря, а дубль у «леопардов» оформил Дмитрий Уткин, который бо́льшую часть сезона играл в ВХЛ. «Сочи» уже вряд ли сыграет в плей-офф, но теперь скинул с себя тяжелейшую ношу.

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«Спартак» набирал состав на матч с «Витязем» с гигантским трудом: после того как вне игры остался ещё и Александр Бурмистров, красно-белые потеряли четырёх основных центров. Алексей Жамнов поставил на их позиции вингеров, в нижних звеньях играли парни из «Химика» — и этот состав с большим трудом, но всё-таки выцарапал долгожданную победу у «Витязя». Решающим стал гол Александра Пашина, который стал следствием индивидуальных усилий форварда.

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Минское «Динамо» в последних матчах наконец стало играть на свой потенциал и фактически закрыло вопрос с кубковой восьмёркой на Западе. Статистика матча с «Куньлунем» уже напоминает типичную команду Дмитрия Квартальнова: 51 бросок в створ, 20 минут, проведённых в зоне атаки. Лучшей стала связка Сэма Энаса и Таннера Фрица: первый сделал хет-трик, второй ассистировал ему во всех случаях. Минчане уже в пяти очках от ЦСКА.

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