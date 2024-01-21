Слишком хорошо — тоже плохо? «Филадельфия» мчит в плей-офф, когда этого не ждал никто

Сложно понять, с кем из других хоккейных тренеров можно сравнить Джона Тортореллу. Темпераментный американец с итальянскими корнями как будто был рождён для футбола, чтобы прыгать на границе технической зоны, смотреть игру, сидя на перевёрнутом ведре и отправляться в отставку раз в год. Его стиль называли устаревшим, публичные выступления — грубыми, а эго — чудовищным. Всё это до боли напоминает Жозе Моуринью, только его на днях уволили, а вот Тортс пока на коне.

Никто даже представить не мог, что «Филадельфия» будет идти в зоне плей-офф. Возможно, как краткосрочный всплеск после десятка игр — да, мы такое в прошлом году видели. Однако вообразить, что «лётчики» незадолго до паузы на Матч звёзд будут вполне комфортно держаться в зоне плей-офф, отставая от первого места дивизиона лишь на два очка, вряд ли мог даже самый оптимистичный болельщик «Филадельфии».

Джон Торторелла Фото: AP/TASS

Пожалуй, вряд ли это могли себе представить и в менеджменте. Он у «Филадельфии» сменился лишь в марте, и легенда клуба Дэнни Бриер занялся постепенной перестройкой, не уходя в резкий слив сезона. Команда избавилась от тех людей, которые не подходили Торторелле, который определял философию «лётчиков». В первую очередь это был Тони Деанджело, союз которого с «Филадельфией» изначально казался нелепым. Защитник толком не умеет обороняться, обладает дурным характером и ожидаемо не ужился с Тортореллой, а ведь за него отдали три драфт-пика.

Со вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне Кевином Хейзом пришлось расстаться почти бесплатно (за пик шестого раунда). Цену на форварда явно уронило публичное недовольство тренера, который отправлял Хейза в запас в тот момент, когда он был лучшим по очкам в команде. Наконец, «Филадельфия» продала Ивана Проворова на пике его цены, получив пик первого раунда и два во втором. На рынке свободных агентов «лётчики» повели себя скромно, и всё указывало на то, что перестройка продолжится.

У этой «Филадельфии» изначально был один икс-фактор: возвращение в строй Шона Кутюрье. Обладатель «Селке»-2020 не играл с декабря 2021-го и фактически пропустил сразу два года из-за травм спины. Невозможно было угадать, получит ли «Филадельфия» прежнего оборонительного монстра или просто обладателя тяжёлого контракта, который через пару годиков отправится в LTIR. И хотя продуктивность Кутса чуть снизилась (пока идёт по графику в 60 очков за 82 игры) после лучших сезонов, упал процент выигранных вбрасываний, он стал тем человеком, которого так не хватало хаотичной «Филадельфии» последнего времени.

Влияние лидера чувствуется не только на льду, где стиль Кутюрье идеально подходит к тому хоккею, который хочет видеть Торторелла. Центрфорвард требует от своих партнёров многого, проводя линию главного тренера. Это как раз то, чего не хватало «Филадельфии» пару лет назад, которая после успешного сезона в ковидном «пузыре» развалилась просто на глазах, а о неурядицах в раздевалке говорилось очень много. Трэвис Конечны уже успел отметить, что старший товарищ и требует играть от него «взрослее».

Шон Кутюрье Фото: AP/TASS

Высокие требования Тортореллы помогли всей команде. Все как-то забыли, но у «Филадельфии» в составе играют аж 13 человек, выбранных в первом раунде драфта. Пусть в их число входят и ветераны на закате типа 37-летнего Марка Стаала, но таланта в этой команде предостаточно, пусть пока и нет откровенных суперзвёзд. Теперь человек, который 20 лет назад кратко сформировал свою тренерскую философию как «Мы не хотим откатываться назад. Мы не хотим даже учиться этому. Только вперёд — и на полной скорости», выжимает максимум из своих игроков.

Играющий сейчас в «Витязе» Дерек Барак рассказал о его требованиях: «Его тренировки — пожалуй, самое тяжёлое, через что мне когда-либо приходилось проходить. Это очень сильно закаляет ментально. Как тренер он не потерпит никакой предвзятости, делает всё для команды. Неважно, зарабатываешь ты $ 9 млн или $ 900 тыс. — играть будет тот, кто делает это правильно». Торторелла не терпит сантиментов — например, на выездной игре в Миннесоте он отправил в запас родившегося в этом штате Бобби Бринка. Аргументы о том, что куча родственников Бринка уже купили билеты на игру, на тренера не влияли: Торторелла сказал, что играть будет лучший игрок и у Бобби нет гарантированного места в составе.

«Лётчики» — самая бросающая команда лиги (в прошлом сезоне были 24-ми), и это идёт на пользу её вингерам. При Торторелле прогрессирует Оуэн Типпетт — габаритный силовик, который не только прикладывает соперников в борт, но и хорош на перехвате. Первораундник-2018 Джоэль Фараби, от которого давно ожидали прорыва, идёт на лучший сезон в карьере. Привычно хорош Конечны — и это поражает с учётом того, что у «Филадельфии» худшее большинство в лиге: лишь 12,3% реализации, даже провалившийся на старте «Вашингтон» выше.

Однако большинство — чуть ли не единственная проблема команды, и в случае улучшения ситуации это резерв, чтобы подняться ещё выше. Зато у «лётчиков» второе в лиге меньшинство и в целом порядок в обороне. За спиной у Картера Харта, который не теряет уровень, появился Самуэль Эрссон: первые пять игр в сезоне швед провалил вдрызг, но после этого отражает 93% бросков. Наконец, у «Филадельфии» есть одна из самых надёжных пар в обороне: Шон Уокер и Ник Силер к почти 30 годам сделали карьеру хороших, но не выдающихся домоседов, однако их появление в одном сочетании дало мощный кумулятивный эффект.

Правда, такая игра команды тоже несёт в себе проблему. Вполне возможно, не только болельщики, но и менеджмент ожидал, что в этом году «Флайерз» смогут взять ещё один пик в топ-10 драфта. Торторелла так точно не думал: тренер сразу говорил, что будет строить победную культуру. Однако надвигается дедлайн, где команде, вполне возможно, придётся принять непростое решение. Упомянутые выше Уокер и Силер — неограниченно свободные агенты, которые играют на небольших контрактах (соответственно $ 2,65 млн и $ 0,77 млн). На дедлайне, с учётом бедности рынка, два этих защитника могут принести «Филадельфии» неплохую прибыль.

Дэнни Бриер это осознаёт и вполне прямым текстом говорит медиа о планах менеджмента: «Мы пытаемся вылезти из ситуации, когда мы в один год попадали в плей-офф, а на другой его пропускали. Плотность в таблице велика. У нас впереди долгий путь, и мы пытаемся построить команду, которая была бы силой на годы вперёд, а не на один сезон», — говорил ГМ «Филадельфии» в декабре. Вряд ли стоит ждать от «лётчиков» обмена условного Кутюрье — но НСА, судя по всему, уедут за хорошую цену.

Дэнни Бриер Фото: AP/TASS

Пока болельщики «Филадельфии» должны быть довольны работой дуэта из Бриера и другого бывшего игрока команды Кита Джонса, который сменил комментаторскую позицию на пост президента по хоккейным операциям. Недавно команда достойно выбралась из ситуации с Каттером Готье, который не захотел играть в Пенсильвании, получив за форварда не раскрывшего свой потенциал защитника Джейми Драйсдейла. Да и игра Готье на МЧМ смутила: если на взрослом чемпионате мира нацеленность игрока на бросок приятно удивила, то среди сверстников от игрока ждёшь более тонких решений, которые не всегда следовали.

Когда же «Филадельфия» должна будет вести себя как претендент на что-то осязаемое? У болельщиков есть чёткий ответ: 2026-й. Тогда истечёт контракт Матвея Мичкова в КХЛ, и «лётчики» должны получить 21-летнего игрока, который и физически, и ментально будет полностью готов к важной роли в НХЛ, конечно, если нынешняя траектория развития Матвея сохранится. К этому времени должны подрасти и другие таланты, которых клуб задрафтовал: кстати, в их число входит 18-летний Егор Заврагин, который пока в «Югре» отражает 95% бросков и выиграл 10 матчей из 10.

Возможно, план Бриера и Тортореллы не приведёт клуб к светлому будущему. Однако этот план хотя бы есть — и «Филадельфия» вышла на чёткую дорогу развития вместо хаотичных прыжков.