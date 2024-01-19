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Результаты матчей КХЛ 19 января, турнирная таблица, видео, обзоры, расписание матчей 20 января

СКА вышел в плей-офф, «Локомотив» необычно победил в овертайме. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 19 января
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«Северсталь» в новом году пока не могут остановить, ЦСКА победил в Астане.

19 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Плотников, Дыбленко) – 03:39 (4x5)     1:1 Шестаков (Оберг, Апальков) – 23:03 (5x4)     1:2 Мамин (Каменев) – 26:11 (5x5)     2:2 Апальков (Оберг, Скленичка) – 39:09 (5x4)     2:3 Окулов (Абрамов, Дыбленко) – 42:19 (5x5)     2:4 Светлаков – 44:36 (5x4)     2:5 Окулов (Плотников) – 52:15 (5x4)    

Несмотря на то что после второй смены тренера «Барыс» стал постоянно цепляться за очки и после решения КХЛ по «Сибири» получил второй шанс бороться за плей-офф, было сложно представить, что ЦСКА проиграет ещё и в Астане. Удержать равный счёт после 40 минут казахстанскому клубу помогла бригада большинства, но в третьем периоде чемпионы тоже включились в неравных составах, где забросили дважды: дубль на счету Константина Окулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Степанов (Ярош, Самойлов) – 21:18 (5x5)     0:2 Пилипенко (Седов, Аймурзин) – 24:28 (5x5)     0:3 Коростелёв (Ярош, Грудинин) – 59:34 (5x3)    

«Северсталь» приехала в Екатеринбург после шестиматчевой победной серии и успешно её продлила. Снова безупречно сыграл третий вратарь череповецкой команды Александр Самойлов, который оформил второй «сухарь» подряд, а полевые игроки «Северстали» явно превосходили соперников в движении и прессинге. Успешная игра при дальней лавке принесла гостям победу, а Кирилл Пилипенко в родном городе забросил свою 26-ю шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Канцеров (Коробкин, Орехов) – 11:46 (5x5)     1:1 Метальников (Фьоре) – 23:40 (5x5)     2:1 Минулин (Гребёнкин) – 42:04 (5x5)     3:1 Зернов (Карпов, Гребёнкин) – 45:33 (5x4)     3:2 Петьков (Завгородний, Метальников) – 49:37 (5x5)     4:2 Гребёнкин – 51:09 (5x5)     5:2 Карпов (Зернов, Гераськин) – 53:21 (5x5)    

После прошлого матча Леонид Тамбиев жаловался, что его команда не может провести весь матч на одном стабильном уровне — и в Магнитогорске после успешных 40 минут дальневосточников снова не хватило на весь матч. В третьем периоде команда Андрея Разина смяла оппонента, нанесла 20 бросков в створ, из которых четыре оказались точными. Главным событием игры стало заявление Тамбиева о том, что контракт с клубом он не продлевал и никто ему это не предлагал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Рафиков – 00:40 (5x5)     1:1 Дрозг (Хохлачёв) – 08:35 (5x4)     2:1 Гернат (Красковский) – 45:41 (5x5)     2:2 Барулин (Мищенко, Коршков) – 46:07 (5x4)     3:2 Кирьянов – 62:35    

«Амуру» в Ярославле смог помочь вернувшийся после болезни Александр Хохлачёв, и в его присутствии хабаровский клуб пропустил на первой же минуте. «Амуру» держаться в игре помогли спящее по сезону большинство, которое отметилось двумя шайбами, а также 42 силовых приёма. В овертайме Ян Дрозг допустил дикий обрез, срывать проход Никиты Кирьянова к воротам пришлось защитнику гостей, и молодой форвард ярославцев забил буллит до того, как могла начаться их серия.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хайруллин (Никишин, Глотов) – 21:33 (5x4)     2:0 Рендулич (Грицюк) – 23:03 (5x5)     3:0 Зыков (Грицюк, Никишин) – 48:10 (5x5)     3:1 Граовац (Пулккинен, Смит) – 50:05 (5x5)    

Пожалуй, вопрос в петербургском матче был только один: сколько забьют хозяева? СКА ограничился тремя шайбами, хотя нанёс 42 броска в створ и провёл 20 минут в зоне атаки: отлично сыграл Александр Лазушин, который проводил только четвёртую игру в сезоне. Команда Романа Ротенберга вышла в плей-офф, который проведёт уже на новой и очень вместительной арене.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Телегин, Шарипзянов) – 04:52 (5x5)     1:1 Филин (Цыплаков) – 22:36 (5x5)     1:2 Телегин (Николишин, Мартынов) – 52:33 (5x5)     1:3 Буше (Юрчо) – 52:50 (5x5)    

Обескровленный «Спартак» относительно успешно сдерживал атаку «Авангарда»: омская команда провела в зоне атаки менее 10 минут и не заработала ни одного большинства в первые два периода. Равный счёт держался до середины третьей двадцатиминутки, когда сначала Иван Телегин отметился первой шайбой в сезоне, а спустя 17 секунд 36-й гол в сезоне запихал Рид Буше. Отставание «Спартака» от топ-3 Запада потихоньку растёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 20 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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