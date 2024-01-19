Найт и Метсола ужасают, чехи «Трактора» идут к чемпионству. 12 экс-звёзд КХЛ в Европе

В 2022 году КХЛ покинуло значительное количество звёздных легионеров. В 2023 году таких потерь было меньше, но уход Корбана Найта из «Авангарда» в этом плане стал особняком. Рассказываем, как дела в Европе у него и ещё 11 зарубежных игроков, которые были звёздами в нашей лиге, но покинули её в последние два года.

Йори Лехтеря (ХИФК, Финляндия)

Экс-форвард «Локомотива», «Сибири», СКА и «Спартака» очень успешно вернулся на родину — в прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром местного элитного дивизиона, став с клубом «Таппара» чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов, забросив решающую шайбу. В этой регулярке 36-летний нападающий защищает цвета идущего на четвёртом месте ХИФК и входит в четвёрку самых результативных игроков финского чемпионата, отставая от лидера всего на одно очко. На счету Лехтери 42 (4+38) результативных действия в 39 матчах.

Микко Лехтонен, Шимон Грубец («Цюрих», Швейцария)

Микко Лехтонен и Шимон Грубец в «Цюрихе» Фото: Manuel Geisser/IMAGO/ТАСС

Финский защитник и чешский голкипер перебрались в Швейцарию в прошлом сезоне и быстро стали ключевыми игроками «Цюриха» — Лехтонен на пару с экс-энхаэловцем Дином Куканом делит звание самого результативного защитника «львов» последних двух лет, а Грубец забрал себе почти всё игровое время среди голкиперов команды, особенно в этом году: Шимон провёл 30 из 37 матчей в Национальной лиге. Дуэт бывших звёзд КХЛ помогает «Цюриху» прямо сейчас лидировать в швейцарском чемпионате.

Оливер Каски («ХВ71», Швеция)

Ещё один экс-игрок «Авангарда» в этом списке после ухода из омского клуба тоже попытал счастья в Швейцарии, но сильно не преуспел — спустя 20 матчей в «Лугано» Оливер перебрался в Швецию, где по сей день играет в составе «ХВ71». В отличие от уже упомянутых игроков, дела у Каски не складываются и там — бывший лидер обороны «ястребов» не особо продуктивен — 5+6 и «-3» за 21 матч — а его команда балансирует на грани зоны вылета, пока что находясь в числе двух клубов, которые покинут высший дивизион по итогам сезона.

Юха Метсола («Клотен», Швейцария)

В составе аутсайдера играет и бывший голкипер «Салавата» — но его «Клотен» в Швейцарии, в отличие от того же «ХВ71», находится в куда более тяжёлом положении, отставая от спасительного места на шесть очков при игре в запасе у конкурента. Отчасти вина в этом лежит и на самом Метсоле, от надёжности которого в КХЛ не осталось и следа. За последние два сезона показатели Юхи значительно деградировали, а в этом году его процент отражённых бросков составляет всего 90% при ужасающем коэффициенте надёжности 3.21. Неудивительно, что «Клотен» летит в тартарары.

Корбан Найт («Берн», Швейцария)

Не сказать, что неожиданно покинувший «Авангард» в межсезонье канадец как-то потух в Швейцарии, но при этом какого-то мегауровня в лиге уровнем ниже он не показывает, хоть и является третьим бомбардиром команды, а в графе «полезность» у него можно увидеть ужасающие «-16» — с отрывом худший показатель в «Берне». При этом «на точке» Корбан всё ещё хорош: 60,2% выигранных вбрасываний — лучший результат для игроков, которые вступали в единоборства более 15 раз.

Томаш Гика, Лукаш Седлак, Роман Вилл («Динамо Пардубице», Чехия)

«Динамо» второй год подряд идёт в лидерах Экстралиги (сейчас — по потерянным очкам), и немалая заслуга в этом на счету некогда челябинского трио — Вилл с коэффициентом надёжности 1,99 занимает по этому показателю третье место в чемпионате, являющийся капитаном команды Седлак входит в топ-5 снайперов и бомбардиров лиги, а Гика, пусть в общем списке находится не так высоко, отстаёт от Лукаша всего на шесть результативных действий. В прошлом сезоне эта банда, выиграв регулярный чемпионат, добралась до полуфинала плей-офф. Теперь же она попробует замахнуться на чемпионство.

Маркус Гранлунд («Лугано», Швейцария)

Маркус Гранлунд Фото: Pius Koller/IMAGO/ТАСС

Сразу же после отъезда из России убойное финское трио «Салавата» полностью разбилось. Гранлунд и Хартикайнен отправились в Швейцарию, но в разные команды. Маркус оказался в «Лугано» и быстро стал там лидером — прошлый сезон он закончил в качестве лучшего снайпера и бомбардира команды. В этом сезоне форвард получил нашивку альтернативного капитана и также довольно результативно начал регулярку, однако травма испортила ему все планы — Гранлунд выбыл из строя после 20 матчей и точно пропустит остаток чемпионата.

Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен («Серветт», Швейцария)

В прошлом сезоне Маннинен уехал попробовать свои силы за океаном, но, не сумев пробиться в НХЛ через фарм-клуб «Вегаса», оставил эти попытки и воссоединился с Хартикайненом в «Серветте». К тому моменту Теэму — вместе с хорошо знакомым нам Линусом Умарком — успел помочь команде впервые стать чемпионом Швейцарии. Нынешняя регулярка для них и их клуба складывается не очень хорошо — Теэму и Сакари, несмотря на хорошую результативность, являются одними из худших в команде по полезности, а сам «Серветт» идёт лишь на восьмом месте. Зато дебютный заход в Лигу чемпионов может стать для клуба триумфальным — швейцарцы на днях выиграли серию с финским «Лукко» и в конце февраля сразятся в финале со шведским «Шеллефтео».