Чемпион МЧМ повёл себя как ребёнок. Американец форсировал обмен, сделав подарок россиянину

Каттер Готье не отвечал на звонки представителей «Филадельфии» и добился обмена в «Анахайм». Этой сделкой может быть доволен Павел Минтюков.

Несколько дней назад в Швеции абсолютным триумфом сборной США завершился молодёжный чемпионат мира 2024 года. На турнире в Гётеборге «звёздно-полосатые» прошли весь путь без единого поражения, завершив своё выступление уверенной победой в финале с хозяевами соревнования. В решающем матче американцы не оставили шансов сборной Швеции, переиграв её со счётом 6:2.

По итогам турнира целую россыпь индивидуальных наград и призов собрал 19-летний нападающий американцев Каттер Готье. Набравший 12 (2+10) очков в семи матчах форвард Бостонского Университета стал лучшим ассистентом мирового первенства. Звание лучшего бомбардира он разделил c чехом Иржи Кулихом, который набрал столько же очков, но при этом забил больше голов. Также Каттер вошёл в символическую сборную чемпионата мира и заодно стал лучшим форвардом мирового первенства. Помимо этого, Каттер был включён в тройку лучших хоккеистов сборной США.

На протяжении всего чемпионата мира за успехами Готье пристально наблюдала пресс-служба «Филадельфии Флайерз», в своих социальных сетях радостно освещавшая каждое результативное действие своего топ-проспекта. Несколько лет назад «лётчики» выбрали хоккеиста под высочайшим пятым номером на драфте НХЛ 2022 года. Ещё два года назад Готье считался одним из главных талантов американского хоккея, а с тех пор он добился значительного прогресса, сначала в прошлом году сумев ярко себя проявить на взрослом чемпионате мира, а теперь разорвав молодёжное первенство.

Казалось, что впереди Готье ждёт максимально светлое будущее в «Филадельфии», но всего через несколько дней после завершения МЧМ-2024 взорвалась информационная бомба. Этой ночью «Флайерз» сенсационно на первый взгляд обменяли обладающего потрясающим броском 19-летнего форварда в «Анахайм Дакс», взамен получив канадского защитника Джейми Драйсдейла и выбор во втором раунде драфта НХЛ – 2025.

Сделка вызвала большой резонанс за океаном, потому что далеко не каждый день там меняют игрока, выбранного в топ-5 на драфте НХЛ, ещё до того момента, как он дебютировал в лиге. Неудивительно, что сразу же североамериканские инсайдеры бросились разбираться в причинах сделки, и очень скоро появились первые подробности.

Выяснилось, что в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард категорически не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать. А вскоре последовала пресс-конференция генерального менеджера «Филадельфии» Даниэля Бриера, который честно и прямо подтвердил предположения инсайдеров.

«Мы пытались дать ему время и много раз пытались с ним связаться. Он не хотел общаться… Поэтому в какой-то момент нам пришлось принять решение. Мы подумали, что сейчас самое время, когда можно получить за него максимум.

Какое-то время я держал эту информацию при себе. Это была попытка защитить молодого парня. Мы надеялись, что в какой-то момент он передумает. Но он уже передумал. На драфте он сказал, что хочет играть за «Флайерз» и создан для этого клуба. Через несколько месяцев он сообщил, что не хочет играть за команду», — сообщил Бриер.

С ещё более интересными деталями выступил клубный инсайдер «Филадельфии» Джейми Баскоу, рассказавший подробности крайне необычного поведения пятого номера драфта НХЛ.

«Каттер Готье будет заметным человеком в Филадельфии до конца своей карьеры. Он не хотел подписывать контракт с «Флайерз». Вау, просто нереально. Когда ему звонили Даниэль Бриер или Кейт Джонс (президент клуба по хоккейным операциям. – Прим. «Чемпионата»), он не отвечал на телефонные звонки! Да ладно, парень, ну, это же просто по-детски.

В «Филадельфии» сделали правильный выбор, порвав с ним отношения. Представители «Флайерз» ради него отправились в Швецию, чтобы с ним встретиться, но сделать этого не удалось. На мой взгляд, это очень хорошо показывает, кто он такой. Этот парень не сыграл ещё ни одного матча ни в НХЛ, ни в АХЛ, и уже вот так себя ведёт.

Надеюсь, что мои дети никогда не будут проявлять такое неуважение к людям. Если ты не хочешь здесь играть, то это твоё решение, но, когда с тобой хотят поговорить, можно же уделить несколько минут. Просто послушай, что тебе скажут, а потом скажи, что не хочешь выступать за клуб. Это вопрос уважения», — полагает журналист.

Сам Готье публично ещё не успел объяснить своё экстравагантное поведение, но по одной из журналистских версий его причины кроются в детстве, в котором Каттер болел за «Питтсбург», а «Филадельфия» для «Пингвинз» является самым принципиальным соперником, поэтому 19-летний хоккеист и не хотел иметь отношение к «лётчикам». Вот только, если это действительно так, кто мешал Готье сообщить об этом «Флайерз» ещё перед драфтом? В любом случае Каттер повёл себя в этой ситуации очень по-детски и ещё до своего дебюта в НХЛ умудрился стать участником громкой истории.

Как бы то ни было, теперь правами на строптивого американца владеет «Анахайм», расставшийся со своим топ-проспектом защитником Драйсдейлом. Его скромный контракт на $ 2,3 млн будет действовать до конца сезона-2025/2026, так что с точки зрения нагрузки на потолок зарплат «Филадельфия» не получила никаких проблем. Во «Флайерз» Джейми получит высокое игровое время и возможность много действовать в большинстве.

Обмен же Драйсдейла стал своего рода подарком для российского защитника «Дакс» Павла Минтюкова. До появления россиянина в основе американского клуба именно Драйсдейл считался главным молодым защитником в системе «Дакс». 21-летний канадец обладает громадным потенциалом и вообще-то в своё время также был выбран очень высоко на драфте НХЛ. В 2020 году он ушёл в «Анахайм» под шестым номером и впоследствии очень прилично дебютировал в лиге. Но из-за постоянных травм в последние два сезона он сыграл в лиге всего 18 матчей.

Тяжёлая травма исковеркала предыдущий сезон канадца. В нём он сыграл восемь матчей, а в межсезонье надо было подписывать новый контракт. Клуб и игрок оказались в сложной переговорной ситуации, так как хоккеист рассчитывал на серьёзные деньги, а в руководстве «Дакс» не понимали, как вести себя со всё ещё талантливым хоккеистом, который фактически пропустил целый сезон.

В итоге стороны договорились только за несколько дней до начала регулярного чемпионата, а уже через несколько матчей Драйсдейл снова получил тяжёлую травму и выбыл на два месяца. Пока Джейми разбирался с проблемами со здоровьем, 20-летний Минтюков на эмоциях мощно ворвался в НХЛ в своём дебютном сезоне, с ходу заняв место в первой бригаде большинства, но последние матчи провёл уже далеко не так ярко.

И кто знает, как скоро молодой россиянин обретёт стабильность и станет последовательным защитником. В теории Драйсдейл в здоровом состоянии в дальнейшем мог бы навязать конкуренцию Павлу и подвинуть его с атакующей позиции, что создало бы дополнительное давление на россиянина. В этой связи сегодняшний обмен Готье стал для Павла отличным решением. Теперь очевидно, что в руководстве «Анахайма» сделали осознанную ставку на россиянина. Крутой дебют Минтюкова позволил «Дакс» с лёгким сердцем расстаться со своим активом, получив взамен очередного талантливого нападающего, тогда как Драйсдейл теперь будет уживаться с Джоном Тортореллой в «Филадельфии».