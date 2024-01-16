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Результаты матчей КХЛ 16 января, турнирная таблица и расклады на плей-офф, видео, обзоры, расписание матчей 17 января

Исторический рекорд «Торпедо» и первый участник Кубка Гагарина. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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«Спартак» прервал свою серию поражений, а «Сочи» ответил тем же самым.

16 января в рамках регулярки КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гурков (Скленичка, Червены) – 06:35 (5x5)     2:0 Савицкий (Ножье, Хенкель) – 20:53 (5x5)     2:1 Науменков (Пименов, Алалыкин) – 39:50 (5x5)     2:2 Кулёмин (Дроздов, Хмелевски) – 48:38 (5x5)     3:2 Оберг – 65:00    

Игровой день открывался в Астане, и начался он с того, что форвард «Барыса» Дмитрий Гурков прервал ужасную безголевую серию, которая длилась с октября 2021-го. Астанинский клуб неплохо играет с топ-командами после смены тренера и вёл 2:0, однако шайбы Науменкова и Кулёмина перевели матч в овертайм, а затем и в серию буллитов. Единственным человеком, реализовавшим попытку, оказался шведский технарь Понтус Оберг.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов – 23:05 (4x5)     0:2 Карпов – 23:48 (4x5)     1:2 Летунов (Alexei Kruchinin) – 24:13 (5x4)     2:2 Конюшков (Артамонов, Гончарук) – 27:44 (5x4)     3:2 Ларионов (Воронин, Линч) – 28:39 (5x5)     4:2 Линч (Воронин) – 30:28 (5x5)     5:2 Белевич (Виноградов) – 31:12 (5x5)     6:2 Белевич (Виноградов, Боуи) – 32:50     6:3 Ерёменко (Карпов, Акользин) – 35:51 (5x5)     7:3 Ян (Фирстов) – 40:33 (5x5)     7:4 Михайлис (Петунин, Ерёменко) – 58:25 (5x5)    

Матч в Нижнем Новгороде стал воплощением безумия. Первый период закончился с нулями на табло, но потом «Магнитка» забросила дважды за 43 секунды, сделав это в меньшинстве. «Торпедо» ответило на это шестью голами подряд, которые уместились в восемь с половиной минут — это абсолютный рекорд скорострельности КХЛ. За 12:46 две команды забросили девять шайб, причём за это время «Металлург» дважды поменял вратаря: Никита Подскребалин пропустил трижды с четырёх бросков. «Во втором периоде был тяжёлый отрезок, когда всё, что можно и нельзя, залетело, засосало, заползло», — сказал после игры Андрей Разин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Берёзкин (Каюмов) – 26:11 (5x5)     2:0 Лихачёв (Красковский, Полунин) – 29:04 (5x4)     2:1 Буруянов (Сериков) – 35:38 (5x5)     3:1 Лихачёв – 47:57 (5x5)     3:2 Соколов (Брюквин) – 55:33 (5x5)     4:2 Каюмов – 58:52 (en)    

«Локомотив» сегодня мог стать первой командой, гарантировавшей место в плей-офф: с этой задачей ярославский клуб справился. Удачный челлендж тренеров «Локо» отменил быстрый гол «Нефтехимика», отчаянно борющегося за плей-офф, и поменял ход встречи: гол Максима Берёзкина и дубль Ярослава Лихачёва позволил «Локомотиву» играть комфортно. Игорь Никитин после матча высказался в стиле, уже ставшем фирменным: «Главное не стать первым участником плей-офф, главное, заслужить право закончить его последним».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Уткин – 10:07 (5x5)     2:0 Уткин (Авершин) – 13:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Миллер) – 38:50 (5x4)     3:1 Чебыкин – 58:41 (en)    

У «Сочи» на фоне 15 поражений подряд были проблемы с составом: в списке травмированных числятся сразу три центрфорварда, не вышел на матч Матвей Мичков, а в воротах вышел третий голкипер Никита Богданов, который к 28 годам провёл второй полноценный матч в КХЛ. Однако всё атакующее великолепие «Ак Барса» разбилось о скромного вратаря, а дубль у «леопардов» оформил Дмитрий Уткин, который бо́льшую часть сезона играл в ВХЛ. «Сочи» уже вряд ли сыграет в плей-офф, но теперь скинул с себя тяжелейшую ношу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Рой, Галузин) – 21:30 (5x4)     1:1 Беляев (Цыплаков, Зайцев) – 24:47 (5x5)     2:1 Пашин (Вишневский) – 48:40 (5x5)    

«Спартак» набирал состав на матч с «Витязем» с гигантским трудом: после того как вне игры остался ещё и Александр Бурмистров, красно-белые потеряли четырёх основных центров. Алексей Жамнов поставил на их позиции вингеров, в нижних звеньях играли парни из «Химика» — и этот состав с большим трудом, но всё-таки выцарапал долгожданную победу у «Витязя». Решающим стал гол Александра Пашина, который стал следствием индивидуальных усилий форварда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Энас (Волков, Фриц) – 08:53 (5x4)     1:1 Вуд (Ип) – 18:00 (4x4)     2:1 Сотишвили – 39:14 (4x5)     3:1 Липский – 41:02 (5x5)     4:1 Энас (Фриц) – 49:32 (5x5)     5:1 Энас (Фриц, Стась) – 55:17 (5x4)    

Минское «Динамо» в последних матчах наконец стало играть на свой потенциал и фактически закрыло вопрос с кубковой восьмёркой на Западе. Статистика матча с «Куньлунем» уже напоминает типичную команду Дмитрия Квартальнова: 51 бросок в створ, 20 минут, проведённых в зоне атаки. Лучшей стала связка Сэма Энаса и Таннера Фрица: первый сделал хет-трик, второй ассистировал ему во всех случаях. Минчане уже в пяти очках от ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 17 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Амур
Хабаровск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
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