Панарин мчит к лучшему сезону в карьере! Забил 28-й гол и не стал скрывать мощные эмоции

Западное турне для «Рейнджерс» складывалось неудачно. Недавний лидер лиги проиграл в основное время в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а старт матча в Анахайме, где базируется один из аутсайдеров нынешней НХЛ, и вовсе поверг болельщиков «синерубашечников» в уныние. Форвард «Дакс» Адам Хенрик оформил дубль к 16-й минуте, причём в первый раз он пробил Игоря Шестёркина уже на 51-й секунде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В целом «Рейнджерс» владели преимуществом, постепенно увеличивая количество бросков в створ ворот Лукаша Достала, но пробить чеха оказалось не такой простой задачей.

Решить её гостям удалось только в конце второго периода. «Рейнджерс» в большинстве провели атаку с ходу, которую с пятачка завершил точным броском Винсент Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но время шло, а «синерубашечники» всё ещё уступали в счёте. И лишь на 50-й минуте «Рейнджерс» забили второй гол. Рецепт успеха оказался прост: дальний наброс от Трубы, а Уилл Кайлли грамотно подставил клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Анахайм» поплыл под натиском. На 55-й минуте Мактавиш отправился в штрафной бокс, и всего лишь через 14 секунд «Рейнджерс» уже вели в счёте. Блистательную передачу Адама Фокса в гол воплотил Артемий Панарин, нанёсший шикарный бросок с ходу. Россиянин забросил важнейшую шайбу в этом матче и не стал скрывать эмоции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это 28-й гол Панарина в нынешнем сезоне НХЛ. За 46 матчей этой регулярки Артемий уже почти повторил свой прошлогодний результат (29 голов). Лидер «Рейнджерс» догнал по голам Никиту Кучерова, а больше шайб, чем у него, только у Мэттьюса, Райнхарта и Пастрняка. Побиться за «Морис Ришар» Панарину будет сложновато, но каждое его результативное действие, позволяющее «Рейнджерс» победить, повышает его шансы на «Харт». Кстати, некоторые пользователи соцсетей уже величают россиянина Хартемием Панариным.

Этот гол окончательно добил «Анахайм», у которого не нашлось сил перевернуть игру в концовке. Более того, утки быстро пропустили четвёртую шайбу от Крайдера, а на последней минуте основного времени, зачем-то сняв вратаря, запустили и пятый гол в пустые ворота от Веси.

5:2 – победа «Рейнджерс», которые укрепили лидерство в Столичном дивизионе, увеличив отрыв от внезапно проигравшей дома «Оттаве» «Филадельфии».